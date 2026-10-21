Paolo Guerrero y los ocho jugadores que finalizan contrato con Alianza Lima en este 2026

Paolo Guerrero y ocho jugadores más terminan su vínculo con Alianza Lima en este 2026.

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Alianza Lima mantiene su camino hacia el título nacional. El equipo dirigido por Pablo Guede encadenó una serie de triunfos en el Torneo Clausura, resultado que lo acercó a los primeros puestos de la tabla y mantiene abierta la posibilidad de ganar esta segunda etapa para consagrarse campeón sin necesidad de disputar playoffs.

La dirigencia íntima, encabezada por Navarro padre e hijo, también avanza con la planificación de la próxima temporada. En ese escenario, deberá definir la continuidad de nueve jugadores cuyos contratos con la institución vencerán al término de 2026.

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Los nueve jugadores que vencen contrato con Alianza Lima en 2026

Los nueve jugadores que podrían dejar Alianza Lima al término de la temporada son Paolo Guerrero, Fernando Gaibor, Esteban Pavez, Cristian Neira, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Mateo Antoni, Jhoao Velásquez y Ángel de la Cruz.

De ese grupo, Mateo Antoni es el único que se encuentra a préstamo. El defensor llegó cedido desde Argentinos Juniors, aunque el club ‘blanquiazul’ cuenta con una opción de compra estipulada en el contrato, que podría ejecutar si decide mantenerlo para la próxima temporada.

Nueve jugadores finalizan contrato con Alianza Lima este 2026, entre ellos Paolo Guerrero. Créditos: Momento deportivo.

¿Paolo Guerrero renueva o se retira?

A sus 42 años, Paolo Guerrero parece más cerca del retiro que de extender su vínculo con Alianza Lima. No obstante, ese escenario podría cambiar si el delantero consigue su principal objetivo de la temporada: ser campeón con el club del que es hincha.

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Hasta el momento, ni el jugador ni la institución ‘blanquiazul’ han hecho pública su postura sobre una eventual renovación. En los últimos días, trascendió la posibilidad de que el ‘Depredador’ no continúe en 2027, debido a su edad y a su rendimiento durante la campaña.

Guerrero disputó 21 partidos en la temporada y marcó 4 goles. El atacante se vio afectado por lesiones que le impidieron estar en actividad desde el 29 de agosto, por lo que se perdió los últimos cinco encuentros del Torneo Clausura.

El delantero blanquiazul pide por las familias, los amigos y los equipos durante la misa anual en el Santuario de Las Nazarenas, ante jugadores, directivos y representantes de todas las disciplinas (X: @toquefinalpe)

¿Quiénes pueden irse o quedarse en Alianza Lima?

Al margen de Paolo Guerrero, el futuro de los otros ocho jugadores puede dividirse en tres escenarios. Cristian Neira y Jean Pierre Archimbaud tuvieron pocas oportunidades durante la temporada. En el caso del ‘Rusito’, volvió de su préstamo en Atlético Grau, donde había destacado, pero no logró consolidarse. Ambos podrían dejar el club.

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Fernando Gaibor, Esteban Pavez y Mateo Antoni son habituales titulares para Pablo Guede, por lo que tendrían mayores opciones de continuar en La Victoria. Una situación similar atraviesa Jesús Castillo, quien se convirtió en una alternativa de recambio importante para el comando técnico.

Jhoao Velásquez y Ángel de la Cruz, por su parte, son dos jugadores jóvenes que podrían renovar sus contratos. Luego, Alianza Lima podría cederlos a préstamo para que sumen experiencia antes de volver a disputar un lugar en el plantel principal.

Mateo Antoni finaliza su préstamo en este 2026, pero Alianza Lima tiene una opción de compra.

Próximo partido de Alianza Lima

Alianza Lima afrontará su próximo reto en el Torneo Clausura ante CD Moquegua. El encuentro se disputará el domingo 25 de octubre, desde las 13:15 horas de Perú, en el estadio 25 de Noviembre, por la fecha 13 del campeonato.

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El partido sufrió una modificación en su programación. En un inicio, estaba previsto para las 13:00 horas, aunque la organización de la Liga 1 confirmó que comenzará 15 minutos después.

Los hinchas podrán seguir el duelo a través de L1 MAX, señal encargada de transmitir los partidos de la Liga 1. La disponibilidad del canal dependerá del servicio de televisión contratado. También estará la opción de L1 Play para los usuarios con acceso a la plataforma digital.