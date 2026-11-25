En una visita especial, los padres de la jugadora alentaron al equipo victoriano y destacaron el orgullo que sienten por ver a su hija jugar en vivo. (Video: Latina)

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Allison Holland vivió una jornada especial durante su participación con Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley. Esta vez, la emoción no estuvo únicamente relacionada con su desempeño dentro de la cancha, sino también con la presencia de sus seres queridos en las tribunas del Polideportivo Lucha Fuentes. Sus padres llegaron para acompañarla y compartieron la felicidad que sintieron al presenciar por primera vez un partido suyo con toda la familia reunida.

La madre de la voleibolista estadounidense expresó su orgullo por el camino que viene recorriendo su hija en el Perú y destacó la energía que transmite cada vez que salta al campo. Para ella, fue una experiencia especial poder acompañarla en persona junto al resto de sus familiares.

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“Es la primera vez que nuestra familia está aquí toda junta, y estamos súper emocionados. Estamos muy orgullosos de Allie, creo que ella logra contagiar su entusiasmo a todo el estadio. Estamos, de verdad, muy orgullosos”, comentó durante la transmisión de Latina.

Por su parte, el padre de la central de Alianza Lima también manifestó su emoción por tener la oportunidad de presenciar su desempeño con la camiseta blanquiazul. Aunque siguen sus partidos a través de la televisión, reconoció que la experiencia de acompañarla desde las tribunas fue completamente distinta.

“Es increíble verla jugar aquí. La vemos todo el tiempo en la tele, pero verla jugar en vivo aquí es realmente increíble”, señaló a Latina.

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La familia de la Allison Holland llegó al Polideportivo Lucha Fuentes para acompañarla en el triunfo de las ‘íntimas’. Crédito: Alianza Lima Vóley

Ambos llegaron al Polideportivo Lucha Fuentes con la camiseta de Alianza Lima y se ubicaron en las tribunas para alentar a su hija. Su presencia no pasó desapercibida y protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la fecha 6, al demostrarle su respaldo desde las gradas.

Incluso, durante el encuentro ante Atlético Atenea, los familiares de la voleibolista le dedicaron unas palabras de aliento que reflejaron el cariño que sienten por ella: “¡Vamos, Allie! Te queremos muchísimo”.

Allison Holland y su vínculo con Alianza Lima

La central estadounidense atraviesa una nueva etapa en el conjunto victoriano, donde busca consolidarse como una de las figuras del equipo en la Liga Peruana de Vóley 2026/27. Su presencia en el plantel también ha permitido que su familia se acerque a esta experiencia deportiva y conozca de primera mano el cariño que despierta el club entre sus seguidores.

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La visita de sus padres convirtió una jornada de competencia en un recuerdo especial para Holland. Más allá del resultado y de lo que sucede dentro de la cancha, la voleibolista recibió el respaldo de las personas más cercanas a ella, quienes pudieron acompañarla por primera vez en el recinto deportivo y compartir su entusiasmo por esta aventura con Alianza Lima.

Allison Holland vive una etapa especial de su carrera en Alianza Lima. Crédito: AL Vóley

Allison Holland apunta a ser protagonista en el Mundial de Clubes

Allison Holland afrontará uno de los retos más importantes de su etapa con Alianza Lima: competir en el Mundial de Clubes de vóley 2026, que se disputará del 8 al 13 de diciembre de 2026 en São Paulo, Brasil. La atacante estadounidense tendrá la oportunidad de medirse ante equipos de alto nivel internacional y demostrar sus condiciones en un escenario de mayor exigencia.

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La jugadora buscará convertirse en una de las figuras del conjunto blanquiazul y aportar su potencia ofensiva para que las ‘íntimas’ puedan competir ante rivales de jerarquía. Su desempeño en la Liga Peruana de Vóley también será clave para llegar en óptimas condiciones a este desafío internacional.