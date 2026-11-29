La selección peruana de tenis enfrentará a Gran Bretaña en la primera ronda de los Qualifiers de la Copa Davis 2027. Crédito: Davis Cup

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La selección peruana de tenis ya conoce el desafío que afrontará en su camino hacia la Final 8 de la Copa Davis 2027. El equipo nacional se medirá con Gran Bretaña en la primera ronda de los Qualifiers, de acuerdo con el sorteo realizado este domingo 29 de noviembre en Bolonia, Italia. La eliminatoria tendrá un ingrediente adicional para el conjunto dirigido por Luis Horna: deberá jugar en condición de visitante ante una de las escuadras históricas de esta competición.

La serie está programada para disputarse entre el 5 y el 7 de febrero de 2027 en territorio británico. Por el momento, no se ha anunciado el escenario que albergará los encuentros ni la superficie de juego. Ambos detalles serán definidos por la Federación Británica de Tenis, que tendrá la ventaja de ejercer la localía y elegir las condiciones de la eliminatoria.

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¿Cuándo y dónde jugará Perú ante Gran Bretaña por la Copa Davis 2027?

El enfrentamiento entre peruanos y británicos se desarrollará durante la primera semana de febrero del próximo año. Aunque el calendario general establece el periodo del 5 al 7 de febrero, todavía falta que la organización confirme los días exactos de los partidos, así como la sede que recibirá a las dos delegaciones.

La localía representa un factor importante para Gran Bretaña, que podrá seleccionar el recinto y la superficie en la que se jugará la serie. Esta decisión obligará al equipo peruano a preparar su estrategia considerando las condiciones que establezca su rival. Los detalles sobre el estadio y la venta de entradas serán comunicados próximamente por la federación británica.

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Todas las llaves de los Qualifiers 2027 de la Copa Davis. Crédito: World Tennis

¿Cómo llega Perú a los Qualifiers de la Copa Davis 2027?

El equipo nacional consiguió su clasificación a esta instancia luego de superar a Paraguay por 3-2 en septiembre de 2026. La eliminatoria se disputó en el Jockey Club del Perú y correspondió al Grupo Mundial I. De esa manera, el conjunto capitaneado por Luis Horna aseguró su presencia entre las selecciones que competirán por avanzar hacia la fase decisiva del torneo.

En aquella serie, Perú contó con Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino y Arklon Huertas del Pino. La victoria frente al combinado paraguayo permitió al equipo nacional mantenerse en carrera y ahora tendrá una prueba de mayor exigencia fuera de casa.

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Gran Bretaña, un rival que viene de las semifinales

El cuadro británico llegará al enfrentamiento después de alcanzar las semifinales de la Final 8 de la Copa Davis 2026. En esa instancia perdió por 2-0 ante España, que posteriormente disputó la final frente a Italia. Antes de quedar eliminado, había conseguido resultados destacados durante su recorrido en el certamen, incluida una victoria frente a Alemania en los cuartos de final.

Entre los nombres que destacan en su equipo aparecen Cameron Norrie, Arthur Fery y Toby Samuel para los partidos individuales, además de Henry Patten y Neal Skupski, especialistas en dobles. Sin embargo, todavía no se conoce la convocatoria definitiva para enfrentar a Perú en febrero de 2027.

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Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

¿Qué sigue para el ganador de la serie entre Perú y Gran Bretaña?

La eliminatoria será determinante para las aspiraciones de ambos países. El vencedor avanzará a la segunda ronda de los Qualifiers, prevista para septiembre de 2027, donde enfrentará al ganador del cruce entre Francia y Chile. Esa instancia será el último paso para buscar un lugar en la Final 8 de la Copa Davis.

Por su parte, la selección que resulte derrotada pasará a disputar el Grupo Mundial I. Por ello, Perú tendrá en febrero una oportunidad importante para seguir avanzando en el torneo y acercarse al objetivo de competir entre las mejores selecciones del mundo.