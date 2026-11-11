Capitán de Sport Huancayo revela incentivos económicos por vencer a Universitario y ganar el Clausura: “Vamos a reunirnos”

El capitán del 'rojo matador' se refirió a los incentivos de la directiva por ganar el Torneo Clausura 2026. (Video: L1MAX)

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Sport Huancayo está ante una oportunidad histórica. El ‘rojo matador’ depende de sí mismo para consagrarse campeón del Torneo Clausura 2026 y buscará dar el último paso frente a Universitario de Deportes, al que recibirá en la jornada decisiva del campeonato. En medio de la expectativa por este encuentro, Ricardo Salcedo, capitán del conjunto huancaíno, confirmó que el plantel espera recibir un incentivo económico de la directiva si consigue el objetivo.

Durante una entrevista en el programa ‘Hablemos De Max’, el mediocampista se refirió a los premios que podría obtener el equipo por quedarse con el segundo torneo de la temporada. Según explicó, los futbolistas han recibido incentivos por partido y todavía tienen pendiente conversar con los dirigentes para definir el reconocimiento por una eventual consagración.

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“Seguro va a haber premio por ganar el Clausura. Nos han estado dando por ahí los premios por partido, aún faltan diez días. Seguro con el transcurrir de los días vamos a reunirnos y ver ese tema del premio”, manifestó Salcedo.

El futbolista también señaló que, como referente del plantel, le corresponde dialogar con la directiva sobre este asunto. No obstante, remarcó que las conversaciones se darán en los próximos días, mientras el grupo mantiene la concentración en la preparación del compromiso frente a los ‘cremas’.

“Como capitán me toca hablar sobre esos temas con la directiva, pero está todo bien en ese sentido. Quedan todavía 10 días, así que seguro en estos días ya podremos hablar de eso y poder nosotros enfocarnos en lo único que tenemos que enfocarnos, que es entrenar y en preparar el partido”, agregó.

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Ricardo Salcedo es el capitán de Sport Huancayo. Crédito: LFP

Ricardo Salcedo destaca lo que significaría ganar el Clausura con Sport Huancayo

Más allá de los posibles premios económicos, Ricardo Salcedo dejó en claro que conquistar el Torneo Clausura tendría un valor especial para Sport Huancayo. El volante afronta su undécima temporada en la institución y recordó algunas de las oportunidades en las que el equipo estuvo cerca de conseguir un título, pero no pudo concretarlo.

“Para mí no es ganador, es campeón. Sería importantísimo para el club y para la ciudad. Ya es mi onceava temporada en el club. Hemos jugado un par de finales, el 2020 con Cristal jugamos una Copa de Verano, y el 2019 jugamos una Copa Bicentenario con Grau. La perdimos las dos y después en el 2022 estuvimos muy cerca de ganar el Apertura con el profesor Carlos Desio. Hicimos 40 puntos y Melgar hizo 41. Nos quedamos ahí”, recordó.

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El capitán también resaltó que, pese a las participaciones internacionales que ha tenido el ‘rojo matador’, todavía existe una meta pendiente: conseguir un campeonato que quede marcado en la historia de la institución. Además, explicó que ganar el Clausura les permitiría volver a disputar la Copa Libertadores y luchar por el título nacional.

“Hemos jugado muchas Sudamericanas, Libertadores, pero nos ha faltado por ahí ese gran objetivo que sería ganar un torneo, en este caso un Clausura, que nos permitiría volver a una Libertadores, nos permitiría jugar unas semifinales para poder por el título nacional. Así que creo que sería muy importante para el club, para la ciudad y para nosotros, porque sabemos que quedaremos en la historia del club”, concluyó.

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El capitán de Sport Huancayo confía en levantar su trofeo con el 'rojo matador'. (Video: L1MAX)

Sport Huancayo depende de sí mismo para ser campeón

El equipo dirigido por Richard Pellejero llega a la última jornada como líder del Torneo Clausura con 34 puntos, por delante de Universitario y Sporting Cristal, que suman 32 unidades. Por ello, una victoria frente al conjunto ‘crema’ le permitirá asegurar el primer lugar y quedarse con el campeonato sin depender de otros resultados.

El encuentro entre Sport Huancayo y Universitario se disputará el domingo 22 de noviembre en el estadio IPD de Huancayo. El ‘rojo Matador’ buscará aprovechar su localía para alcanzar una consagración que, como reconoció su capitán, significaría mucho más que un premio económico para el club y la ciudad.

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