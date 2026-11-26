La Copa Davis 2026 entra en su etapa decisiva con cuatro selecciones en busca del título. Crédito: Davis Cup

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La Copa Davis 2026 entra en su recta decisiva y ya tiene definidos a los cuatro países que lucharán por el título en Bolonia, Italia. España, Gran Bretaña, Chequia y el país anfitrión superaron los cuartos de final y ahora buscarán su clasificación al partido por el campeonato, que se disputará este domingo 29 de noviembre. La presencia de figuras como Carlos Alcaraz y Alexander Zverev le dio un atractivo especial a esta edición, que reúne a las mejores selecciones del tenis mundial.

Con las semifinales a la vuelta de la esquina, los aficionados peruanos podrán seguir los encuentros por televisión y mediante plataformas digitales. DSPORTS 2 será la señal encargada de llevar la cobertura del tramo decisivo del campeonato, con alternativas de streaming para quienes prefieran conectarse desde sus dispositivos. A continuación, conoce los canales, las opciones online, los resultados de los cuartos de final y la programación de los próximos partidos.

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¿Dónde ver la Copa Davis 2026 en Perú?

Los aficionados al tenis podrán seguir las semifinales y la gran final de la Copa Davis 2026 en Perú a través de DSPORTS 2, señal que cuenta con la transmisión de todos los encuentros de la fase decisiva del campeonato, que se disputa en Bolonia, Italia.

La cobertura estará disponible por televisión mediante DIRECTV, mientras que quienes prefieran seguir los partidos por internet podrán hacerlo a través de DGO, Paramount+ y DAZN, plataformas en las que está disponible la señal deportiva. Para acceder a la programación online, los usuarios deberán contar con una suscripción activa y verificar la disponibilidad del canal en su servicio.

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De esta manera, el público peruano tendrá alternativas para seguir los enfrentamientos que definirán al campeón de la Copa Davis 2026, con España, Gran Bretaña, Italia y Chequia como protagonistas de las semifinales.

Las semifinales y la final de la Copa Davis 2026 podrán seguirse en Perú a través de DSports y Paramount+.

¿Qué países clasificaron a las semifinales de la Copa Davis?

La ronda de los cuatro mejores quedó conformada después de cuatro eliminatorias de cuartos de final. Estos fueron los resultados:

Chequia 2-0 Canadá: el conjunto checo consiguió su clasificación sin necesidad de disputar el partido de dobles.

Italia 2-1 Corea del Sur: el equipo anfitrión tuvo que definir su pase en el tercer encuentro y terminó celebrando ante su público.

Gran Bretaña 2-1 Alemania: los británicos eliminaron al equipo liderado por Alexander Zverev y avanzaron tras imponerse en el dobles.

España 2-0 Austria: Daniel Mérida y Rafael Jódar consiguieron los dos puntos de la eliminatoria. Jódar selló la clasificación con una remontada y evitó que Carlos Alcaraz tuviera que disputar el dobles.

¿Cuándo se juegan las semifinales y la final de la Copa Davis?

Las semifinales se disputarán el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre, mientras que el partido por el título está programado para el domingo 29. Estos son los cruces y sus horarios en Perú:

Italia vs. Chequia: viernes 27 de noviembre, a las 10:00 horas.

Gran Bretaña vs. España: sábado 28 de noviembre, a las 06:00 horas.

Final de la Copa Davis: domingo 29 de noviembre, a las 09:00 horas.

Carlos Alcaraz lidera las expectativas de España en las semifinales de la Copa Davis 2026. Crédito: Agencias

España buscará su pase al encuentro decisivo frente a Gran Bretaña, selección que viene de eliminar a Alemania. Por su parte, Italia intentará aprovechar su condición de anfitriona ante Chequia para mantenerse en carrera por un nuevo título.

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La gran final reunirá a los ganadores de ambas semifinales y coronará al campeón de la Copa Davis 2026. Los encuentros podrán seguirse en Perú por DSPORTS 2 y sus alternativas de transmisión digital.