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Carlos Garcés, asegurado en Cienciano: renovó contrato hasta finales del 2027 incentivado por un récord histórico

El ecuatoriano y el club ‘imperial’ encaminaron la prolongación del vínculo contractual en absoluto hermetismo. El anuncio oficial llegó tras un triplete en la fecha 14° del Torneo Clausura 2026. Con esa exhibición quedó a muy poco de volverse una leyenda

Carlos Garcés totaliza 71 goles con los 'imperiales'. - Crédito: Cienciano
Carlos Garcés totaliza 71 goles con los 'imperiales'. - Crédito: Cienciano
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Cienciano no ha esperado el final del periodo en Liga 1 2026 para echarle un muy buen seguro a su goleador. Carlos Garcés tiene su futuro más que asegurado luego de que se confirmase su renovación de contrato por un año más. Así las cosas, habrá artillero histórico hasta finales del 2027.

El anuncio de la prolongación del vínculo del experimentado delantero ecuatoriano, de 37 años, llegó tras la conclusión de la aplastante goleada 3-0 sobre Atlético Grau, en la que contribuyó con un resplandeciente hat-trick que ratificó su grato estado de momento.

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Carlos Garcés guió a los suyos a la victoria contra CD Moquegua. - Crédito: Cienciano
Carlos Garcés guió a los suyos a la victoria contra CD Moquegua. - Crédito: Cienciano

El área deportiva de Cienciano fue avanzando con mucho hermetismo el nuevo contrato de ‘Carlitos’. No hubo muchos inconvenientes en la marcha y pronto las partes involucradas establecieron acuerdos en planos económicos y deportivos. Con la firma se abrochó su continuidad en el Cusco.

La confianza que existe en el ‘papá’ por Garcés va más allá de su condición de artillero. La manera en cómo ejerce el liderazgo y se compromete con el desarrollo de los jóvenes atacantes le brinda un ‘plus’; por si fuera poco, ha alcanzado un status de ídolo en la entidad por su infalible aportación goleadora.

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Desde que Carlos Garcés llegó a Cienciano, por allá en el 2023, se posicionó como un claro referente en ataque. En tres de cuatro campañas superó el dígito en el balotaje general, siendo el actual curso su mejor versión con 20 goles.

Aunque sus registros son sostenidos y atractivos, el ecuatoriano siempre se ha decantado por mantenerse en el ‘papá’, argumentando comodidad y familiaridad no solo con los integrantes de la institución, también con la afición que lo respeta y admira.

Carlos Garcés renueva por un año más con los cusqueños. - Crédito: Cienciano
Carlos Garcés renueva por un año más con los cusqueños. - Crédito: Cienciano

A por el récord

Otro motivo que incentivó a Carlos Garcés a quedarse, al menos, una temporada más, es la posibilidad de afianzarse como el máximo goleador de todos los tiempos del Cienciano. El margen de diferencia con el actual líder no es mucho.

Percy Aguilar, exdelantero del elenco ‘imperial’, se quedó en el primer lugar con 76 anotaciones por varias décadas y ahora ve amenazada su permanencia por el ritmo trepidante del ‘9’ ecuatoriano, que lleva 71 dianas. Tan solo necesita seis más para igualarlo y siete para destronarlo.

Cuando llegué acá era muy difícil, lo veía muy lejos. Este año lo inicié con 47 goles y decía ‘tengo dos temporadas buenas acá y puedo ocupar el primer lugar’. Este año llevo 20 goles ya y cada vez me emociono más, cada vez me ilusiono más”, expresó a Infobae Perú hace un mes.

“A los goleadores que están arriba se les consideran cosas mucho más importantes que goles, pero estoy para ir paso a paso como también para conseguir cosas lindas y así, como te digo, poder reemplazarlos”, sumó.

Entrevista a Carlos Garcés, ídolo y goleador de Cienciano. - Crédito: Renzo Galiano
Entrevista a Carlos Garcés, ídolo y goleador de Cienciano. - Crédito: Renzo Galiano

La lista de anotadores míticos del Cienciano está compuesta por Miguel Mostto (73), Sergio Ibarra (66), Pablo Muchotrigo (51), Germán Carty (46) y Ernesto Zapata (39).

Consignar que, además, Carlos Garcés se ha posicionado como el máximo goleador en torneos CONMEBOL del cuadro ‘imperial’ con siete dianas.

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