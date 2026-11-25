Una estructura con dieciséis cintas violetas permanece en una plaza urbana de Perú mientras varios transeúntes caminan al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 25 de noviembre recuerda la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la defensa de sus derechos. La fecha coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, establecido en memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana.

Las tres hermanas se convirtieron en un símbolo de resistencia política y de denuncia frente a las agresiones que afectan a mujeres y niñas. La Organización de las Naciones Unidas instituyó esta conmemoración internacional en 1999, con el objetivo de impulsar políticas públicas, prevención, acceso a la justicia y atención a las víctimas.

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En Perú, el 25 de noviembre adquiere un sentido particular por los avances legales e institucionales que se desarrollaron durante las últimas décadas. La creación de comisarías especializadas, programas estatales y normas contra la violencia familiar formó parte de un proceso que colocó esta problemática en la agenda pública.

Un escritorio de orientación institucional reúne una cinta morada, documentos de consulta y un panel con el emblema de la Organización de las Naciones Unidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fecha recuerda a las hermanas Mirabal y la lucha contra la violencia de género

La violencia contra las mujeres comprende agresiones físicas, sexuales, psicológicas, económicas y patrimoniales, además de otras formas de control que pueden ocurrir dentro del hogar, en espacios públicos, centros de trabajo, instituciones educativas o entornos digitales. Su prevención exige respuestas estatales que garanticen protección, investigación y sanción.

La conmemoración del 25 de noviembre también abre los 16 días de activismo contra la violencia de género, una campaña internacional que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Durante ese período, instituciones públicas, organizaciones civiles y comunidades realizan actividades de información y sensibilización.

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La memoria de las Mirabal mantiene vigencia porque su caso reveló que la violencia contra las mujeres puede relacionarse con desigualdades estructurales, autoritarismo y falta de protección institucional. La jornada plantea la necesidad de reconocer a las sobrevivientes, reforzar los mecanismos de denuncia y evitar que las agresiones queden impunes.

Cada 25 de noviembre, miles de personas alrededor del mundo salen a las calles para honrar la memoria de las hermanas Mirabal y exigir el fin de la violencia de género.

Perú fortaleció sus herramientas para atender la violencia familiar y sexual

Entre las efemérides vinculadas a esta fecha figura la creación, en 1988, de la primera Comisaría de Mujeres en el Perú. Ese hecho representó un cambio en la atención policial, ya que incorporó un espacio destinado a recibir denuncias de mujeres que enfrentaban violencia en sus hogares o comunidades.

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La existencia de dependencias especializadas respondió a una demanda histórica: muchas víctimas encontraban obstáculos para denunciar, recibían respuestas insuficientes o desistían por temor, dependencia económica y falta de respaldo familiar. La especialización buscó ofrecer una intervención con personal capacitado y protocolos orientados a la protección.

En 1993 se promulgó la Ley de Política del Estado frente a la Violencia Familiar, una de las normas que estableció responsabilidades para las instituciones públicas ante estos casos. Años después, en 2001, se creó el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que amplió las acciones estatales de prevención, asistencia y recuperación de las víctimas.

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Una persona acude al mostrador de orientación de un Centro Emergencia Mujer en Perú para recibir asistencia institucional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Noviembre fue declarado el Mes contra la Violencia hacia la Mujer

La agenda peruana contra la violencia de género sumó otro antecedente en 2006. A través de la Resolución Ministerial N.º 828, noviembre fue declarado como el Mes contra la Violencia hacia la Mujer, una decisión que permitió concentrar campañas de prevención, actividades educativas y acciones de difusión sobre rutas de atención.

Una persona deposita un documento en una bandeja de recepción junto a un lazo morado, en una oficina destinada a la tramitación de denuncias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La declaración buscó que la conmemoración no se limitara a una jornada. La violencia contra las mujeres requiere medidas sostenidas durante todo el año, desde la educación basada en el respeto hasta la capacitación de policías, fiscales, jueces, personal de salud y funcionarios responsables de atender denuncias.

La fecha también permite revisar el papel de las familias, escuelas y comunidades. Detectar señales de control, amenazas, aislamiento, agresiones verbales o violencia física puede ser determinante para activar redes de apoyo. La denuncia debe acompañarse de medidas de protección y de servicios que garanticen atención integral para las víctimas.

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Una mujer sostiene un cartel con la consigna Ni Una Menos frente a una multitud en una marcha por los derechos de las mujeres. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Moquegua, Tumbes, Armando Villanueva y Pepe Vásquez forman parte de la fecha

El 25 de noviembre reúne otros acontecimientos de la historia peruana. En 1541 se registra la fundación española de Moquegua, ciudad del sur vinculada al desarrollo agrícola, comercial y cultural de la región. Su ubicación entre la costa y los valles andinos le otorgó relevancia en las rutas coloniales.

En 1915 nació en Lima Armando Villanueva del Campo, dirigente histórico de la Alianza Popular Revolucionaria Americana y expresidente del Consejo de Ministros. Su trayectoria estuvo ligada a la actividad política durante varias décadas, en un período marcado por gobiernos democráticos, dictaduras y transformaciones partidarias.

La jornada también recuerda la creación del departamento de Tumbes mediante la Ley N.º 9667, promulgada en 1942. En 1961 nació el cantante afroperuano José “Pepe” Vásquez, intérprete de temas que difundieron ritmos criollos y afroperuanos. El 25 de noviembre reúne así episodios de la historia política, territorial y cultural del país, junto con una fecha dedicada a exigir una vida libre de violencia para las mujeres.

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