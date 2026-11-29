Alex Valera resalta entre los mejores delanteros de Sudamérica: comparte ránking con Eryc Castillo y Facundo Callejo.

Guardar

La temporada de la Liga 1 2026 aún no ha concluido, pero tres futbolistas del campeonato local quedaron destacados por sus actuaciones en el vigente curso: Alex Valera aparece entre los mejores finalizadores de Sudamérica, acompañado por Eryc Castillo y Facundo Callejo.

Se trata de una clasificación difundida por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES), en colaboración con IMPECT (empresa de Catapult), bajo un índice enfocado en el rendimiento de los centrodelanteros frente al arco. La evaluación contempla a atacantes que superaron los 500 minutos en sus respectivos torneos nacionales.

PUBLICIDAD

El ‘Cholo’ ocupó el quinto lugar del ránking continental con 81,5 puntos. El artillero de Universitario de Deportes fue el peruano con la puntuación más alta y se instaló detrás del argentino Javier Correa de Colo Colo (90,8), el paraguayo Ronaldo Martínez de Vélez Sarsfield (86,0), el paraguayo Lorenzo Melgarejo de Libertad (85,8) y el argentino-chileno Fernando Zampedri de Universidad Católica (84,9).

En tanto, Eryc Castillo quedó sexto con 80,4 puntos. El ecuatoriano de Alianza Lima compartió la misma valoración con Facundo Callejo, atacante argentino de Cusco FC, aunque la tabla ubicó primero al futbolista ‘blanquiazul’.

PUBLICIDAD

El octavo lugar fue para el brasileño Gabriel Barbosa, conocido como Gabigol, con 80,2 puntos en Santos de Brasil. El venezolano Eric Ramírez, de Carabobo FC, fue noveno con 79,1, mientras que el uruguayo Matías Arezo, de Peñarol, cerró el listado con 79,0.

Alex Valera supera a Eryc Castillo y Facundo Callejo entre los mejores delanteros finalizadores de Sudamérica el 2026. - créditos: CIES

La estadística sitúa a Valera como el mejor valorado de la Liga 1 en el índice de CIES. Castillo y Callejo lo siguieron a una diferencia de 1,1 puntos, un margen que mantuvo a los tres atacantes del certamen doméstico dentro de la zona alta de la nómina.

Alex Valera, entre los máximos goleadores de la historia de Universitario

El reconocimiento estadístico llega en una temporada en la que Alex Valera siguió escalando en la tabla de goleadores históricos de Universitario. Tras anotar ante Sport Boys, el atacante alcanzó los 91 goles con la camiseta ‘crema’.

PUBLICIDAD

Esa cifra lo dejó a dos anotaciones de Daniel Ruiz, quien ocupa el sexto puesto con 93. El quinto lugar corresponde a Oswaldo ‘Cachito’ Ramírez, autor de 95 tantos para el club.

El delantero puso el descuento tras asistencia de Gianluca Lapadula - Crédito: L1MAX.

Alex Valera necesita cuatro goles para igualar la quinta posición y cinco para adueñarse en solitario del puesto. El objetivo inmediato depende de que continúe en Universitario y mantenga su eficacia en los torneos de la próxima campaña.

El podio histórico está más distante. Percy Rojas ocupa el tercer escalón con 119 goles, por lo que el ‘Cholo’ requiere 28 para igualarlo y 29 para superarlo.

PUBLICIDAD

Por delante también aparecen Teodoro ‘Lolo’ Fernández, líder absoluto con 161 goles, Ángel Uribe con 124 y Alberto ‘Toto’ Terry con 111. La distancia con esos referentes ilustra el desafío que enfrenta el actual delantero ‘merengue’.

Alex Valera viene siendo uno de los puntos altos de Universitario en la Liga 1 2026. - créditos: Liga 1

¿Alex Valera seguirá en Universitario en 2027?

La continuidad de Alex Valera en Universitario quedó encaminada durante la temporada. En agosto, el delantero acordó una renovación por tres años, con un vínculo que se extendería hasta finales de 2029.

El contrato anterior vencía al término de 2026 y la dirigencia buscaba asegurar a uno de sus principales anotadores antes de recibir propuestas que comprometieran su permanencia.

El interés desde el extranjero existió durante el año. América de Cali presentó una propuesta por el atacante, pero la ‘U’ la rechazó porque no cumplía con las condiciones fijadas por el club. También se reportaron consultas de instituciones de México y Europa.

PUBLICIDAD

Valera reconoció en octubre que mantiene el deseo de jugar fuera del país, aunque aclaró que se sentía feliz en Universitario y no cerraba la puerta a una eventual oportunidad.