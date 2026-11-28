Un fotomontaje reúne a las figuras políticas peruanas Francis Allison, Jeanette Alonzo y Rafael López Aliaga durante distintas declaraciones públicas.

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El excandidato a la alcaldía de Lima, Francis Allison, acusó al alcalde Renzo Reggiardo y a los regidores del Concejo Metropolitano de Lima de haber cometido un delito al autorizar la demanda competencial que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según Allison, la acción utiliza recursos públicos del municipio para favorecer los intereses particulares de Rafael López Aliaga.

“Reggiardo y los regidores de Lima habrían delinquido al autorizar una demanda competencial de la MML contra el JNE, la que utilizaría recursos públicos del municipio para favorecer los intereses particulares de Rafael López Aliaga”, escribió Allison en su cuenta de la red social X. El alcalde de Magdalena del Mar agregó que “no sería la primera vez que estos regidores aprueban acuerdos ilegales” y responsabilizó a las autoridades municipales de “perder el respeto a la ley y a los ciudadanos”.

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Una publicación en redes sociales de Francis Allison señala presuntas irregularidades en la aprobación de una demanda competencial por parte de regidores de Lima.

El origen de la controversia

El Concejo Metropolitano de Lima aprobó el jueves 26 de noviembre, con 19 votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, autorizar a Reggiardo a presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el JNE. La iniciativa fue impulsada por el regidor Guillermo Valdivieso, presidente de la Comisión Metropolitana de Asuntos Legales, y Reggiardo confirmó al día siguiente la presentación formal del recurso.

El litigio gira en torno a la Resolución 4557-2026-JNE, que establece que quien ejerció la alcaldía durante el periodo inmediato anterior y resultó electo primer regidor no puede asumir nuevamente ese cargo, en aplicación del artículo 194 de la Constitución, que prohíbe la reelección inmediata de alcaldes. Esa disposición impidió que López Aliaga, primero en la lista ganadora de Renovación Popular como candidato a primer regidor, fuera proclamado alcalde de Lima para el periodo 2027-2030, pese a haber quedado en esa posición tras las elecciones del 4 de octubre.

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La demanda solicita al TC que declare la nulidad parcial de la resolución electoral y que determine que el JNE “carece de competencia” para revisar de oficio las decisiones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) en materia de reemplazo de autoridades. También pide que se reconozca a los concejos municipales como los órganos facultados para pronunciarse sobre la vacancia de un alcalde y que, en ese supuesto, asuma el primer regidor hábil. Junto al recurso principal, la representación legal de la Municipalidad Metropolitana de Lima pidió una medida cautelar para suspender de manera provisional los efectos de la resolución cuestionada.

Renzo Reggiardo. (Infobae / Paula Díaz Elizalde)

La defensa del municipio y la posición de Reggiardo

El abogado de la comuna, Wilbert Medina, sostuvo en declaraciones a Canal N que el JNE habría invadido las competencias del Concejo Metropolitano al pronunciarse sobre la sucesión en el cargo de alcalde y afirmó que existen discrepancias entre los propios magistrados del organismo electoral sobre si un exalcalde electo primer regidor puede retomar el cargo mediante sucesión.

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Reggiardo, por su parte, evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia y enmarcó su actuación en el cumplimiento de un mandato institucional. “Yo tengo que cumplir con el mandato del Concejo, del pleno, de la Municipalidad Metropolitana de Lima y evidentemente acato lo que se ha resuelto”, declaró a Canal N. La regidora Jeanette Alonzo, proclamada alcaldesa de Lima por el JEE de Lima Centro para el periodo 2027-2030, respaldó públicamente la demanda y pidió que la credencial sea entregada a López Aliaga, a quien calificó como “nuestro líder”.

Los próximos pasos en el Tribunal Constitucional

La demanda deberá superar primero una evaluación de admisibilidad en el TC, donde los magistrados determinarán si existe un verdadero conflicto de competencias entre la municipalidad y el organismo electoral. De admitirse el recurso, el tribunal notificará al JNE para que presente su respuesta y luego convocará a una audiencia para analizar el fondo de la controversia, un proceso del que dependerá si López Aliaga logra acceder finalmente al sillón municipal de Lima para el nuevo periodo.

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