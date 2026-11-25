Agentes especializados capturaron a Caron Toledo Vásquez, requerida por la justicia estadounidense por liderar una red de fraude y extorsión que operaba desde un call center en Lima, estafando a miles en EE.UU.| Video: TV Perú

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El nombre de Karoun Jannet Toledo Vásquez apareció en las portadas de los medios de comunicación tras ser detenida en San Juan de Lurigancho por una orden de captura internacional emitida en Estados Unidos. La peruana afronta acusaciones por su presunta participación en una red de fraude y extorsión que habría obtenido más de 15 millones de dólares.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP) a TV Perú, Toledo Vásquez fue trasladada a la sede de la División contra el Crimen Organizado Internacional, en la avenida España, para ser notificada de la orden en su contra.

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La investigación señala que la organización operó entre 2013 y 2018 desde un call center instalado en Lima. Desde allí, sus integrantes habrían contactado a personas hispanohablantes residentes en Estados Unidos con ofertas de cursos de inglés y equipos electrónicos.

Detuvieron en Lima a una peruana acusada de extorsionar a migrantes en Estados Unidos desde un call center| Foto: TV Perú

Según las autoridades estadounidenses, la presunta red se dirigía principalmente a migrantes latinoamericanos. Después de establecer contacto, los implicados se habrían presentado como funcionarios del Gobierno de Estados Unidos para reclamar pagos de dinero.

Las víctimas habrían recibido amenazas sobre posibles acciones judiciales e incluso sobre una eventual deportación si no cumplían con las exigencias. La pesquisa atribuye al grupo más de 30 mil víctimas y ganancias superiores a 15 millones de dólares.

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La captura se produjo tras un trabajo conjunto entre agentes de la División de Investigación contra el Crimen Organizado de la PNP y el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos.

Una peruana es requerida por Estados Unidos por una presunta estafa de USD 15 millones desde un call center en Lima| Foto: TV Perú

La justicia estadounidense la investiga por fraude, extorsión y lavado de dinero

Toledo Vásquez ya había sido detenida en 2019, aunque recuperó la libertad. En 2023, el Estado peruano aprobó su extradición a Estados Unidos y, en 2024, Interpol emitió una notificación roja para ubicarla.

La mujer quedó a disposición de las autoridades competentes, que deberán continuar con los trámites de extradición. En Estados Unidos deberá responder por las acusaciones de fraude electrónico, extorsión, suplantación de autoridad y lavado de dinero internacional.

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Ahora deberá enfrentar a la justicia norteamericana ante las denuncias en su contra.

Recomendaciones ante casos similares

No entregar dinero ni información personal. Ninguna entidad pública de Estados Unidos exige pagos por teléfono ni solicita claves, datos bancarios o información migratoria mediante llamadas inesperadas.

Cortar la comunicación. Si la persona amenaza con una deportación, una detención o un proceso judicial para exigir un pago, no se debe continuar la conversación ni seguir sus instrucciones.

Verificar por canales oficiales. No hay que devolver la llamada al número que aparece en la pantalla. Se recomienda buscar la página oficial de la institución y comunicarse mediante sus vías de contacto verificadas.

No confiar en el identificador de llamadas. Los estafadores pueden manipular el número o el nombre que aparece en el teléfono para simular que la comunicación proviene de una entidad estatal.

Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): ante una emergencia o si se es víctima de un delito, llamar al 105. También se puede acudir a la comisaría más cercana.

Ministerio Público: las denuncias pueden presentarse a través de su portal digital o presencial.