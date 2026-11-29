ONPE confirma que material electoral en Piura y Tumbes no fueron afectados por lluvias e inundaciones. (Foto: ONPE)

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que el material electoral enviado a las regiones Piura y Tumbes está protegido para la segunda vuelta regional del domingo 6 de diciembre, pese a las lluvias vinculadas al fenómeno de El Niño.

Según Paul Cárdenas, asesor de la jefatura nacional de la ONPE, las oficinas y los locales de votación monitoreados seguían en condiciones de operar a pesar de los daños generados por las lluvias en ambas regiones.

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La jornada electoral de la semana siguiente definirá quiénes serán los próximos gobernadores y vicegobernadores en 15 regiones. La ONPE adelantó el traslado de las cédulas y actas ante el avance de las precipitaciones, por lo que el material llegó dos días antes a las 63 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Siete oficinas bajo monitoreo por las lluvias

Sullana, Piura, Castilla, Tumbes, Morropón, La Esperanza y José Leonardo Ortiz son las siete oficinas ubicadas en áreas afectadas por las lluvias. El balance se elaboró con información recogida hasta las 9h del viernes 27 de noviembre.

Personal de emergencia opera una motobomba de evacuación en una vía inundada de Piura tras las intensas lluvias registradas en la ciudad. (X/@MINDEF)

Cárdenas indicó que las sedes descentralizadas no registraron daños. Sobre los colegios utilizados como centros de votación en zonas con desbordes e inundaciones, sostuvo: “Han verificado que los colegios todavía siguen bien; todavía pueden servir como centros de votación”.

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La mayoría de los locales electorales pertenece al Ministerio de Educación. Sin embargo, el asesor advirtió que las lluvias pueden volver inutilizables esos espacios de un momento a otro, por lo que la ONPE realiza un seguimiento diario con datos de entidades del Poder Ejecutivo.

La institución dispuso grupos electrógenos en todas sus oficinas descentralizadas para mantener sus operaciones ante eventuales cortes de energía. También coordinó con Osinergmin, organismo que actúa como nexo con las empresas eléctricas, para evitar interrupciones o acelerar su reparación si ocurren.

Cinco oficinas consideradas críticas ante una emergencia

El plan de contingencia de la ONPE identificó como críticas a cinco oficinas en regiones donde habrá segunda vuelta: Tumbes; Sullana, Paita y Castilla, en Piura; y Chiclayo, en Lambayeque. Una oficina ingresa en esa categoría cuando su centro de cómputo está en el primer piso, enfrenta un riesgo alto y se ubica en una zona declarada en emergencia.

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Las precipitaciones registradas en Tumbes dejaron 324 damnificados y 625 personas afectadas en zonas urbanas y rurales. (Ministerio de Defensa)

Si el riesgo se concreta, las actas electorales y las cédulas de sufragio de las oficinas expuestas podrían ser trasladadas al centro de cómputo de contingencia instalado en la sede de la ONPE en Lima. Si las carreteras quedan bloqueadas, el transporte se realizaría por mar, con apoyo de la Marina de Guerra desde los puertos de Callao, Salaverry, Pimentel o Paita.

La eventual postergación de la segunda vuelta no depende de la ONPE. Cárdenas explicó que el Jurado Nacional de Elecciones debe adoptar esa decisión después de recibir información sobre las condiciones en el terreno y la capacidad operativa del organismo electoral.

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Votación reunirá a más de 12 millones de electores

La segunda vuelta regional convocará a 12.474.107 ciudadanos en Amazonas, Áncash, Arequipa, Cajamarca, Junín, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Lima Provincias.

La jornada elegirá únicamente a gobernadores y vicegobernadores porque ninguna candidatura superó el 30% de votos válidos en la primera elección, realizada el 4 de octubre junto con los comicios municipales. El padrón será el mismo que se aprobó para las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Estas regiones tendrían una segunda vuelta para elegir a su Gobierno Regional 2026. (Foto: Infobae Perú)

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) trasladó la fecha inicialmente fijada para el 29 de noviembre luego de que la ONPE solicitara más tiempo para completar la organización y la distribución del material. La votación se desarrollará entre las 7:00 y las 17:00 en las 15 circunscripciones donde habrá balotaje regional. El voto es obligatorio para las personas de 18 a 64 años y las multas oscilan entre 27,50 y 110 soles.

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