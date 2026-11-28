El MTC también prorrogó por un año la suspensión de la placa delantera con chip RFID para motocicletas y otros vehículos menores, hasta el 30 de noviembre de 2027. Foto: Gobierno del Perú

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dispuso que las placas rotativas asignadas a vehículos nuevos puedan utilizarse durante un máximo de 30 días calendario, en lugar de los 15 días anteriores. El cambio alcanza a las unidades en trámite de inmatriculación en el Registro de Propiedad Vehicular y busca permitir su circulación mientras concluye el procedimiento para obtener la placa definitiva.

La disposición también comprende la continuidad de la suspensión de la placa holográfica delantera con tecnología RFID para motocicletas y otros vehículos menores. Esta medida se extenderá por un año, desde el 1 de diciembre de 2026 hasta el 30 de noviembre de 2027, según el decreto supremo emitido por el sector.

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Placa rotativa tendrá vigencia de hasta 30 días

La ampliación modifica el periodo durante el cual los vehículos nuevos pueden circular por las vías públicas terrestres con una placa rotativa. El plazo pasa de 15 a 30 días calendario desde la entrega del dispositivo al propietario. La autorización se mantiene vigente hasta que se cumpla ese periodo o se entregue la placa definitiva, según cuál ocurra primero.

Los vehículos nuevos podrán circular con placa rotativa hasta por 30 días calendario o hasta recibir la identificación definitiva, lo que ocurra primero. Foto: Gobierno del Perú

Con esta modificación, los propietarios dispondrán de más tiempo para completar la inmatriculación y recibir la identificación permanente de sus unidades. El MTC señaló que el ajuste responde al tiempo que requieren esos procedimientos y busca evitar que los usuarios tengan restringida la circulación mientras esperan la culminación del trámite registral y la emisión de la placa definitiva. La placa definitiva sustituye a la rotativa cuando es entregada, por lo que el permiso temporal no se prolonga hasta completar los 30 días si el trámite concluye antes.

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Se posterga la exigencia de placa holográfica para motos

El decreto supremo amplía la suspensión de la obligación de incorporar la placa holográfica delantera con dispositivo electrónico de identificación por radiofrecuencia (RFID) en vehículos menores de la categoría L. La medida regirá del 1 de diciembre de 2026 al 30 de noviembre de 2027. Durante ese periodo, los propietarios podrán seguir usando el formato de placa de fondo blanco y mayor dimensión, sin añadir el componente electrónico delantero.

Además, se aplicará la numeración de siete dígitos, conforme a las características previstas para el nuevo formato de placa. El cambio permitirá disponer de más combinaciones alfanuméricas ante el agotamiento progresivo de las opciones del sistema vigente. La disposición comprende a las motocicletas y demás vehículos menores de la categoría señalada.

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El MTC prorrogó hasta noviembre de 2027 la suspensión de la placa delantera con chip RFID para vehículos menores de categoría L. Foto: Gobierno del Perú

El MTC indicó que la postergación busca asegurar las condiciones técnicas, operativas y económicas necesarias para implementar la placa holográfica con RFID. El proceso se enmarca en el modelo de concesión contemplado en el Reglamento de la Placa Única Nacional de Rodaje, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 017-2008-MTC.

El MTC afirmó que los cambios forman parte de una transición ordenada y progresiva hacia la modernización del sistema de identificación vehicular. La entidad indicó que los ajustes buscan optimizar los procedimientos en beneficio de la ciudadanía.