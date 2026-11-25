La menor de 12 años salió de su vivienda rumbo al colegio Karl Weiss, pero sus padres perdieron contacto con ella y denunciaron su desaparición.

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La desaparición de una estudiante de 12 años motivó una intervención policial en la institución educativa N.° 11003 Karl Weiss, en Chiclayo, región Lambayeque. La menor salió de su vivienda con dirección al colegio, pero sus padres perdieron contacto con ella y acudieron al plantel para conocer si había asistido a clases.

La búsqueda de información entre el personal educativo y los compañeros de la adolescente permitió conocer que habría salido del centro educativo en compañía de uno de sus docentes. La información proporcionada por los escolares señaló al practicante de Comunicación, quien tampoco se presentó a cumplir sus labores durante esa jornada.

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Los padres de la menor acudieron a la Policía para denunciar lo ocurrido. A partir de esa alerta, agentes especializados iniciaron las diligencias para ubicar a la estudiante y establecer quién estuvo con ella durante las horas en que permaneció fuera de su domicilio.

La intervención terminó con la detención de Jhonatan Ramos Ramírez, de 28 años, dentro de las instalaciones del mismo colegio. El caso quedó a cargo de las autoridades, que deberán esclarecer las circunstancias del presunto delito contra la libertad sexual y determinar las responsabilidades correspondientes.

Policía detuvo al practicante dentro del colegio Karl Weiss

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Trata de Personas, quienes acudieron a la institución educativa N.° 11003 Karl Weiss tras recibir la denuncia por la desaparición de la escolar.

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El investigado fue identificado como Jhonatan Ramos Ramírez, de 28 años, quien se desempeñaba como practicante de docencia y dictaba parte del curso de Comunicación. Su detención ocurrió durante la tarde, cuando llegó al centro educativo.

De acuerdo con la información policial, el docente reconoció que estuvo con la menor. Sin embargo, manifestó que la dejó cerca del hospital Almanzor Aguinaga Asenjo.

Los agentes procedieron con su detención y lo trasladaron para las diligencias correspondientes. La investigación busca establecer las circunstancias del encuentro y precisar los hechos denunciados por los familiares de la estudiante.

Menor fue ubicada y trasladada al Instituto de Medicina Legal

La adolescente señaló que los hechos habrían ocurrido en cuatro oportunidades desde el 30 de octubre. El investigado fue detenido dentro de la institución educativa Karl Weiss. Tvi Noticias

Después de la detención del investigado, la adolescente fue ubicada y trasladada al Instituto de Medicina Legal para los exámenes correspondientes. La menor acudió acompañada de su madre.

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Durante su declaración inicial, la escolar manifestó que mantuvo relaciones sexuales con el docente en la vivienda de este. Según su versión, los encuentros ocurrieron en cuatro oportunidades y el primero se habría producido el 30 de octubre de 2026.

La adolescente también indicó que tomó pastillas anticonceptivas. Estos datos forman parte de las diligencias que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes.

Este hallazgo, por sí solo, no permite establecer si ocurrió o no una agresión sexual ni descartar los hechos materia de investigación.

Cámara Gesell será parte de las diligencias de investigación

La declaración de la menor deberá ampliarse mediante una entrevista en cámara Gesell, procedimiento que permitirá recoger su testimonio en un espacio especializado y bajo las condiciones establecidas para casos que involucran a niñas, niños y adolescentes.

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Esta diligencia será relevante para esclarecer las circunstancias de los encuentros que la escolar atribuye al practicante y contrastar su versión con los demás elementos incorporados a la investigación.

La Fiscalía y la Policía deberán evaluar los testimonios, los resultados de las pericias y la información obtenida durante las primeras actuaciones. El investigado permanece bajo investigación por su presunta implicancia en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual.

Canales de ayuda

Línea 100: Servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas para víctimas, familiares o testigos de violencia familiar y sexual. Brinda contención emocional y orientación. También existe el Chat 100, con atención en tiempo real, y los Centros Emergencia Mujer, que ofrecen apoyo psicológico, legal y social.

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PNP: Ante una situación de riesgo inmediato o emergencia, se puede llamar al 105 para solicitar intervención policial.

SíSeve:

Vía web: ingresar a la plataforma SíSeVe, hacer clic en “Reporta un caso”, crear una cuenta con DNI, correo electrónico y teléfono, y completar el formulario con los datos del incidente.

Correo electrónico: siseve@minedu.gob.pe