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La Justicia ordenó nueve meses de prisión preventiva para Javier y Diego Picón, investigados como presuntos cabecillas de la organización criminal ‘Los Holligans del Norte Chico’, a la que la Policía atribuye 12 asesinatos cometidos en la provincia de Huaura desde 2024.

Javier Picón, de 46 años y conocido como “Rayo”, y su hermano Diego, de 32, fueron detenidos en el sector Los Jardines de Santa María, dentro de un hotel situado en el kilómetro 153 de la Panamericana Norte. Según la investigación policial, el inmueble habría sido construido con dinero obtenido de actividades ilícitas.

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Durante el operativo, los agentes incautaron dos pistolas, 77 municiones, cinco teléfonos celulares y S/ 610 en efectivo. El armamento será sometido a pericias para establecer si fue utilizado en asesinatos u otros delitos bajo investigación.

Capturan en Huaura a dos hermanos señalados por una cadena de crímenes | Foto: Domingo Al Día

Policía los vincula con extorsiones, sicariato y tráfico de terrenos

La Policía Nacional del Perú (PNP) investiga a los hermanos Picón Dámaso por presuntos delitos de robo agravado, extorsión, sicariato, tenencia ilegal de armas, tráfico de terrenos y cobro de cupos a negocios, obras públicas y privadas, empresarios y agricultores.

El general PNP Manuel Farías, jefe de la Región Policial Lima Norte, afirmó que los investigados operaban desde 2015 y 2016. De acuerdo con su versión, los hermanos habrían recurrido a sicarios para ejecutar ataques, aunque las diligencias también buscan determinar si participaron de forma directa en algunos crímenes.

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Farías señaló que una intervención previa en la vivienda de los Picón Dámaso permitió hallar armas. Las pericias balísticas practicadas a una de las pistolas determinaron, según el jefe policial, su relación con tres homicidios ya probados.

Antes de la captura, Javier Picón registraba cuatro requisitorias vigentes por presuntos delitos de sicariato y tráfico ilícito de drogas. Diego también tenía requerimientos judiciales, según informó la Policía.

Huaura: prisión preventiva para presuntos cabecillas de Los Hooligans del Norte Chico| Foto: Domingo Al Día

El asesinato de Denis Osorio, uno de los casos investigados

Entre las víctimas que la Policía vincula con la organización figura Denis Osorio Pichardo, un joven de 23 años que había llegado desde Pichanaqui a Huaura para emprender con un food truck de hamburguesas.

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Osorio trabajaba durante el día en una empresa de melamina y atendía su negocio por las noches. Su familia indicó que proyectaba abrir una licorería y que, junto con su hermano, había inaugurado un restaurante.

El 8 de enero de 2025, fue asesinado a balazos mientras atendía su food truck en el sector Los Pinos. Su hermana, Evelyn Osorio, sostuvo que el joven había denunciado amenazas y exigencias de pago de cupos antes del ataque.

La mujer pidió que las investigaciones identifiquen a todos los responsables y no se limiten a quienes la Policía considera cabecillas de la organización.

La familia sostiene que Denis habría sido relacionado de manera errónea con un atentado ocurrido días antes contra personas vinculadas a los hermanos Picón Dámaso. Esa hipótesis forma parte de las indagaciones del caso.

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Otras familias piden justicia por los crímenes

La investigación policial también incluye el asesinato de Carlos Álvaro Pimentel Reyes, un mototaxista de 25 años que ayudaba a sus padres en la venta de pescado. Fue atacado el 17 de enero de 2025, cuando se encontraba junto a un amigo. Recibió siete disparos y murió en el lugar, mientras que su acompañante sobrevivió.

La madre de Pimentel afirmó que su hijo había recibido amenazas antes del crimen y reclamó justicia por su muerte.

Otro caso atribuido por los investigadores a la presunta organización es el de Jhonatan Jara Ángeles, asesinado en agosto de 2024. Su familia indicó que Jara se dedicaba a la agricultura y a la compra y venta de motocicletas. Además, sostuvo que había prestado S/ 50 mil a Diego Picón Dámaso y que fue atacado tras reclamar la devolución del dinero.

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La Policía también los relaciona con el atentado contra la avícola La Reina del Pollo, ocurrido en junio de 2025. El ataque dejó dos muertos: un trabajador y un vigilante.