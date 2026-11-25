La Comisión Nacional de Árbitros lo sancionó a mitad de año tras omitir una falta previa en un gol de Universitario, pero lo designó para la semifinal de ida entre Sport Huancayo y los cremas el domingo 29 de noviembre a las 15.00 en el Estadio IPD de Huancayo. (CONAR)

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Edwin Ordóñez cerró la fase regular de la Liga 1 2026 como uno de los árbitros más activos y más debatidos del campeonato peruano. Con 24 encuentros impartidos antes de las instancias finales, el juez con escarapela FIFA acumuló 78 tarjetas amarillas —un promedio de 3,25 por cotejo—, siete expulsiones y 11 penales cobrados, según los registros de FotMob.

Su temporada incluyó una sanción oficial, cuestionamientos públicos de jugadores de distintos clubes y, pese a todo ello, la ratificación de la CONAR para arbitrar el primer duelo semifinal entre Sport Huancayo y Universitario de Deportes.

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Sus estadísticas en la Liga 1 2026

La temporada de Edwin Ordóñez estuvo marcada por una intensa actividad en el campo: 24 encuentros dirigidos, 78 amonestaciones y 11 penales cobrados antes de recibir una nueva designación para las semifinales. (CONAR)

Los números de Ordóñez en la presente campaña reflejan una participación extensa y de alta intensidad. En los 24 partidos que condujo antes de las semifinales, el árbitro mostró un criterio exigente con las infracciones: las 78 amonestaciones lo ubican entre los jueces con mayor promedio de cartulinas por encuentro en el torneo. A eso se suman siete expulsiones directas y 11 penales señalados a lo largo del año, cifra que por sí sola alimentó buena parte de los debates en torno a su labor.

La CONAR lo incluyó en partidos de alta exigencia durante el Torneo Apertura y el Clausura, lo que explica tanto el volumen de sus designaciones como la frecuencia con que su nombre apareció en los titulares deportivos. La combinación de actividad sostenida y decisiones controvertidas convirtió al árbitro en una figura recurrente del debate futbolístico peruano durante toda la temporada.

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Polémicas y sanciones

Edwin Ordóñez protagonizó varios episodios polémicos durante la Liga 1 2026. El más relevante terminó con una suspensión de la CONAR, aunque posteriormente recibió nuevas designaciones y quedó a cargo de una semifinal. (CONAR)

El episodio de mayor repercusión institucional ocurrió a finales de julio, tras la segunda jornada del Torneo Clausura. La CONAR reconoció que Ordóñez omitió una infracción previa al gol con el que Universitario venció 2-1 a Cusco FC en el Estadio Monumental y, como consecuencia, lo apartó de las designaciones de la fecha siguiente. Fue la única sanción formal que el organismo le aplicó en el año, aunque no la única vez que su arbitraje generó rispideces.

En octubre, luego de que Sport Huancayo derrotara 2-1 a Cusco FC con un penal cobrado en los minutos finales del encuentro, el jugador Ricardo Lagos salió a cuestionar públicamente la decisión del árbitro. Las declaraciones del futbolista cusqueño pusieron nuevamente el foco sobre Ordóñez, quien ya arrastraba el antecedente de la sanción de julio.

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Semanas más tarde, el arquero Carlos Grados, del Deportivo Moquegua, también arremetió contra el juez tras la validación de un tanto de Alianza Lima en un partido disputado a finales de octubre. Tres clubes distintos, tres reclamos públicos en el transcurso de pocos meses: el patrón se repitió con una regularidad que no pasó inadvertida en el ambiente del fútbol peruano.

Sin embargo, ninguno de esos cuestionamientos derivó en una nueva medida disciplinaria por parte de la CONAR. Al cierre del Clausura, el organismo arbitral no solo mantuvo su insignia FIFA sino que lo eligió para uno de los compromisos más trascendentes de la temporada.

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Cómo le fue a Universitario y a Sport Huancayo cada vez que él los dirigió en 2026

Antes de la semifinal en Huancayo, los registros arbitrales muestran una diferencia entre ambos equipos: Sport Huancayo ganó sus dos encuentros con Ordóñez, mientras que la 'U' apenas consiguió una victoria en tres presentaciones. (Liga 1)

Los registros de ambos clubes bajo la conducción de Ordóñez en la presente temporada muestran tendencias bien diferenciadas.

Sport Huancayo disputó dos partidos con él como juez principal, los dos en condición de local en Huancayo, y los ganó los dos. En la fecha 14 del Apertura, el “Rojo Matador” superó 2-1 a Juan Pablo II College. En la fecha 12 del Clausura, repitió el mismo marcador ante Cusco FC, con el penal final que desató los reclamos de Lagos. Dos presentaciones, dos victorias, efectividad perfecta.

El historial de Universitario con Ordóñez en 2026 es más heterogéneo. El cuadro de Ate participó en tres cotejos con él al frente: en la fecha 4 del Apertura igualó 2-2 frente a Sporting Cristal; en la fecha 12 del mismo torneo cayó 1-2 como local ante Alianza Atlético; y en la fecha 2 del Clausura obtuvo la victoria 2-1 sobre Cusco FC en el Monumental, partido tras el cual vino la sanción al árbitro. Un triunfo, un empate y una derrota conforman el saldo crema.

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Ahora, ambos clubes volverán a encontrarse bajo su arbitraje. El partido de ida de la semifinal de la Liga 1 2026 entre Sport Huancayo y Universitario se disputará este domingo 29 de noviembre a las 15.00 en el Estadio IPD de Huancayo, escenario donde el equipo local llega con el impulso de haber goleado 4-1 a los cremas en el cierre del Clausura apenas una semana atrás.