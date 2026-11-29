¿Cómo llegan los equipos?

Universitario de Deportes atraviesa su peor momento de la temporada. El equipo dirigido por Paco Hervás encadenó dos derrotas en la primera fase, sin conseguir un solo set en el Polideportivo Lucha Fuentes.

En la quinta fecha, la ‘U’ sufrió su primera caída al perder por 3-0 ante Regatas Lima, en una actuación por debajo de sus expectativas. Luego, en la sexta jornada, volvió a caer en sets corridos frente a Circolo Sportivo Italiano, un rival que llegaba con resultados irregulares.

Así, las ‘pumas’ permanecen en el cuarto puesto con 12 puntos y se alejaron de la Universidad San Martín, líder con puntaje perfecto: 18 unidades tras las seis fechas disputadas del torneo.

El equipo de Circolo Sportivo Italiano aseguró la victoria frente a Universitario de Deportes con un marcador de tres sets a cero (25-18, 25-22 y 25-20). Las imágenes muestran el punto decisivo del tercer set y la posterior celebración de las jugadoras del conjunto azul en la cancha deportiva tras culminar el encuentro.

A los resultados adversos se suman versiones sobre una presunta tensión entre dos referentes del plantel, Mirian Patiño y Karla Ortiz. Esta última se ausentó de los dos partidos más recientes por un tema médico.

Por su parte, Deportivo Géminis atraviesa una etapa de recuperación en la Liga Peruana de Vóley. El cuadro de Comas perdió sus tres primeros partidos, con un rendimiento por debajo de lo esperado tras el cuarto puesto que alcanzó la temporada pasada.

El regreso de Natalia Málaga a la dirección técnica le dio otra actitud al equipo. Aunque cayó ante Alianza Lima, Géminis mostró una mejor versión y sostuvo un partido competitivo en el coliseo de Villa El Salvador.

Después, las ‘guerreras’ consiguieron su primera victoria frente a Rebaza Acosta, una de las revelaciones del inicio del campeonato. En la sexta fecha, además, derrotaron por 3-0 a Equipo Perú.