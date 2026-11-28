Perú, a la espera del sorteo para conocer a su rival en la primera ronda de las Qualifiers de la Copa Davis.

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Perú ya tiene definido el mapa de sus posibles rivales en las Qualifiers de la Copa Davis 2027. La selección dirigida por Luis Horna enfrentará a uno de 13 equipos en febrero y cuenta con seis escenarios favorables para jugar como local, aunque solo Alemania y Argentina le aseguran la serie en territorio nacional.

El sorteo, programado para este domingo 29 de noviembre antes de la final entre Italia y España en Bolonia, determinará el adversario de la ‘bicolor’ y la sede de la eliminatoria. La selección nacional llega a esta instancia tras superar a Paraguay en septiembre y recuperar su lugar entre los equipos que pelearán por avanzar en el certamen.

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Alemania y Argentina son los dos conjuntos ante los que Perú tendrá asegurada la localía. Un eventual cruce con cualquiera de ellos llevaría la serie a Lima, donde el cuadro nacional ha disputado sus últimas eliminatorias sobre polvo de ladrillo y con el respaldo de su público.

El panorama cambia en caso de que el sorteo empareje a Perú con Estados Unidos, Canadá o Australia. Frente a esas tres selecciones, la ‘bicolor’ deberá competir como visitante. Tres cruces adversos reducirían las opciones del equipo de Horna de elegir superficie y condiciones para la llave.

El panorama de Perú de cara a las Qualifiers de la Copa Davis 2026. Crédito: X DECISIVO.

Bélgica, Chequia, Austria, Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, Corea y Hungría completan la lista de posibles rivales. Ante esos ocho países, la condición de local o visitante se resolverá por sorteo. Perú tiene, en consecuencia, dos posibilidades directas de jugar en casa y otras cuatro sujetas a la definición de la ceremonia.

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Italia va por el tetracampeonato

Italia buscará este domingo su cuarta corona seguida en la Copa Davis. El conjunto anfitrión alcanzó una nueva final en Bolonia luego de vencer a Chequia en semifinales y mantuvo abierta la posibilidad de extender una racha que comenzó en 2023.

España será su rival en la definición. El equipo dirigido por David Ferrer selló su clasificación tras imponerse a Gran Bretaña y volverá a disputar el partido por el título, con el objetivo de impedir que los italianos alcancen otro campeonato frente a su público.

La final se jugará en la SuperTennis Arena de Bolonia y pondrá fin a la edición 2026 de la competencia. Antes del encuentro se realizará el sorteo de las Qualifiers 2027, que establecerá los emparejamientos de la primera ronda y definirá qué países recibirán las series de febrero.

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Musetti y Vavassori meten a Italia en su cuarta final seguida de Copa Davis

El resultado del partido entre Italia y España no alterará el grupo de posibles rivales de Perú, pero la ceremonia será determinante para el equipo nacional. La espera termina mañana y permitirá a Horna iniciar la planificación de la serie, con la convocatoria y la superficie como puntos centrales.

Perú, por segunda vez al hilo en las Qualifiers

Perú disputará las Qualifiers por segunda temporada consecutiva. En 2025, la selección venció a Portugal y consiguió el pase a la primera ronda de 2026, aunque Alemania la eliminó en febrero con un 4-0 en Düsseldorf, sobre cancha dura bajo techo.

La derrota ante los alemanes llevó al equipo nacional al Grupo Mundial I. Para volver a instalarse en las Qualifiers, Perú debía superar una nueva eliminatoria en septiembre, cuando recibió a Paraguay en el Jockey Club del Perú con Ignacio Buse y Juan Pablo Varillas como principales cartas en individuales.

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La serie frente a los paraguayos comenzó con dos triunfos peruanos. Buse derrotó a Hernando Escurra en tres sets, mientras que Varillas superó a Daniel Vallejo en otro partido exigente. El primer día dejó a la ‘bicolor’ con una ventaja de 2-0 y cerca de la clasificación.

Juan Pablo Varillas liquidó la serie ante Paraguay y le dio el pase a la 'bicolor' a la siguiente etapa del torneo. (Video: Davis Cup)

Paraguay respondió en la jornada siguiente. Daniel Vallejo y Martín Vergara vencieron a Buse y Arklon Huertas del Pino en el dobles, y Vallejo igualó la eliminatoria al imponerse a Buse.

Varillas asumió la responsabilidad ante Escurra y resolvió el partido por 6-2 y 6-4. El resultado selló el 3-2 de Perú, aseguró el retorno a las Qualifiers 2027 y dejó a la selección de Horna a la espera de un sorteo que definirá si su próximo desafío se juega en Lima o fuera del país.

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