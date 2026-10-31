Semifinales de Liga 2 2026: los cuatro equipos clasificados y los choques establecidos por el ascenso a Liga 1.

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Mientras la Liga 1 entra en su etapa decisiva, la Liga 2 también definió a los semifinalistas que competirán por los dos ascensos a la máxima categoría del fútbol peruano.

Este sábado 31 de octubre concluyó la fase final de grupos con la sexta fecha. Los resultados terminaron de definir las posiciones en las tres zonas y confirmaron a los cuatro equipos que siguen en carrera por llegar a Primera División.

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Los semifinalistas de la Liga 2

ADA Jaén (primero del Grupo A)

Carlos A. Mannucci (primero del Grupo B)

Unión Comercio (primero del Grupo C)

San Martín (mejor segundo de todos los grupos)

Cruces confirmados de semifinales de Liga 2

Ada Jaén vs Carlos A. Mannucci

San Martín vs Unión Comercio

¿Cuándo se jugarán las semifinales?

Los partidos de ida se disputarían entre el 14 y 15 de noviembre, mientras que las revanchas están previstas para una semana después, entre el 21 y 22 del mismo mes.

De acuerdo con el reglamento, el equipo que haya obtenido mejor puntaje o ubicación en la tabla acumulada o en la fase previa definirá la serie como local.

En ese escenario, Carlos A. Mannucci y Universidad San Martín jugarían el partido de vuelta en casa, tras sus resultados en la fase de grupos.

Unión Comercio, San Martín, ADA Jaén y Carlos A. Mannucci clasificaron a semifinales de Liga 2.