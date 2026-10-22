Joao Grimaldo, cada vez más relegado en Sparta Praga: fuera del equipo y sin lugar en la banca de la Europa League

Joao Grimaldo, sin lugar en Sparta Praga: relegado por su DT y fuera de las convocatorias de Europa League. Crédito: Prensa club

Guardar

Joao Grimaldo atraviesa un momento complicado en Sparta Praga. El extremo peruano quedó fuera de la convocatoria para enfrentar a Olympiacos por la tercera fecha de la Europa League y no viajó con el primer equipo a El Pireo por decisión técnica de Brian Priske, una nueva señal de su pérdida de protagonismo en el conjunto checo.

Tras permanecer en el banco de suplentes en las dos primeras jornadas del torneo continental de la UEFA, el atacante volvió a quedar relegado, esta vez sin siquiera integrar la delegación para el encuentro disputado este jueves 22 de octubre en Grecia.

PUBLICIDAD

Su presente contrasta con las expectativas que generó su llegada al fútbol checo. Sin minutos oficiales con el primer equipo en la temporada 2026/27, Grimaldo ha tenido que buscar continuidad en la filial de Sparta Praga, que compite en la tercera división del país. Mientras tanto, el peruano sigue sin encontrar espacio en los planes del entrenador y afronta el desafío de revertir una situación que lo mantiene alejado de la máxima competencia.

Joao Grimaldo se queda fuera de la convocatoria ante Olympiacos

La ausencia del peruano fue una de las novedades en la delegación de Sparta Praga que viajó a Grecia para disputar la tercera jornada de la Europa League. El equipo dirigido por Brian Priske terminó perdiendo 1-0 ante Olympiacos, que consiguió la victoria gracias al tanto de Armando González.

PUBLICIDAD

Joao Grimaldo busca convencer a su entrenador y tener más oportunidades en Sparta Praga. Crédito: Prensa club

Para Grimaldo, el encuentro representaba otra oportunidad de acercarse a la dinámica del primer equipo, aunque finalmente ni siquiera tuvo la posibilidad de ocupar un lugar en el banco de suplentes. En las dos jornadas anteriores de la competición europea había integrado la banca, pero sin ingresar al campo. Ahora, su exclusión de la convocatoria vuelve a poner el foco sobre el espacio que ocupa en los planes del entrenador.

El problema no se limita al torneo continental. En la presente temporada, el atacante no ha disputado minutos oficiales con el primer equipo en la liga checa ni en la Europa League. Su actividad se ha concentrado en Sparta Praga B, la filial que compite en la tercera división del país.

PUBLICIDAD

Diferencias con el entrenador y falta de oportunidades

La situación de Joao Grimaldo también estuvo marcada por un episodio que llamó la atención de Brian Priske. Tras la victoria ante Sigma Olomouc, el entrenador expresó su sorpresa porque el peruano no celebró el gol de John Mercado, su compañero en Sparta Praga.

Ante ello, el director deportivo Tomáš Rosický explicó que Grimaldo es un jugador introvertido y que cada futbolista tiene una personalidad diferente. Además, defendió sus condiciones: “Sigo pensando que Joao es un buen jugador”, afirmó. Sin embargo, reconoció que los cambios en el estilo de juego y la competencia en las bandas han reducido sus oportunidades. Pese a ese respaldo, el extremo sigue sin sumar minutos oficiales con el primer equipo en la temporada 2026/27.

PUBLICIDAD

El entrenador danés recrimina al atacante peruano por no festejar el tanto de John Mercado y sostiene que los suplentes deben mostrar compromiso emocional durante cada partido del equipo en la liga checa (OnePlay Sports)

La filial, la única vía para recuperar continuidad

Mientras espera una nueva oportunidad, Grimaldo ha tenido que buscar ritmo competitivo con Sparta Praga B. El 17 de octubre participó en el empate 1-1 frente a Motorlet Praga y provocó el penal que permitió a su equipo igualar el marcador. Esa fue su segunda aparición con la filial durante esta temporada.

Este escenario representa un retroceso para el extremo peruano, que necesita recuperar continuidad para volver a competir por un puesto en el plantel principal. Su ausencia ante Olympiacos confirma que, al menos en este momento, no figura entre las primeras opciones de Priske para afrontar los compromisos internacionales.

PUBLICIDAD

Pese a las dificultades, Sparta Praga no ha anunciado una decisión definitiva sobre su futuro. Joao Grimaldo todavía tiene el reto de aprovechar sus participaciones con la reserva y convencer al cuerpo técnico de que puede volver a ser una alternativa. Por ahora, su presente está marcado por la falta de minutos, el alejamiento del primer equipo y una nueva ausencia en la Europa League.