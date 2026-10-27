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Wilder Cartagena se hace histórico en Orlando City al registrar los 100 partidos oficiales: “Estoy muy feliz aquí, quisiera continuar”

El centrocampista nacional, de 32 años, llegó al centenar de apariciones con los ‘leones’. A fin de año expira su contrato, aunque cuenta con una opción a renovar de acuerdo a su desenvolvimiento

Wilder Cartagena entró a una selecta lista de futbolistas con 100 partidos disputados en Orlando City. - Crédito: Area Sports Network
Wilder Cartagena entró a una selecta lista de futbolistas con 100 partidos disputados en Orlando City. - Crédito: Area Sports Network
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El 24 de octubre del 2026 quedará marcado en rojo en el calendario personal de Wilder Cartagena. La fecha representa un momento especial para el futbolista de la selección peruana al haber alcanzado los 100 partidos oficiales con el Orlando City, donde se ha consolidado como uno de los últimos referentes sudamericanos.

Durante el empate a dos contra el New York City, el club de la Florida dio el anuncio oficial en sus canales oficiales y luego presentó un afiche que ponderó la marca de su jerarca de la base del centro del campo: “Un centenar como púrpura”, se consignó.

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Wilder Cartagena hace historia con los 'leones' al llegar a los 100 partidos oficiales. - Crédito: Orlando City
Wilder Cartagena hace historia con los 'leones' al llegar a los 100 partidos oficiales. - Crédito: Orlando City

A lo largo de la historia del Orlando City solo 20 deportistas han podido alcanzar ese registro, entre los que destacan Kevin Molino, Cristian Higuita, Facundo Torres y Robin Jansson. También, conviene resaltar, sobresale otro peruano como Pedro Gallese, acaso el mejor portero que pasó por el club.

Wilder Cartagena es muy apreciado en los vestuarios no solo por lo que ofrece como centrocampista, también por sus cualidades humanas. Su liderazgo y confianza permiten que lo más jóvenes afronten con aplomo los desafíos de rigor de la MLS; además emana mucha seguridad, característica que se complementa con los más experimentados.

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'Carta' se ha constituido como uno de los pilares del plantel. | VIDEO: Infobae Perú

El peruano, de 32 años, dio inicio a su aventura con los ‘leones’ en el 2022 bajo la fórmula de préstamo. Aunque el movimiento, al principio, no fue de su agrado, pronto confirmó que su nivel estaba por encima del promedio y ello dio pie a que las autoridades le presentaran un contrato de adquisición total.

A partir de entonces, ‘Carta’ ganó demasiado protagonismo en el centro del campo, afianzándose como el músculo que motorizó a su elenco, aunque algunas lesiones de consideración frustraron su continuidad en frentes a disputar. Aun así, al momento de recuperarse retornó a su sitio y continuó mostrando un desenvolvimiento atendible.

Wilder Cartagena, capitán de Orlando City. - Crédito: Area Sports Network
Wilder Cartagena, capitán de Orlando City. - Crédito: Area Sports Network

Deseo de permanencia

Con la Major League Soccer entrando en fases decisivas, uno de los aspectos sustanciales es la preparación de los planteles con miras al siguiente periodo. En Orlando City ese ejercicio no es la excepción y en los despachos se alista la conformación de una nueva configuración.

Ese tema siempre lo dejo encargado a mi representante, prefiero solo enfocarme en el tema futbolístico, que es lo más importante”, destacó en una reciente comparecencia tras los entrenamientos.

Aunque Cartagena no ha ocultado su deseo de seguir contribuyendo en un equipo en el que se siente querido y respetado. “Estoy muy feliz acá, quisiera continuar, pero eso no depende de mí, me queda hacer las cosas bien y ayudar al equipo a estar lo más arriba posible”, amplió.

El contrato del seleccionado peruano expira a finales del presente año, aunque cuenta con una posibilidad de extensión inmediata por un periodo más, siempre y cuando esté demostrando un desenvolvimiento adecuado en la MLS y no acuse lesiones de gravedad.

Wilder Cartagena lleva una sólida campaña en la actual temporada de la MS. - Crédito: Orlando City
Wilder Cartagena lleva una sólida campaña en la actual temporada de la MS. - Crédito: Orlando City

Wilder Cartagena ha asumido un rol de líder dentro del vestuario tras la partida de algunos experimentados y ha conformado una grata sociedad con el francés Antoine Griezmann, quien se ha mostrado muy afable a su lado.

Durante su tiempo en Orlando City, el mundialista con Perú ha concretado solo tres goles, pero uno de ellos fue más que inolvidable por la estética y fuerza. A nivel de palmarés, entretanto, ganó la Copa Abierta de Estados Unidos Lamar Hunt (2022).

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