Jesús Castillo disputará la Liga de Campeones de África: Espérance Sportive clasificó a la Fase de Grupos tras superar ronda preliminar

Jesús Castillo ha ganado espacio en Espérance Sportive. - Crédito: Difusión

Guardar

Jesús Castillo vive un tiempo dulce. Su desplazamiento al Espérance Sportive comienza a ofrecer luces positivas, después de que ganara un partido decisivo en la Segunda Ronda de la Fase Preliminar de la Liga de Campeones de África para acceder a la Fase de Grupos.

Al frente se ubicó el Asswehly SC, que supuso cierto grado de dificultad en duelos de ida y vuelta. En la primera llave sacó una ventaja por cuota mínima y en el desquite se esforzó al máximo para llevar la resolución a la tanda de penales.

PUBLICIDAD

Jesús Castillo ofrece mucha capacidad constructiva en el centro del campo. - Crédito: Difusión

Tras una dramática serie, el club Bab Souika ganó por 4-3 y abrochó ese ansiado boleto para llegar a los duelos por series, donde se medirá contra Petro Atlético (ANG), FC Nouadhibou (MAU) y Wiliete Sporting Club (ANG).

El muy buen paso dado por el Espérance Sportive coincide con el realizado Club Africain, que también superó con éxito el primer obstáculo. Además, el CS Sfaxien hizo lo propio en la Copa Confederación CAF, refrendando el excelente nivel del fútbol tunecino en el panorama africano.

Calendario

La impaciencia se comienza a apoderar de cada uno de los simpatizantes del Bab Souika. Aunque el Grupo A se antoja correoso, existe plena confianza en que el equipo saldrá adelante, aprovechando su experiencia en un certamen que conoce a la perfección.

PUBLICIDAD

El primer reto del Espérance Sportive será frente al angoleño Wiliete Sport Club por la primera fecha de la Fase de Grupos de la Liga de Campeones CAF. No hay fecha estimada, pero se presume que se daría entre el 27 y 29 de noviembre.

Espérance Sportive buscará una marcha impecable en la Fase de Grupos de la Liga de Campeones CAF. - Crédito: Difusión

Vendrá después el examinatorio contra el Nouadhibou posiblemente para el 4 o 6 de diciembre. Luego se dará el lance ante el Petro Atlético a pocos días de la Nochebuena. Con ese recorrido se dará el cierre del primer tramo.

En adelante se disputarán los cruces de revancha en todo enero del 2027, aunque no serán secuenciales. Por la cuarta y quinta fecha se celebrarán los encuentros contra los angoleños Petro y Wiliete para echar el cierre de participación ante el Nouadhibou.

PUBLICIDAD

Histórico

El Espérance Sportive se ha consolidado como el club más ganador del fútbol tunecino, con 34 títulos, y trasladó ese dominio al ámbito continental. El conjunto ‘taraji’ mantiene una trayectoria de éxitos y sostiene su condición de referente africano.

En el panorama africano, el club tunecino aparece como dominador gracias a sus cuatro títulos de la Liga de Campeones de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), obtenidos en 1994, 2011, 2018 y 2019. Esa secuencia de conquistas respalda su lugar entre los grandes del continente.

Cuando Esperance estaba contra las cuerdas, Haj Ali asumió el protagonismo y marcó dos veces en ocho minutos para darle vuelta al partido y asegurar los primeros tres puntos del torneo. (Espérance Sportive de Tunis)

Precisamente en ese escenario, Espérance Sportive acaba de afianzarse como el mejor equipo africano a partir de su cómputo de triunfos. El registro reúne el rendimiento acumulado del conjunto en las competiciones disputadas y refuerza el peso de sus resultados dentro del fútbol continental.

PUBLICIDAD

El club ‘taraji presenta un porcentaje de victorias del 52,7%, una cifra que le permite superar por poco al Al Ahly. El equipo egipcio registra un 52,1%, pero no desplaza al representante tunecino del lugar continental. La diferencia entre ambos es de 0,6 puntos porcentuales.