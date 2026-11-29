El cantante Jonatan Rojas ofrece declaraciones ante la prensa respecto a los comentarios emitidos por su expareja Luciana Roy sobre su entorno familiar y personal.

Guardar

Jonatan Rojas respondió a las declaraciones de Luciana Roy sobre las razones que habrían llevado al final de su relación. El cantante de cumbia expresó su incomodidad por la exposición de asuntos vinculados con su familia y sostuvo que ha procurado mantener su vida privada lejos de los medios.

La expareja del artista había señalado que la cercanía de Rojas con sus padres y hermanos generó tensiones durante la convivencia. Roy consideró que el intérprete priorizaba a su familia de origen por encima del hogar que ambos formaron junto a su hijo.

PUBLICIDAD

Frente a esas afirmaciones, el integrante de Hermanos Yaipén evitó profundizar en los detalles de su vínculo con la locutora radial. Su respuesta se enfocó en el carácter personal de la controversia y en el lugar que ocupan sus padres dentro de su trayectoria.

El cantante Jonatan Rojas responde a las preguntas de la prensa televisiva sobre las declaraciones de su expareja Luciana Roy.

“La verdad que es incómoda esta situación porque es algo personal”, manifestó Jonatan Rojas. El músico remarcó que, durante sus años de carrera artística, optó por no exponer asuntos íntimos ante el público.

“Siempre todos estos años de mi carrera artística me he mantenido al margen de todo este tipo de cosas, de que se toquen temas tan sagrados que es la familia”, agregó el cantante al hablar de los comentarios surgidos tras las palabras de Roy.

PUBLICIDAD

El artista defendió la relación que mantiene con sus seres cercanos y destacó el acompañamiento que recibió desde sus primeros pasos en la música. Para Rojas, ese respaldo forma parte de su recorrido personal y de su desarrollo profesional.

“Siento que mis padres siempre los voy a tener presente, que son seres que amo con mucho amor, con mucho cariño”, expresó el integrante de Hermanos Yaipén. También mencionó a su padre y a sus hermanos como personas que tuvieron presencia en su crecimiento artístico.

El cantante Jonatan Rojas ofrece declaraciones ante un micrófono junto a una fotografía de Luciana Roy en un escenario.

Rojas afirmó que se siente agradecido por ese entorno. “Siempre han sido parte fundamental, en el caso de mi padre, mis hermanos en mi carrera. Y creo que más allá de todo eso, soy una persona bendecida por ello”, señaló.

La respuesta del cantante se conoció después de que Luciana Roy hablara sobre el desgaste que atravesó la relación. La comunicadora vinculó la ruptura con los conflictos que, de acuerdo con su relato, tuvo con el entorno familiar del músico.

PUBLICIDAD

Luciana Roy aseguró que la familia nuclear no fue la prioridad del cantante

Luciana Roy sostuvo que el problema no se limitó a las diferencias con algunos parientes de Rojas. Según su versión, la situación estuvo relacionada con el lugar que el cantante otorgaba a sus padres en decisiones que involucraban a la pareja.

La locutora describió esa dinámica como una “mamitis” y una “papitis”. Aseguró que ambos conversaron sobre el tema durante su relación, aunque consideró que no consiguieron establecer un equilibrio entre la cercanía con los padres y la familia nuclear que habían construido.

“Más importante para él era su familia, papá y mamá, y no su familia nuclear”, afirmó Roy. La conductora explicó que no cuestionaba que Rojas mantuviera una relación estrecha con sus progenitores, aunque esperaba que la pareja y su hijo tuvieran otro lugar entre sus prioridades.

PUBLICIDAD

Luciana Roy ofrece declaraciones frente a un micrófono en una entrevista donde aborda su vínculo con el cantante Jonathan Rojas. (YouTube: Magaly Medina El Podcast)

“Me duele que la familia nuclear no haya sido su prioridad”, añadió la comunicadora. Para Roy, esa percepción se mantuvo después de la ruptura y estuvo ligada a cómo vivió los roces con el entorno del artista.

La madre del hijo de Rojas también se refirió a las consecuencias emocionales que le dejó la separación. “Siento que me arrebataron mi familia”, sostuvo al recordar el desenlace de la relación.

Mientras Roy expuso su versión sobre la convivencia y los motivos de la ruptura, Jonatan Rojas marcó distancia de los comentarios relacionados con sus seres queridos. El músico dejó claro que no pretende profundizar públicamente en los asuntos que involucran a su familia.

PUBLICIDAD