“Federico Girotti es delantero, es su característica principal”: Pablo Guiñazú recomienda emplear al ‘9′ en su posición natural en Alianza Lima

El exentrenador de Talleres de Córdoba sugiere que el antiguo atacante delantero de la ‘T’ no salga del área bajo ninguna circunstancia, dado que perdería sus facultades principales en los cruces

El antiguo entrenador de Talleres analizó el rendimiento del 'Fede' en su paso por la 'T'. | VIDEO: Campeonísimo

No existe mejor personaje que Pablo Guiñazú para describir las virtudes de Federico Girotti, a quien lo conoce por largo a partir de la experiencia en Talleres de Córdoba. El entrenador, con paso prudencial por la ‘T’ exaltó las facultades del ‘9′ de Alianza Lima, pero hizo una observación sustancial: su función central es como atacante centro.

Federico es un un centro atacante de muy buen porte, físicamente muy bueno. Por arriba, lógicamente, es uno de sus fuertes, pero después es un jugador sacrificado también para el equipo. Sabe salir a pivotear y está en una edad espectacular, así que creo que le puede dar muchísimo ahí a Alianza Lima”, comentó en un contacto telefónico con Campeonísimo.

Las recientes declaraciones del ‘Cholo’ —quien en su momento fue un futbolista férreo y exuberante cuyo carácter lo llevó a destacar por donde pasó, sobre todo en el Internacional PA— han llegado después de que Pablo Guede, para sorpresa de todos, ubicase a Federico Girotti como extremo, durante el primer tiempo, en el lance contra Independiente, en el inicio de la Serie Río de La Plata.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

