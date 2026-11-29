Juan Carlos Rey de Castro y Sebastián Stimman forman parte de la reposición de “Av. Larco, el musical”, que concluye este 29 de noviembre en la Cúpula de las Artes.

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‘Av. Larco, el musical’ llega a sus últimas funciones este 29 de noviembre en la Cúpula de las Artes, con una reposición que recupera canciones del rock peruano, historias de amistad y amor, y el recuerdo de los años de violencia que atravesaron al país. Juan Carlos Rey de Castro y Sebastián Stimman, quienes interpretan a Andrés y Javier, respectivamente, coinciden en que la respuesta del público confirma la vigencia de la obra.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que intenta definir su futuro al ritmo de temas de Pedro Suárez-Vértiz, Arena Hash, Río, La Liga del Sueño y Frágil. El montaje recorre canciones de las décadas de 1980 y 1990, mientras aborda las relaciones, los sueños y las tensiones que atraviesan a sus protagonistas en una etapa marcada por el terrorismo.

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Para Juan Carlos Rey de Castro, quien integró versiones anteriores de la obra, volver a este universo once años después implicó reencontrarse con un proyecto que marcó su carrera. El actor señaló que la puesta conserva su esencia, aunque los intérpretes regresan con otra experiencia y una mirada distinta sobre sus personajes.

“Avenida Larco es una obra que sigue vigente porque permite recordar, reflexionar y generar cambio”, afirmó el artista en conversación con Infobae Perú.

El público convirtió las funciones en un diálogo con el elenco

La reposición se presenta en un espacio que permite una cercanía mayor con los asistentes. Rey de Castro explicó que esa disposición propicia reacciones espontáneas durante las canciones y las escenas, además de momentos en los que los actores rompen la cuarta pared.

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“El espectáculo en vivo es hermoso porque se perciben las energías. El público siente que lo estamos dando todo”, comentó sobre la obra y La Cúpula de las Artes como su nuevo espacio.

La obra reúne a parte del elenco original con nuevos integrantes para retomar una historia de amistad, música y memoria.

Para Sebastián Stimman, quien se incorporó a esta temporada como Javier, el vínculo directo con los asistentes distingue a “Av. Larco, el musical” de otros proyectos teatrales. El actor destacó que las funciones tienen una dinámica cercana a la de un concierto, con espectadores que cantan, gritan, comentan y bailan durante el cierre.

“El público puede cantar con nosotros, puede gritar cuando quiera y comentar también sucede”, relató bastante emocionado y agradecido con cada respuesta de los asistentes.

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Stimman también resaltó la acogida que recibió de parte de los integrantes antiguos de la obra, haciéndolo sentir en familia.

La obra propone una mirada sobre la memoria y la igualdad

La puesta incluye la historia de amor entre Javier (Sebastián Stimman) y Pedro (André Silva), cuya recepción cambió con el paso de los años. Rey de Castro recordó que, durante las primeras temporadas, algunas escenas podían provocar sorpresa entre los asistentes. Sin embargo, sostuvo que la aceptación estuvo presente desde entonces porque el relato aborda los vínculos entre los personajes desde un lugar humano.

“De todas maneras, la mentalidad ha evolucionado en nuestro país. El mundo ha cambiado bastante en los últimos once años. Se habla con más naturalidad un tema que antes eran tabú y que con la justa se tocaban. Creo que Avenida Larco ha sabido muy sabiamente, en el 2015, tocarlos de una manera suficientemente inteligente como para generar lo que busca el arte: reflexión, temas de conversación, análisis, que se hable de algo. Recordarle a la gente cómo fue en una época donde el terrorismo estaba muy presente. En el 2015, las reacciones si era de sorpresa, pero siempre se sintió aceptación”, indicó.

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“La reacción que se está viendo hoy en día es porque muchos de ellos ya han visto la obra y otros porque tienen una mentalidad acorde con cómo ha ido evolucionando la humanidad y el Perú en los últimos once años. Para mi siempre ha sido una alegría”, agregó.

Rey de Castro interpreta a Andrés, mientras que Stimman da vida a Javier en esta nueva temporada del musical.

Por su parte, Stimman contó que esta respuesta refleja una mayor apertura hacia las historias de diversidad y la representación de relaciones entre personas del mismo sexo. “La mayor cantidad de personas se está yendo hacia una empatía y a entender que todos al final somos iguales”, afirmó.

La obra también recupera el impacto de la violencia política en Perú. Stimman relató que su familia vivió de cerca un atentado cuando él era bebé: un coche bomba explotó cerca de su casa en Monterrico y causó daños en las ventanas de la vivienda.

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El actor vinculó ese recuerdo con el mensaje de la puesta. “Son épocas que nunca deberíamos olvidar, así estemos entre comillas mejor. Es algo que debe marcar el presente y el futuro para no regresar a lo mismo”, indicó.

Juan Carlos Rey de Castro recuerda el camino que lo llevó a la actuación

Rey de Castro inició su vínculo con la televisión desde niño, cuando formó parte del programa “Chiquitoons”. Más adelante estudió Ingeniería Industrial y trabajó en empresas antes de orientar su carrera hacia la actuación.

Tras terminar la universidad, participó en la serie “La Akdemia”. Luego fue seleccionado para “Hairspray”, musical estrenado en 2012, donde coincidió con varios artistas que hoy integran “Av. Larco, el musical”, como Andrés Salas, Patricia Barreto, Daniela Camaiora, Braulio Chappell y Sandra Vergara.

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El actor señaló que mantenerse en el medio artístico exige constancia. “Tener la oportunidad de seguir en este rubro, viviendo de lo que nos apasiona, es motivo de agradecimiento”, indicó.

“Av. Larco, el musical” incorpora canciones de Pedro Suárez-Vértiz, Arena Hash, Río, La Liga del Sueño y Frágil.

Luego de las últimas funciones de la obra, Rey de Castro planea tomar un descanso y pasar más tiempo con su familia. También adelantó que evalúa propuestas para televisión, cine y teatro en 2027.

Sebastián Stimman busca combinar la actuación y la música

Stimman trabaja en actuación desde los 16 años y, hace cuatro años, encontró en la música otro espacio de desarrollo profesional. Para él, “Av. Larco, el musical” le permite unir ambas facetas sobre el escenario.

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El artista destacó el trabajo con la banda en vivo y la dirección musical de Diego Dibós, elementos que, según explicó, le dan una dimensión particular a cada función. “El teatro y la música es algo que no voy a dejar de lado, y este tipo de obras me permite desarrollarlo”, afirmó.

Después de la temporada de “Av. Larco”, Stimman estrenará “Invisible” el 10 de diciembre en el Teatro Julieta, con ocho funciones. En enero formará parte de “Ana en el trópico”, obra dirigida por Alberto Isola en el teatro La Plaza de Larcomar.

La puesta recorre los sueños y vínculos de un grupo de jóvenes, y plantea una mirada sobre la igualdad, la aceptación y los años de violencia política en Perú.

Nota:

La reposición de “Av. Larco, el musical” reúne a Juan Carlos Rey de Castro, Andrés Salas, André Silva, Daniela Camaiora, Carolina Cano y Julio Pérez, quienes participaron en el elenco original. A ellos se suman Braulio Chappell, María Grazia Polanco, Patricia Barreto, Sebastián Stimman, Diego Salinas, Gonzalo Revoredo y Renato Bonifáz.

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La dirección general está a cargo de Giovanni Ciccia; Diego Dibós asume la dirección musical, Vania Masías las coreografías y Rasec Barragán el guion. Las última función es este 29 de noviembre en la Cúpula de las Artes.

El montaje cuenta con dirección general de Giovanni Ciccia, dirección musical de Diego Dibós y coreografías de Vania Masías.