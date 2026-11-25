Daniella Borda se quedó con la medalla de bronce en el XV Campeonato de Tiro de las Américas. Crédito: IPD.

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La peruana Daniella Borda consiguió la medalla de bronce en la final de skeet femenino del XV Campeonato de Tiro de las Américas CAT Lima 2026. La competencia se disputó este miércoles 25 de noviembre en el Polígono de Tiro de la Base Aérea Las Palmas, donde la representante nacional alcanzó 29 platos y aseguró un lugar en el podio continental.

La tiradora nacional comenzó la definición con una actuación sin fallos en sus primeros 12 disparos. Ese registro le permitió mantenerse entre las principales competidoras de una final exigente, en la que los márgenes fueron reducidos desde el inicio. Borda sostuvo su rendimiento hasta la ronda de eliminación previa al duelo por el oro y la plata, con lo que confirmó su lugar entre tres.

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El primer puesto fue para la estadounidense Samantha Simonton, quien logró la presea dorada luego de imponerse en el desempate a su compatriota Kimberly Rhode. Ambas cerraron la prueba con 33 aciertos, por lo que debieron resolver el título en un shoot-off. Simonton ganó esa instancia por 4-3 y obtuvo además el cupo olímpico disponible para Estados Unidos rumbo a Los Ángeles 2028.

La competencia de skeet consiste en acertar a platos que salen desde dos casetas ubicadas en extremos opuestos del campo. La final exige mantener precisión bajo una dinámica de eliminaciones progresivas, por lo que cada error puede alterar la clasificación. Borda respondió en una jornada de alto nivel y sumó una nueva medalla para el Perú en el certamen que reúne a exponentes del continente.

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El podio femenino del tiro deportivo en skeet en el XV Campeonato de Tiro de las Américas. Crédito: IPD.

El XV Campeonato de Tiro de las Américas tiene una importancia especial dentro del calendario deportivo, debido a que reparte plazas para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y 12 cupos para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. En skeet femenino, solo la ganadora accedía a la cuota directa, por lo que la peruana deberá buscar nuevas rutas clasificatorias en los próximos torneos internacionales.

Las chances de Borda de llegar a Los Ángeles 2028

A pesar de no haber obtenido el cupo en Las Palmas, Daniella Borda mantiene abiertas sus posibilidades de volver a una cita olímpica. El periodo de clasificación para Los Ángeles 2028 comenzó en 2026 y finalizará el 1 de mayo de 2028. El sistema contempla diversas competencias internacionales en las que las deportistas pueden obtener cuotas para sus comités olímpicos nacionales.

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Una de las principales oportunidades será en los Juegos Panamericanos Lima 2027. La capital peruana volverá a recibir a los mejores exponentes de la región y la prueba de skeet femenino otorgará dos plazas olímpicas. Borda ya conoce el camino en este tipo de eventos: en Santiago 2023 ganó el bronce y, con ese resultado, consiguió su boleto a París.

El calendario también incluye el Campeonato Mundial de Escopeta de la Federación Internacional de Tiro Deportivo (ISSF), previsto para 2027 en El Cairo, Egipto. Esa competencia repartirá tres cupos por cada prueba individual de trap y skeet. A ello se suman las Copas del Mundo de Escopeta programadas en Acapulco, Lonato y Hangzhou, que concederán una plaza por modalidad.

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Daniella Borda compitió en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En 2028 se celebrará una nueva edición del Campeonato de las Américas, que entregará un cupo por cada prueba individual. Borda también podría acceder mediante el Ranking Olímpico Mundial, cuya publicación está prevista para el 1 de mayo de 2028. Esta vía asignará una cuota en cada disciplina a la atleta mejor ubicada que aún no haya clasificado, bajo criterios definidos por la ISSF.

Para ingresar a Los Ángeles 2028, las deportistas también deben cumplir con una marca mínima de clasificación. En skeet femenino, el puntaje exigido es de 106 en una ronda eliminatoria o clasificatoria de los torneos habilitados. La actuación de Borda en Lima le permitió sumar experiencia ante rivales de élite y mantener su carrera olímpica vigente.

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