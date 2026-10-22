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Mauro Cantoro pidió a Aldo Corzo como gerente deportivo de Universitario: “Álvaro Barco tenía experiencia y miren cómo le fue”

El exjugador exigió un puesto dirigencial para el capitán de la ‘U’ si es que no le renuevan a fin de año, fecha que termina su contrato y su futuro es incierto en Ate

El exjugador de la 'U' postuló al defensa para el cargo administrativo para la próxima temporada. (Desmarcados)
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El futuro de Aldo Corzo en Universitario de Deportes es incierto, su renovación no está definida, y los hinchas empiezan a preguntarse qué pasará con el capitán que termina contrato a fines de año. El defensa perdió titularidad en la ‘U’ durante la temporada, pero está recuperando minutos con Fabián Bustos.

Mientras todo se define, Mauro Cantoro no dudó en expresar un pedido especial. El exjugador sorprendió al postular a Corzo como gerente deportivo de los ‘cremas’ para la próxima temporada. Está seguro que tiene toda capacidad para asumir el cargo.

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“¿Quiere que traiga un gerente deportivo para la U? Aldo Corzo. Calentito. Termina, le das el puesto. Termina y le das el puesto a los veinte segundos que terminó el contrato; lo haces gerente deportivo. No sé si tiene los estudios, pero dale, ¿qué estudios necesitas para saber contratar bien? Pero ponele un tipo al lado, después lo que él tenga que estudiar. Pero después de la relación que debe tener con Bustos. Tú tienes que ver qué tiene más positivo que negativo para que él pueda ayudar al club", apuntó el ‘Toro’ en el programa ‘Desmarcados’.

Dos hombres sonríen y se abrazan en un campo de fútbol. Uno con camiseta marrón y tatuajes, el otro con camiseta blanca. Fondo de estadio con público
Gianluca Lapadula y Aldo Corzo comparten un abrazo de celebración tras la victoria de Universitario 2-1 contra Cusco FC en la Liga 1 2026. (Liga 1 / @iteasport_)

Además, Cantoro aprovechó para mandar una indirecta al exgerente deportivo de los ‘merengues’: “Álvaro Barco tenía experiencia y miren cómo le fue. Corzo es un tipo honesto, ha sido capitán por mucho tiempo y conoce todo en la ‘U’. Si se dedica a la gestión deportiva y ve netamente lo futbolístico, tranquilamente puede hacerlo”.

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Los 10 jugadores de Universitario que terminan contrato este año

Diez futbolistas de Universitario tienen contratos que vencen en 2026, según la plataforma Transfermarkt. La lista reúne situaciones distintas: tres jugadores están cedidos con opción de compra y siete pertenecen directamente al plantel crema.

Bryan Reyna llegó a préstamo desde Belgrano, mientras que Héctor Fértoli lo hizo desde Racing. El defensor panameño Jorge Gutiérrez, por su parte, pertenece a Deportivo La Guaira. La continuidad de los tres dependerá de que la institución ejecute las cláusulas previstas en sus acuerdos.

Los otros nombres con vínculo próximo a concluir son José Rivera, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Caín Fara, Aldo Corzo y Miguel Vargas.

El 11 titular que planteó Fabián Bustos en Universitario ante Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: Universitario
El 11 titular que planteó Fabián Bustos en Universitario ante Alianza Atlético en Trujillo. - créditos: Universitario

El plan de renovaciones de Universitario

Hasta ahora, el club solo mostró disposición para extender los contratos de Caín Fara y José Rivera. La gestión por el delantero se inició durante la temporada, cuando Alianza Lima y Sporting Cristal aparecieron como posibles interesados.

El panorama de Jairo Concha permanece abierto porque el mediocampista espera una oferta internacional. El volante busca continuar su carrera fuera del país tras afianzarse en el cuadro estudiantil y recibir convocatorias frecuentes a la selección peruana.

Alex Valera, Andy Polo, José Rivera y Caín Fara, los nombres apuntados en el estudio de renovación. - Crédito: Universitario
Alex Valera, Andy Polo, José Rivera y Caín Fara, los nombres apuntados en el estudio de renovación. - Crédito: Universitario

La menor participación de Jorge Gutiérrez en el tramo reciente de la campaña podría incidir en la evaluación sobre su préstamo. Miguel Vargas también analiza su futuro con el objetivo de encontrar continuidad como arquero titular.

Horacio Calcaterra y Aldo Corzo atraviesan una situación particular dentro del grupo por su condición de referentes y la cercanía de un eventual retiro. Ambos podrían permanecer una temporada más y formar parte del plantel de 2027.

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