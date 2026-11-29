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Vielka Peralta y su advertencia a Universitario antes del encuentro: “No hay que confiarse porque la ‘U’ de igual manera quiere seguir ganando partido igual que nosotras. No será un partido fácil, pero nosotras de igual manera vamos a seguir entrenando duro, viendo los videos. Vamos a entrar con todo, sin respetar al rival, vamos a entrar a ganar”, apuntó.
¡Día de partido! Choque clave entre Universitario y Deportivo Géminis. Ambas escuadras se miden en el duelo estelar de la jornada 7 de la fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27.
ARTÍCULO DE INFOBAE
“A algunas les sirve más con gritos; nos ayuda”: Alondra Alarcón explica el repunte de Géminis tras la vuelta de Natalia Málaga
La voleibolista de la selección peruana señaló que la vuelta a la zona técnica de la entrenadora nacional marcó un punto de inflexión en la plantilla. “Nos dio esa inyección de confianza que necesitábamos”, consignó
Las formas y el carácter de Natalia Málaga al dirigir son conocidos en el vóley peruano. Su retorno al banquillo de Deportivo Géminis coincidió con un cambio en la dinámica del equipo de Comas, que encadenó dos victorias después de tres derrotas consecutivas al inicio de la Liga Peruana de Vóley. Alondra Alarcón, una de las jugadoras con mayor presencia en este arranque, destacó el impacto inmediato de la entrenadora.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
La tabla de posiciones tiene a Universidad San Martín en el primer lugar con 21 puntos, seguida por Alianza Lima, que registra 20 unidades con un partido más. Regatas y Universitario comparten el tercer y cuarto puesto con 12 puntos cada uno. En la parte baja, Deportivo Wanka y Perú Sub-19 ocupan las últimas posiciones.
Cabe señalar que los 10 primeros equipos de esta etapa inicial clasificarán a la Fase 2 y continuarán en competencia. En cambio, el último lugar, sin considerar a la selección nacional juvenil por su condición de invitada, perderá la categoría y descenderá a la Liga Intermedia. Así marcha la lucha en ambos extremos de la clasificación:
Fixture y resultados de la fecha 7 de la Liga Peruana de Vóley 2026/27
Sábado 28 de noviembre
- Finalizado | Olva Latino 3-2 Rebaza Acosta
- Finalizado | Alianza Lima 3-0 Perú Sub-19
- Finalizado | Universidad San Martín 3-0 Atlético Atenea
Domingo 29 de noviembre
- 14:15 horas | Deportivo Wanka vs. Regatas Lima
- 16:30 horas | Deportivo Soan vs. Circolo Sportivo Italiano
- 18:30 horas | Deportivo Géminis vs. Universitario de Deportes
ARTÍCULO DE INFOBAE
Presidente de Géminis habló del momento de Universitario antes del enfrentamiento: “Ha perdido dos partidos”
Luis Linares analizó el presente de las ‘pumas’ y destacó el crecimiento de la competencia, que ahora presenta mayor paridad entre los equipos
Deportivo Géminis tendrá un exigente desafío este domingo 29 de noviembre, cuando se enfrente a Universitario de Deportes por la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/27. El conjunto de Comas buscará sumar una nueva victoria para escalar posiciones, mientras que las ‘pumas’ intentarán recuperarse después de encadenar dos derrotas consecutivas. En la previa de este compromiso, Luis Linares, presidente de la institución, analizó el momento de su próximo rival.
¿Cómo llegan los equipos?
Universitario de Deportes atraviesa su peor momento de la temporada. El equipo dirigido por Paco Hervás encadenó dos derrotas en la primera fase, sin conseguir un solo set en el Polideportivo Lucha Fuentes.
En la quinta fecha, la ‘U’ sufrió su primera caída al perder por 3-0 ante Regatas Lima, en una actuación por debajo de sus expectativas. Luego, en la sexta jornada, volvió a caer en sets corridos frente a Circolo Sportivo Italiano, un rival que llegaba con resultados irregulares.
Así, las ‘pumas’ permanecen en el cuarto puesto con 12 puntos y se alejaron de la Universidad San Martín, líder con puntaje perfecto: 18 unidades tras las seis fechas disputadas del torneo.
A los resultados adversos se suman versiones sobre una presunta tensión entre dos referentes del plantel, Mirian Patiño y Karla Ortiz. Esta última se ausentó de los dos partidos más recientes por un tema médico.
Por su parte, Deportivo Géminis atraviesa una etapa de recuperación en la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de Comas perdió sus tres primeros partidos, con un rendimiento por debajo de lo esperado tras el cuarto puesto que alcanzó la temporada pasada.
El regreso de Natalia Málaga a la dirección técnica le dio otra actitud al equipo. Aunque cayó ante Alianza Lima, Géminis mostró una mejor versión y sostuvo un partido competitivo en el coliseo de Villa El Salvador.
Después, las ‘guerreras’ consiguieron su primera victoria frente a Rebaza Acosta, una de las revelaciones del inicio del campeonato. En la sexta fecha, además, derrotaron por 3-0 a Equipo Perú.
Dónde ver Universitario vs Géminis
El partido entre Universitario de Deportes y Deportivo Géminis se transmitirá en vivo por Latina Televisión, a través de los canales 2 y 702 HD.
La señal también estará disponible en la página web y la aplicación oficial de Latina, para quienes sigan el encuentro desde dispositivos móviles.
Asimismo, Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto, con las principales incidencias, las declaraciones tras el partido y el resultado final.
Universitario vs Géminis: programación
Este encuentro se realizará en el cierre de la fecha 7, específicamente el domingo 29 de noviembre a las 18:30 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.
Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Bolivia, Estados Unidos y Venezuela; y a las 20:30 horas de Brasil, Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.