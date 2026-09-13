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Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su complicado paso por Perú: será nuevo técnico del Necaxa

El entrenador nacional fue elegido para dirigir al equipo de Aguascalientes, donde buscará recuperar protagonismo luego de sus recientes etapas al frente de la selección peruana y Melgar

Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su irregular paso por Perú.
Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano tras su irregular paso por Perú. Crédito: Agencias
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Juan Máximo Reynoso tendrá una nueva oportunidad en el fútbol mexicano. El entrenador peruano fue elegido como nuevo técnico de Necaxa y volverá a dirigir en la Liga MX, donde dejó una huella importante tras conquistar el título del Clausura 2021 con Cruz Azul. Su regreso se produce luego de un último ciclo complicado en el fútbol peruano.

La información fue adelantada por el periodista especializado en mercado de pases César Luis Merlo, quien informó que Reynoso será el reemplazo de Martín Varini en el banquillo de los ‘rayos’. El estratega nacional asumirá sus funciones este lunes 14 de septiembre y firmará contrato con la institución de Aguascalientes hasta diciembre de 2027.

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El ‘Cabezón’ tendrá así una nueva experiencia en el país donde consiguió uno de los mayores logros de su carrera como entrenador. En 2021, Reynoso llevó a Cruz Azul a conquistar el campeonato de la Liga MX, terminando con una sequía de títulos de 23 años para el conjunto cementero.

Ahora, el desafío será diferente. El técnico peruano llega a un Necaxa que busca recuperar regularidad y volver a pelear por objetivos importantes dentro del campeonato mexicano. Los ‘rayos’ despidieron a Martín Varini después de la derrota por 1-0 ante Puebla, resultado que dejó al equipo con solo ocho puntos luego de las primeras ocho jornadas del Apertura 2026.

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Juan Reynoso asumirá un nuevo reto en el fútbol mexicano.
Juan Reynoso asumirá un nuevo reto en el fútbol mexicano. Crédito: X

Varini terminó su etapa con Necaxa con ocho victorias, cinco empates y 13 derrotas en 25 partidos de Liga MX, números que terminaron por convencer a la directiva de ponerle punto final a su proceso.

Una nueva oportunidad después de un mal momento

El regreso de Reynoso a México llega después de una etapa complicada en el fútbol peruano. Su ciclo al frente de la selección nacional terminó en diciembre de 2023, tras un decepcionante inicio en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. En sus primeros seis partidos, la ‘bicolor’ no consiguió ninguna victoria: sumó dos empates y cuatro derrotas, resultados que la dejaron en el último lugar de la tabla.

Tras su salida del equipo patrio, Reynoso intentó relanzar su carrera en Melgar. Sin embargo, su segunda etapa en el conjunto arequipeño tampoco logró consolidarse y terminó en marzo de 2026, luego de una serie de resultados que estuvieron por debajo de las expectativas. Ahora, el entrenador peruano tendrá una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en una liga que conoce bien.

En Necaxa, Reynoso tendrá la misión de imprimir su característica disciplina y orden táctico, además de encontrar rápidamente una fórmula que permita al equipo escalar posiciones. El objetivo inmediato será recomponer el rumbo en el Apertura 2026, mientras que a mediano plazo deberá construir un proyecto competitivo.

Juan Reynoso – Tigres UANL – Melgar – Liga MX – Perú – deportes – 5 agosto
Juan Reynoso fue seleccionador de Perú en los primeros partidos de las Eliminatorias 2026.

El reto con Necaxa

El nuevo entrenador también tendrá la responsabilidad de trabajar con las fuerzas básicas y potenciar el talento joven de la institución. La idea de la directiva será que Reynoso no solo consiga resultados, sino que pueda establecer un proyecto que permita a los ‘rayos’ volver a los primeros planos del fútbol mexicano.

Su primer desafío llegará en la siguiente jornada del Apertura 2026, cuando Necaxa visite a Atlético de San Luis el sábado 19 de septiembre. Luego tendrá un partido de máxima exigencia como local frente al América.

Después de varios meses difíciles en Perú, Juan Reynoso vuelve al fútbol mexicano con un contrato de largo plazo y la posibilidad de recuperar el protagonismo que alguna vez alcanzó con Cruz Azul. Ahora, en Necaxa, buscará demostrar nuevamente que puede llevar a un equipo de la Liga MX a competir por objetivos importantes.

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