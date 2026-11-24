Imágenes impactantes del fuerte oleaje que golpea la Costa Verde en Miraflores. El reporte detalla los daños y la interrupción del tránsito vehicular. | TV Perú Noticias

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El fuerte oleaje que afecta al litoral peruano provocó este lunes 23 de noviembre que el agua del mar sobrepasara los muros de contención de la playa Redondo, en Miraflores, y alcanzara la pista del circuito de playas de la Costa Verde, a la altura del conocido restaurante La Rosa Náutica. La situación generó congestión vehicular y preocupación entre conductores, deportistas y visitantes.

Las condiciones del mar también obligaron a la Municipalidad del Callao a disponer el cierre preventivo de un tramo de la vía expresa de la Costa Verde, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa, en el sentido de norte a sur.

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El oleaje en la playa Redondo de Miraflores sobrepasa los muros costeros e inunda la calzada del circuito de playas de la Costa Verde.

Las imágenes difundidas por TV Perú Noticias mostraron cómo las olas golpeaban repetidamente las estructuras de protección en Miraflores y avanzaban hacia la vía. La fuerza del mar también puso en riesgo algunos postes instalados en las inmediaciones del estacionamiento del establecimiento gastronómico.

Durante un recorrido por la zona, las personas que frecuentan esta playa advirtieron cambios en la franja costera, así como el desplazamiento de piedras por efecto del oleaje, y expresaron su preocupación por las modificaciones realizadas en las estructuras de protección del sector.

La situación también alteró las actividades deportivas. Los surfistas optaron por practicar deporte en otra playa debido a las condiciones que presentaba el mar en Redondo.

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El mar sobrepasa el muro de contención en la playa Redondo de Miraflores frente al circuito de playas de la Costa Verde.

Cierran tramo de la Costa Verde en el Callao: estas son las rutas alternas

La Municipalidad del Callao informó que, como medida preventiva ante los oleajes anómalos, se dispuso el cierre temporal de la vía expresa de la Costa Verde, en el sentido de norte a sur, desde Chucuito hasta el acceso a la avenida Santa Rosa.

La comuna precisó que la restricción vehicular se mantendrá mientras continúe vigente la alerta emitida por la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.

Ante esta medida, las autoridades municipales recomendaron a los conductores utilizar como rutas alternas el jirón Loreto, la avenida Costanera y la avenida La Marina, así como tomar las previsiones necesarias para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

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La restricción afecta uno de los corredores viales que conecta al Callao con diversos distritos del litoral limeño. La municipalidad solicitó la colaboración de los conductores y señaló que la medida busca garantizar su seguridad ante el avance del mar.

Un comunicado de la Municipalidad Provincial del Callao anuncia el cierre preventivo de la Costa Verde hacia el sur ante oleajes anómalos y señala las rutas alternas. (Munipalidad del Callao)

Marina de Guerra advierte oleajes anómalos hasta el 27 de noviembre

La Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú mantiene vigente el Aviso Especial de Oleaje N.º 50-26, que advierte sobre la presencia de oleajes anómalos de ligera a moderada intensidad en todo el litoral peruano hasta el viernes 27 de noviembre.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en el litoral norte, comprendido entre Tumbes y Salaverry, se prevé oleaje moderado desde la tarde de este lunes 23 de noviembre, cuya intensidad disminuiría a ligera durante la tarde del martes 24.

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Imágenes impactantes del fuerte oleaje en el distrito de Cerro Azul, Cañete. El mar se ha desbordado, llegando con fuerza hasta el malecón y mostrando la impresionante magnitud de las olas en la costa peruana. | Canal N

En el litoral centro, desde el sur de Salaverry hasta San Juan de Marcona, y en el litoral sur, hasta Tacna, las condiciones de oleaje moderado se presentan desde la mañana del lunes y disminuirían a ligeras durante la noche del martes.

La autoridad marítima advirtió, además, que actualmente se registran niveles del mar superiores a sus valores habituales en determinados sectores del litoral, asociados a la intensificación del fenómeno El Niño y El Niño Costero.

La combinación de estas condiciones con los oleajes anómalos podría incrementar el riesgo de inundaciones y erosión costera, especialmente en playas de poca pendiente y con mayor exposición al impacto de las olas.

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A ello se suma la transición hacia la fase de luna llena, que favorecerá un incremento progresivo de la amplitud de las mareas y podría ampliar el alcance del oleaje durante las horas de marea alta.

Aumentan a 87 los puertos cerrados por oleajes anómalos en el Perú

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, hasta las 6:30 p. m. de este lunes 23 de noviembre, 87 puertos, caletas, muelles y terminales marítimos permanecían cerrados debido a las condiciones del mar, mientras que otros 39 continuaban operativos.

La cifra representa un incremento de 17 instalaciones marítimas cerradas en apenas tres horas y media. En el reporte de las 3:00 p. m., el organismo había contabilizado 70 restricciones en todo el país.

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El litoral centro concentra el mayor número de cierres, con 42 instalaciones marítimas, seguido del norte, con 28, y del sur, con 17. Las nuevas restricciones se registraron en estos dos últimos sectores.

Entre los puertos afectados figuran Talara, Paita, Bayóvar, Pimentel, Eten, Chimbote, Samanco, Casma, Huarmey, Supe, Huacho, Chancay, Cerro Azul, Tambo de Mora, San Nicolás, San Juan y Matarani, además de diversos terminales marítimos, desembarcaderos y caletas utilizadas por pescadores artesanales.

Ante este escenario, la Marina de Guerra del Perú exhortó a las personas que desarrollan actividades pesqueras, portuarias, deportivas y recreativas a respetar las restricciones dispuestas por las autoridades marítimas, con el fin de evitar accidentes y daños materiales.

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Dos personas observan el avance del mar y el oleaje sobre la orilla de la playa Redondo, cerca de las estructuras de contención en Miraflores.

Oleajes anómalos inundan la plaza Grau del Callao y provocan daños en Tumbes

El impacto del oleaje no se limita al circuito de playas de la Costa Verde. En el Callao, el ingreso del agua del mar inundó las zonas peatonales de la plaza Grau, lo que obligó al personal de Serenazgo a instalar vallas de seguridad y restringir parcialmente el acceso de visitantes.

Una situación más complicada se registró en el norte del país. En el balneario de Zorritos, región Tumbes, el fuerte oleaje del domingo 22 de noviembre alcanzó establecimientos turísticos y viviendas ubicadas frente al mar, pese a las barreras de protección instaladas por sus propietarios.

Las playas de Tumbes, conocidas por su atractivo turístico, se encuentran devastadas tras cinco días de fuerte oleaje. Hoteles y restaurantes han sufrido daños considerables, dejando una escena desoladora. Expertos señalan que el mar está volviendo a su cauce histórico, afectando a construcciones recientes en zonas invadidas. | Canal N

Zorritos y Los Pinos se encuentran entre los sectores más afectados. Los empresarios hoteleros manifestaron su preocupación por los daños que podría ocasionar la persistencia de estas condiciones.

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Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Tumbes reportó afectaciones en viviendas, locales públicos y actividades económicas vinculadas al comercio, el turismo y la pesca en sectores como Puerto Zorritos, Acapulco, Caleta Grau y Nueva Esperanza.

Ante la persistencia de los oleajes anómalos, las autoridades recomiendan evitar el ingreso al mar en zonas expuestas, mantenerse alejados de los rompeolas y respetar las restricciones de acceso a playas y malecones.