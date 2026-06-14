De figura en Géminis a dar el salto a Europa: Katielle Alonzo jugará en la poderosa liga de Turquía tras brillar en Perú

Katielle Alonzo da el salto a Europa: jugará en la poderosa liga de Turquía tras destacar con Géminis. Crédito: FPV

El vóley peruano vuelve a servir como vitrina para el talento internacional. Luego de una destacada campaña con Deportivo Géminis, la dominicana Katielle Alonzo fue anunciada como nueva jugadora del Afyon Belediye Yüntaş, club recién ascendido a la máxima categoría de Turquía que afrontará la temporada 2026/27 de la Liga de los Sultanes con el objetivo de consolidarse entre los mejores equipos del país.

La atacante caribeña dejó una grata impresión durante su paso por la Liga Peruana de Vóley y su rendimiento terminó abriéndole las puertas de uno de los campeonatos más competitivos del mundo. Con apenas una temporada en Perú, logró convertirse en una de las jugadoras más determinantes del torneo y captar la atención del mercado europeo.

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Afyon Belediye Yüntaş confirmó la incorporación de la exjugadora de Géminis mediante sus plataformas oficiales, donde resaltó las condiciones que la convierten en una de las apuestas más interesantes para el futuro.

“¡Bienvenida, Katielle Alonzo! La receptora, quien es considerada una de las estrellas del futuro y también jugó para la Selección Nacional de República Dominicana, se unió a nuestro equipo con su fuerza, eficiencia ofensiva y alto potencial”, publicó la institución turca.

Afyon Belediye Yüntas anunció la llegada de Katielle Alonzo. Crédito: Captura IG

El salto a una de las ligas más exigentes del mundo

El fichaje de la dominicana forma parte del proyecto deportivo con el que el club buscará competir en su primera temporada dentro de la élite del voleibol turco. No se trata de un destino cualquiera: la Liga de los Sultanes es considerada una de las más fuertes del planeta y reúne a algunas de las mejores jugadoras del circuito internacional.

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Para Katielle Alonzo, esta oportunidad representa el desafío más importante de su carrera. Tras destacar en República Dominicana y consolidarse en el campeonato peruano, tendrá la posibilidad de medir su nivel en un entorno mucho más competitivo y exigente.

La temporada que cambió su carrera

El fichaje no sorprende si se revisan los números que dejó durante la última campaña con Géminis. La receptora fue una de las principales figuras del equipo y culminó la temporada como la tercera máxima anotadora de toda la Liga Peruana de Vóley con un total de 464 puntos. Solo fue superada por la estadounidense Catherine Flood, de Universitario de Deportes, quien registró 496 unidades, y por la argentina Nicole Pérez, de Atenea, líder del ranking con 526 puntos.

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Más allá de las estadísticas, Alonzo destacó por su regularidad y capacidad para asumir protagonismo en los momentos decisivos. Su aporte ofensivo fue clave para que Géminis completara una campaña competitiva y confirmara que se trataba de una de las extranjeras más influyentes del torneo.

Tras finalizar la temporada, la dominicana se incorporó a los trabajos de su selección nacional y logró un lugar en la convocatoria para disputar la Volleyball Nations League (VNL), uno de los certámenes más prestigiosos del calendario internacional. Su presencia en esta competición, sumada al gran rendimiento mostrado en Perú, terminó impulsando su llegada al voleibol europeo.

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Katielle Alonzo compite en la VNL con la selección de República Dominicana. Crédito: FIVB

El caso de Alonzo recuerda al de Alondra Tapia, quien también brilló en la Liga Peruana, fue convocada a la VNL con República Dominicana y posteriormente dio el salto a un poderoso club de China. Ahora, Katielle buscará seguir una ruta similar y demostrar que el talento que exhibió con Géminis puede llevarla a consolidarse en la élite mundial.

Con su fichaje por Afyon Belediye Yüntaş, la atacante inicia una nueva etapa profesional y deja atrás una temporada que terminó convirtiéndose en el trampolín perfecto hacia Europa.