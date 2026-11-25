Lourdes Castillo Gonzáles, presidenta de la Federación de Enfermeras del Minsa, advierte sobre el regreso de enfermedades que permanecían controladas y señala las deficiencias en vacunación, personal asistencial y presupuesto que ponen en riesgo la atención sanitaria en el país. Fuente: Exitosa Noticias

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La reaparición del sarampión, los casos de dengue y otras enfermedades que estuvieron controladas durante años preocupan al personal sanitario. La falta de enfermeros y las deficiencias en los establecimientos de salud agravan el escenario.

Lourdes Castillo Gonzáles, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud (Minsa), advirtió que el país enfrenta un deterioro de su capacidad de respuesta sanitaria y cuestionó que las autoridades no hayan corregido las deficiencias que quedaron expuestas durante la pandemia del COVID-19.

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En diálogo con Exitosa Noticias, la representante gremial alertó que algunas enfermedades que se mantenían bajo control hace aproximadamente 20 años vuelven a representar un riesgo para la población. También denunció que la reducción presupuestal, la falta de personal asistencial y las dificultades para ejecutar campañas de vacunación debilitan la prevención de nuevos brotes.

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El sarampión vuelve a propagarse tras advertencias sobre la falta de enfermeros

Uno de los casos que más preocupa a la representante gremial es el rebrote del sarampión, una enfermedad prevenible mediante vacunación. Castillo relató que en marzo advirtió a las autoridades sobre las deficiencias del primer nivel de atención en Puno, donde encontró establecimientos sin suficientes enfermeros para atender a la población.

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Según explicó, su federación comunicó por escrito esta situación al entonces ministro de Salud y alertó sobre las consecuencias que podía tener la baja cobertura de inmunizaciones. Sin embargo, aseguró que no recibió una respuesta formal a sus advertencias.

Aproximadamente uno o dos meses después, comenzaron a registrarse casos de sarampión y el brote terminó por convertirse en una epidemia, de acuerdo con su relato. Para Castillo, la falta de personal en los centros de salud comprometió la capacidad de prevenir una enfermedad que puede controlarse mediante vacunas.

Autoridades sanitarias y educativas de Puno toman medidas drásticas ante la propagación del sarampión. | Andina

La dirigente cuestionó que las autoridades anuncien ampliaciones del calendario de vacunación sin garantizar que existan suficientes trabajadores para administrar las dosis. También mencionó la viruela del mono como otra enfermedad que volvió a generar preocupación sanitaria.

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Dengue y fenómeno de El Niño ponen a prueba la capacidad de los hospitales

El incremento de casos de dengue representa otra preocupación para el personal sanitario, especialmente ante las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño. Castillo advirtió que los hospitales reciben pacientes que necesitan atención por esta enfermedad, pero no cuentan necesariamente con los recursos humanos y materiales suficientes.

La representante recordó las condiciones en las que trabajaron los enfermeros durante la pandemia del COVID-19. Según relató, al inicio de la emergencia algunos tuvieron que utilizar bolsas de basura como protección ante la falta de equipos adecuados.

El esposo sostiene que la paciente recibió el alta pese a continuar con molestias y que su estado empeoró después de regresar a casa. Facebook

Ahora, sostuvo, el personal vuelve a enfrentar dificultades para proteger su propia salud mientras atiende directamente a pacientes con dengue. Incluso cuestionó que no todos los trabajadores cuenten con la vacuna contra esta enfermedad, pese a su exposición constante.

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La dirigente también expresó preocupación por la reducción del presupuesto del sector Salud respecto al año anterior, precisamente cuando el país enfrenta riesgos sanitarios asociados al fenómeno climático. A su juicio, esta decisión limita la preparación de los establecimientos para responder al incremento de la demanda asistencial.

Perú registra una brecha de enfermeras frente a Chile y Canadá

La falta de profesionales de enfermería es otra de las deficiencias que, según Castillo, compromete la atención sanitaria. Durante la entrevista presentó cifras comparativas sobre la cantidad de trabajadores disponibles por cada 10.000 habitantes.

De acuerdo con los indicadores que expuso, Perú cuenta con aproximadamente 20,2 enfermeras por cada 10.000 habitantes, mientras que Chile registra alrededor de 80 y Canadá alcanza las 110.

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EsSalud intensifica la vigilancia epidemiológica frente al dengue en todo el Perú por el avance de las lluvias y el aumento de temperatura asociados al Fenómeno El Niño 2026. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta diferencia refleja la brecha de personal que enfrenta el sistema peruano, especialmente en los establecimientos del primer nivel de atención. Castillo sostuvo que los trabajadores deben responder a las necesidades de los pacientes sin contar siempre con medicamentos, insumos ni condiciones laborales adecuadas.

También cuestionó la situación de los profesionales contratados durante la emergencia sanitaria bajo la modalidad CAS COVID, cuyos derechos laborales, afirmó, no fueron reconocidos posteriormente.

A estas dificultades sumó los problemas de abastecimiento de medicamentos y la situación financiera del Seguro Integral de Salud (SIS). Según indicó, algunos pacientes reciben recetas para comprar sus medicinas fuera de los establecimientos, pese a las restricciones que contempla la normativa del seguro.

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Enfermeras denuncian falta de respuestas de las autoridades sanitarias

Castillo cuestionó que las advertencias de las organizaciones gremiales no encuentren una respuesta sostenida por parte del Ministerio de Salud. Contó que su federación sostuvo una reunión con el actual titular del sector, pero el encuentro duró aproximadamente 20 minutos y no se concretaron nuevas reuniones.

Las especializaciones en enfermería más cotizadas y mejor pagadas en Perú, ofrecen una guía para profesionales que buscan maximizar sus ingresos. (Andina)

Aunque inicialmente percibió disposición para escuchar los problemas del sistema sanitario, aseguró que las comunicaciones posteriores recibieron respuestas tardías y poco precisas.

La representante también denunció presuntas designaciones de funcionarios basadas en vínculos políticos y no en criterios técnicos. Según manifestó, algunos trabajadores de las redes y establecimientos de salud le comunicaron que permanecerían en sus cargos por periodos limitados, sujetos a cambios vinculados con compromisos políticos.

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Finalmente, advirtió sobre las consecuencias de que el Minsa no ejerza adecuadamente su función rectora en las regiones. Como ejemplo, mencionó la situación del Callao y cuestionó que los establecimientos no respeten las normas técnicas nacionales, lo que, según sostuvo, pone en riesgo la seguridad sanitaria de la población.