Con las nuevas unidades, la programación máxima del corredor Rojo alcanzará los 243 buses durante los días hábiles - Créditos: ATU.

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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), anunció la incorporación de un nuevo servicio al corredor Rojo con el propósito de atender la demanda de pasajeros que utilizan diariamente este sistema de transporte público. Se trata de la ruta 203, que contará con 30 buses adicionales durante los días hábiles y permitirá incrementar la frecuencia de circulación de las unidades, principalmente en los horarios de mayor afluencia.

La medida busca mejorar las condiciones de desplazamiento de los usuarios que recorren el eje conformado por las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina, tres importantes vías que conectan distintos sectores de la capital. Con esta ampliación, la entidad espera reducir los intervalos entre cada unidad y disminuir el tiempo que las personas permanecen en los paraderos antes de abordar un vehículo.

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¿Cuál será el recorrido del nuevo servicio 203 del corredor Rojo?

El nuevo servicio conectará los paraderos La Molina y Universitaria, en ambos sentidos de circulación. Para cubrir este trayecto, la programación contempla un total de 52 paraderos, distribuidos equitativamente entre los dos sentidos de la ruta. De esta manera, los pasajeros tendrán más alternativas para trasladarse por diferentes puntos de Lima sin necesidad de realizar conexiones adicionales dentro del mismo recorrido.

La nueva ruta fortalecerá la conexión por las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina, uno de los principales ejes del sistema - Créditos: ATU.

Las operaciones se desarrollarán de lunes a viernes, desde las 5 a. m. hasta las 9 p. m. Asimismo, los buses tendrán un intervalo mínimo de cinco minutos en el eje troncal del corredor Rojo, una frecuencia que permitirá reforzar la atención durante las jornadas laborales.

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La incorporación de esta alternativa también responde a la necesidad de atender los desplazamientos que se concentran en las primeras horas de la mañana y al finalizar la tarde, cuando aumenta el número de personas que utilizan el transporte público para llegar a sus centros de trabajo, instituciones educativas y otros destinos.

Corredor Rojo alcanzará los 243 buses durante los días hábiles

La ampliación del servicio se produce en un contexto de elevada demanda para este sistema de transporte. Actualmente, el corredor Rojo registra alrededor de 185.000 validaciones diarias, una cifra que refleja la cantidad de viajes realizados por los usuarios mediante sus mecanismos de pago.

La nueva ruta conectará los paraderos La Molina y Universitaria en ambos sentidos con 52 paraderos en total - Créditos: ATU.

De acuerdo con la información proporcionada por la ATU, aproximadamente el 56 % de estas operaciones corresponde a desplazamientos efectuados en las vías principales. Esta concentración evidencia la importancia del eje conformado por Javier Prado, Sánchez Carrión y La Marina para los pasajeros que utilizan los corredores complementarios en sus actividades cotidianas.

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Con la puesta en funcionamiento de la ruta 203, la programación máxima del corredor Rojo llegará a 243 buses en circulación durante los días hábiles. El incremento permitirá disponer de una mayor cantidad de vehículos para cubrir los trayectos con más movimiento y atender a quienes necesitan trasladarse entre diferentes distritos de la capital.

¿Qué distritos y rutas comprende el corredor Rojo?

El corredor Rojo conecta diferentes zonas del este y oeste de Lima, además de extender su recorrido hacia el Callao. Sus principales servicios son las rutas 201, 204, 206 y 209, que circulan por ejes como las avenidas Javier Prado, Sánchez Carrión, La Marina y Faucett.

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Entre los distritos vinculados a sus recorridos figuran Ate, La Molina, San Borja, San Isidro, San Miguel, Lima, Bellavista, La Perla y otros sectores del Callao. Dependiendo de la ruta, el trayecto también alcanza zonas como Pachacámac, mientras que algunos servicios llegan hasta puntos cercanos a San Marcos y la avenida Elmer Faucett.

La ruta 201 conecta Ceres con el óvalo La Perla y atraviesa puntos como La Molina, Jockey Plaza, Universidad de Lima, Javier Prado, Hospital Militar, Universitaria y Parque de las Leyendas. Por su parte, la 204 tiene uno de los recorridos más extensos y enlaza Huertos de Manchay, en Pachacámac, con San Miguel.

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El servicio 206 conecta sectores de La Molina con San Marcos, mientras que el 209 permite desplazamientos entre zonas del este y el eje occidental del corredor. Estas alternativas permiten realizar conexiones entre distintos servicios en determinados paraderos