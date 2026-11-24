El Ministerio de Cultura dispuso un régimen de protección para el sitio arqueológico Caja Rumi, ubicado en la provincia de Huaylas, Áncash. Composición: Infobae

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El deterioro de los monumentos arqueológicos representa un riesgo para la conservación de los vestigios históricos en Áncash. En ese contexto, el sitio arqueológico Caja Rumi quedó bajo un régimen de protección provisional tras una inspección que identificó intervenciones no autorizadas y otros factores que afectan sus estructuras.

El monumento se encuentra entre los distritos de Pamparomás y Cáceres del Perú, en la provincia de Huaylas. Su conservación requiere medidas de resguardo frente a las actividades que alteran el área y las condiciones físicas de sus elementos de piedra.

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La evaluación de las autoridades culturales permitió identificar daños de origen humano y factores ambientales que comprometen el estado del espacio arqueológico. Entre los problemas registrados figuran excavaciones clandestinas, inscripciones sobre superficies líticas y presencia de residuos sólidos.

La disposición del Ministerio de Cultura establece un periodo inicial de dos años para aplicar acciones preventivas y trabajos especializados. La medida también contempla la participación de los gobiernos locales en las tareas de delimitación y señalización del monumento.

Excavaciones clandestinas y grafitis afectan las estructuras de Caja Rumi

La inspección identificó intervenciones no autorizadas que afectan el espacio arqueológico. Difusión

El informe de inspección elaborado por la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Áncash identificó diversas alteraciones en el sitio arqueológico. Las excavaciones clandestinas constituyen una de las principales afectaciones, debido a las intervenciones no autorizadas dentro del espacio patrimonial.

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A este problema se suman los grafitis sobre las superficies líticas, que requieren procedimientos especializados para recuperar las zonas afectadas sin comprometer la integridad de las estructuras originales.

La inspección también registró acumulación de residuos sólidos e ingreso de animales al área arqueológica. Estas condiciones forman parte de los factores que motivaron la intervención preventiva del sector Cultura.

Otro de los problemas detectados corresponde a la proliferación de vegetación y líquenes sobre los elementos de piedra. Su presencia también fue incluida entre las afectaciones que requieren atención para evitar un mayor deterioro del monumento.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Directoral N.° 000301-2026-DGPA-VMPCIC/MC, publicada el 22 de noviembre de 2026 en el diario oficial El Peruano.

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El documento establece que la protección provisional tendrá una duración de dos años. Este plazo podrá ampliarse por otro periodo de igual extensión, siempre que exista una justificación técnica que sustente la prórroga y se apruebe conforme al procedimiento correspondiente.

La disposición comprende el sitio arqueológico ubicado entre Pamparomás y Cáceres del Perú. Su aplicación permite establecer acciones de protección mientras continúa el procedimiento administrativo relacionado con la declaración y delimitación definitiva del bien arqueológico.

Ministerio de Cultura contempla limpieza, señalización y conservación especializada

Las inscripciones sobre las superficies líticas requieren procedimientos especializados para evitar daños adicionales durante su eliminación. Difusión

Entre las intervenciones previstas figura la instalación de hitos para delimitar el espacio arqueológico y paneles de señalización que permitan identificar sus límites. Estas labores se desarrollarán en coordinación con las municipalidades distritales de Pamparomás y Cáceres del Perú.

El plan también incluye el retiro de los residuos sólidos acumulados dentro del monumento. Esta tarea forma parte de las acciones destinadas a reducir los factores que afectan las condiciones del área protegida.

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En cuanto a las estructuras de piedra, la resolución contempla trabajos especializados para eliminar los grafitis y restaurar las superficies líticas afectadas. Estas intervenciones requieren procedimientos de conservación acordes con las características de los materiales arqueológicos.

Delimitación definitiva de Caja Rumi continúa en proceso de aprobación

La declaración y delimitación definitiva del sitio arqueológico Caja Rumi todavía se encuentra en proceso de aprobación, según la información consignada en la disposición del Ministerio de Cultura.

Mientras continúa ese procedimiento, la protección provisional establece un marco de intervención para atender los daños identificados durante la inspección de la DDC de Áncash.

La Municipalidad Distrital de Pamparomás también difundió la disposición y confirmó la aplicación del periodo de protección de dos años para el monumento, mediante la resolución directoral correspondiente.

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