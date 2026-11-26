Cienciano oficializó a Claudio Biaggio como nuevo DT para el 2027 tras salida de Horacio Melgarejo: los números del ‘Pampa’ en el fútbol peruano.

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El miércoles 25 de noviembre por la noche, Cienciano anunció a Claudio Biaggio como su nuevo técnico para la temporada 2027, en reemplazo de Horacio Melgarejo. El entrenador argentino dirigió a Comerciantes Unidos durante este año.

El popular ‘Pampa’ conoce la Liga 1, condición que pesó en la elección para comandar al ‘papá’ en una campaña en la que buscará pelear por el campeonato nacional y mejorar lo realizado en la Copa Sudamericana, donde el objetivo será superar los cuartos de final.

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Biaggio cuenta con experiencia en clubes de su país, como San Lorenzo y Chacarita Juniors. También dirigió en Uruguay, al frente de Sud América, y en Bolivia, donde pasó por Always Ready, The Strongest y Nacional de Potosí.

“¡Bienvenido, Claudio Biaggio! Anunciamos a Claudio ‘Pampa’ Biaggio como nuevo director técnico de nuestro equipo profesional. ¡Vamos con todo, profesor!”, publicó el club cusqueño en sus redes sociales oficiales.

Claudio Biaggio es el nuevo técnico de Cienciano para la Liga 1 y Copa Sudamericana 2027.

El comando técnico de Claudio Biaggio

Antonio Mur (asistente técnico): acumula más de 30 años de trayectoria en clubes de Argentina, Brasil, Colombia, México, Portugal y España, entre otros países. Forma parte desde hace varios años del cuerpo técnico del ‘Pampa’ Biaggio y fue su principal colaborador en sus últimos equipos.

Agustín Moreno (preparador físico): conoce el fútbol de altura en el Perú tras sus pasos por Chankas CYC y Comerciantes Unidos. También trabajó en clubes argentinos y acompañó a Biaggio durante su etapa en Comerciantes Unidos en la temporada 2026.

Roberto Galant (preparador de arqueros): afrontará su primera experiencia en el fútbol peruano. Antes trabajó en The Strongest y Nacional de Bolivia, además de Guayaquil City y Delfín SC de Ecuador.

Claudio Biaggio trabajará con algunos integrantes de sus comandos técnicos con los que ya estuvo en otros clubes de la Liga 1.

Sus números en ADT y Comerciantes Unidos

La primera experiencia de Claudio Biaggio en el Perú fue en 2024, cuando ADT lo contrató tras la salida del técnico peruano Wilmar Valencia. El cuadro tarmeño no atravesaba un buen momento en el campeonato y apostó por el entrenador argentino para revertir la situación.

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A falta de cuatro fechas para el cierre del Clausura, ADT ocupaba el puesto 11 y mantenía opciones de clasificar a la Copa Sudamericana. La misión del ‘Pampa’ era conseguir ese cupo internacional.

Biaggio dirigió cuatro partidos: ganó dos, empató uno y perdió el restante. Esa campaña le permitió cumplir el objetivo y clasificar al conjunto tarmeño a un torneo internacional.

Claudio Biaggio se convirtió en técnico de ADT tras la salida de Wilmar Valencia.

Al año siguiente, Comerciantes Unidos lo contrató con la tarea de asegurar la permanencia. El argentino cumplió el objetivo durante su primera etapa, que se extendió de agosto de 2025 a mayo de 2026. En ese periodo dirigió 28 encuentros, con 11 triunfos, nueve empates y ocho derrotas.

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Luego dejó a las ‘águilas cutervinas’ por motivos personales, aunque regresó en octubre de 2026 para afrontar nuevamente la lucha por mantenerse en Primera División. En ese tramo sumó una victoria y cuatro empates, resultados con los que el equipo logró alejarse de la zona de peligro con anticipación.

En sus etapas en el Perú, Biaggio asumió el reto de dirigir a equipos comprometidos con la permanencia y cumplió los objetivos planteados. Ahora tendrá un presupuesto mayor y estará al frente de un club con más historia, condiciones que le permitirán apuntar a una campaña distinta con el ‘papá’.

Al margen de los números y lo futbolístico, el ‘Pampa’ protagonizó un fuerte cruce con Horacio Melgarejo, su antecesor en Cienciano. Ambos argentinos casi llegan a los golpes a las afueras del estadio, luego de una polémica celebración durante el partido.

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Horacio Melgarejo y Claudio Biaggio estuvieron cerca de irse a las manos a las afueras del estadio Inca Garcilaso de la Vega. (Video: Gusadro Podcast)