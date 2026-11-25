Un reporte de TV Perú Noticias muestra los estragos causados por las precipitaciones pluviales en diversos distritos del departamento de Piura. El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional emitió alertas ante la persistencia de las condiciones meteorológicas.

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Las lluvias extremas registradas en Piura durante las últimas 24 horas dejaron viviendas inundadas, vías intransitables y quebradas activadas en distritos de la costa y la sierra. El temporal afectó con mayor fuerza a localidades de la denominada costa interior y marcó el primer episodio de amplia magnitud de la actual temporada lluviosa en la región.

El mayor volumen de precipitaciones se concentró en Tambo Grande, donde se registraron 134 milímetros de lluvia, una cantidad equivalente a 134 litros de agua por metro cuadrado. En Las Lomas-Partidor se acumularon 118,2 milímetros, mientras que Punta Balcones recibió 72 milímetros. En Chulucanas, los registros oscilaron entre 50 y 60 milímetros.

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Las precipitaciones estuvieron acompañadas por tormentas eléctricas y generaron aniegos en diversos sectores. En la ciudad de Piura, Talara, Paita y Chulucanas también hubo lluvias durante la noche, aunque los registros fueron inferiores a 10 milímetros. Las autoridades y los vecinos permanecen atentos ante la posibilidad de que las condiciones meteorológicas se prolonguen en los próximos días.

El agua de las lluvias discurre por las calles de una localidad de Piura tras el temporal que provocó aniegos en los distritos de Chulucanas y Tambogrande.

Tambo Grande y Las Lomas concentraron los mayores acumulados de agua

El jefe zonal del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) en Piura, Héctor Yauri, indicó que el episodio abarcó varios distritos costeros y tuvo una extensión inusual para el inicio de la temporada. Según explicó, enero, febrero y marzo suelen concentrar las lluvias de mayor intensidad en la región, aunque el actual escenario exige vigilancia anticipada.

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La condición de un Niño extraordinario, prevista incluso hasta febrero, incrementa la preocupación por eventuales lluvias de mayor alcance. El cielo cubierto en la capital regional mantenía la probabilidad de nuevas precipitaciones, mientras los pronósticos advertían que desde el jueves podrían repetirse episodios en zonas como Tambo Grande y Chulucanas.

El agua acumulada por las lluvias cubre una calle frente a inmuebles urbanos en la región de Piura.

La acumulación de agua ya alteró la rutina de familias que revisan techos, canaletas y paredes para identificar filtraciones. Algunos vecinos comenzaron a instalar sobretechos o refuerzos temporales en viviendas expuestas a las lluvias. En áreas rurales, la situación resulta más compleja por la distancia entre los caseríos y la limitada conectividad vial durante las emergencias.

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El aumento del caudal dejó a docentes y pobladores varados en Ayabaca

Las consecuencias del temporal también se sintieron en la sierra de Piura. En el distrito de Zapillica, provincia de Ayabaca, docentes y pobladores quedaron aislados durante varias horas luego de que una quebrada aumentó su caudal e impidió el tránsito. El paso quedó bloqueado hasta que el nivel del agua descendió.

Una corriente de agua turbia avanza entre laderas en el departamento de Piura tras registrarse acumulaciones de hasta 134 milímetros de lluvia.

Las quebradas activadas representan uno de los principales riesgos en esta época, debido a que pueden incrementar su volumen en pocos minutos. Las autoridades recomendaron a la población no intentar cruzar ríos, quebradas ni vías anegadas cuando las lluvias eleven el caudal, incluso si el trayecto parece transitable desde la orilla.

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El problema afecta también el traslado de alimentos, insumos y pasajeros entre localidades. En varios sectores rurales, los caminos no pavimentados se vuelven resbaladizos o quedan cubiertos por agua y lodo después de las lluvias. Los pobladores deben esperar a que mejoren las condiciones antes de continuar sus desplazamientos hacia centros educativos, mercados o establecimientos de salud.

Trabajadores de emergencia operan una motobomba para retirar el agua acumulada frente a una vivienda en Piura durante la alerta por lluvias intensas.

Las lluvias coinciden con calor de hasta 39 °C de sensación térmica

El episodio de precipitaciones ocurre en medio de temperaturas elevadas en el norte peruano. En Mayarí, localidad de la provincia de Sullana, se registraron 37 °C, con una sensación térmica que osciló entre 38 y 39 °C. La previsión apunta a que el calor se mantendrá durante las próximas semanas y a lo largo del verano de 2027.

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La exposición prolongada al sol plantea otro riesgo para trabajadores, escolares y personas que realizan actividades al aire libre. Las recomendaciones incluyen usar sombreros, prendas de manga larga y bloqueador solar, además de reducir la permanencia bajo radiación directa entre las 10:00 y las 16:00, el período de mayor intensidad.

El calor y las lluvias conforman un escenario favorable para la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue. Piura ocupa el segundo lugar del país por número de contagios, con más de 20.000 casos y más de 20 fallecidos en lo que va de 2026. Cinco de esas muertes ocurrieron durante las dos semanas previas, junto con un incremento de las hospitalizaciones.

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Una ilustración científica expone la estructura interna de una hembra de Aedes aegypti colonizada por bacterias Wolbachia para neutralizar partículas virales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piura mantiene vigilancia sanitaria ante el aumento de casos de dengue

La vacunación contra el dengue está dirigida a personas de 10 a 20 años, aunque la cobertura todavía se encuentra por debajo de lo esperado. Las autoridades sanitarias insistieron en la necesidad de completar la inmunización de la población comprendida en ese grupo, especialmente en las zonas donde persiste una mayor circulación del virus.

El COEN asignó el nivel rojo de peligro a ambos departamentos por precipitaciones de intensidad extrema. Composición: Infobae

Ante síntomas como fiebre, dolor corporal, malestar general, dolor de cabeza o erupciones en la piel, los especialistas aconsejan acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano. También alertaron sobre los riesgos de la automedicación, ya que algunos fármacos pueden agravar las complicaciones de la enfermedad.

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La prevención en los hogares se concentra en eliminar los recipientes que acumulen agua y mantener tapados los depósitos destinados al consumo o almacenamiento. Los envases deben lavarse de forma periódica con agua y jabón para impedir que el mosquito deposite sus huevos. Mientras continúe la temporada de lluvias, el riesgo por inundaciones, quebradas activadas y dengue mantendrá en alerta a Piura.