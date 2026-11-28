Mario Irivarren afirmó que sus exparejas se hicieron famosas gracias a él

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Mario Irivarren generó reacciones en redes sociales luego de que bromeara con que varias de sus exparejas ganaron popularidad gracias a su relación con él. El exchico reality hizo el comentario durante una reciente edición de La Manada, espacio digital que comparte con Laura Spoya y Gerardo Pe, mientras conversaban sobre Tábata Suárez, su actual pareja, y un anuncio publicitario para su negocio de celulares.

La frase surgió en tono de broma, pero abrió un debate entre los usuarios sobre el alcance de sus palabras. Irivarren no identificó a ninguna expareja ni relató hechos concretos que demostraran que él hubiera impulsado sus carreras. Aun así, su afirmación fue interpretada como una indirecta hacia mujeres con las que mantuvo relaciones públicas en el pasado.

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“Luego las hago famosas y facturan y no me cae nada”, dijo Irivarren entre risas durante el programa. Sus compañeros reaccionaron a la frase y siguieron el juego con preguntas sobre sus relaciones anteriores.

Mario Irivarren y Tabata Suárez posan sonrientes frente a un muro de piedra con vegetación.

El conductor agregó que, de ahora en adelante, debería dejar por escrito cualquier tipo de acuerdo vinculado con la exposición pública de sus parejas. “Ya aprendí… notarial”, añadió, sin ofrecer mayores detalles.

La conversación comenzó luego de que La Manada difundiera un comercial de un negocio de celulares de Mario Irivarren. En el video aparece Tábata Suárez, quien interpreta a una clienta que busca obtener un descuento en un iPhone mediante coqueteos con el empresario.

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La presencia de Suárez dio pie a las bromas de Gerardo Pe. Irivarren respondió que el teléfono que le entregó a su pareja no había sido un regalo sin condiciones, ya que ella había participado en piezas publicitarias para la marca.

“¿Qué crees? Hay que justificar el iPhone que le di, de gratis no es. De gratis no va a ser. Nada en esta vida es gratis”, comentó.

Según contó durante la emisión, Tábata Suárez ya grabó tres anuncios para el negocio. La intervención fue parte de una dinámica humorística entre los integrantes del programa, aunque el tema cambió cuando Laura Spoya mencionó que la joven también trabaja con otras marcas.

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Irivarren aprovechó ese comentario para plantear, siempre en tono de broma, la idea de recibir un porcentaje de las ganancias de su pareja. “A Tábata le he hecho firmar un contrato: 10% para mí de todo. De aquí hasta la muerte, vitalicio”, señaló en la conversación.

Mario Irivarren y Tabata Suárez exponen su amor en redes sociales

Mario Irivarren habló de un supuesto 10% para sus parejas

La broma sobre un acuerdo económico escaló cuando el exchico reality explicó que no quería repetir situaciones que, según sugirió, habrían ocurrido con sus exparejas. Allí afirmó que la visibilidad que aportó en sus relaciones no se tradujo en algún tipo de beneficio para él.

“No, pues, hermano, luego las hago famosas y facturan y no me cae nada. Y no cobro, ¿qué fue?”, expresó. El comentario provocó risas entre los presentes, pero también generó cuestionamientos en las plataformas digitales.

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Algunos usuarios interpretaron sus palabras como un intento de atribuirse el crecimiento profesional o la exposición de mujeres con quienes mantuvo una relación.

Onelia Molina terminó con Mario Irivarren por infidelidad.

La relación entre Mario Irivarren y Tábata Suárez ha tenido presencia en redes sociales y en los contenidos que ambos comparten. Luego que su romance con Onelia Molina terminara a causa de una infidelidad, el chico reality no ha dudado en exponer a su nuevo amor, con la que la graba publicidades para su negocio de celulares.