La posta de Luriama en Huacho quedó destruida sobre la vía pública tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín.

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El sismo de magnitud 6.7 que sacudió Junín la noche del viernes 20 de noviembre encendió la alerta sobre 374 zonas críticas del país donde podrían reactivarse deslizamientos, derrumbes y caída de rocas. Lima y Áncash concentran la mayor cantidad de estos puntos vulnerables, según una evaluación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET).

Aunque el epicentro del movimiento telúrico se ubicó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, sus efectos también pusieron bajo observación sectores de otras regiones. El organismo identificó las áreas expuestas al sacudimiento del suelo mediante el cruce de información geológica con los registros de aceleración sísmica del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

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La advertencia cobra especial importancia porque 247 de las zonas identificadas se encuentran en áreas de peligro alto o muy alto. Además, 153 tienen al menos un colegio cercano y 50 cuentan con un establecimiento de salud en sus alrededores.

Un mapa de INGEMMET señala 374 zonas críticas expuestas a deslizamientos en el centro de Perú tras un sismo de magnitud 6.7 registrado en el departamento de Junín. (Fuente: INGEMMET )

Lima y Áncash concentran el 80 % de las zonas críticas expuestas al sismo

Lima encabeza la relación con 192 zonas críticas expuestas, seguida de Áncash, con 107. Ambas regiones reúnen 299 puntos, equivalentes al 80 % del total identificado por el INGEMMET.

El resto se distribuye entre Huánuco, con 36 zonas; Junín, con 22; Pasco, con 15; y Callao, con dos. La identificación de estos lugares permite conocer dónde existen condiciones geológicas que podrían favorecer movimientos en masa después del sacudimiento sísmico.

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La cantidad de puntos registrados en Lima y Áncash destaca dentro de la evaluación, pues ambas regiones concentran la mayor parte de las áreas que requieren vigilancia. El inventario también permite a las autoridades reconocer los sectores donde podrían presentarse afectaciones en viviendas, carreteras y otros espacios cercanos a las laderas.

Deslizamientos, derrumbes y caída de rocas entre los peligros identificados

El INGEMMET advirtió que el movimiento telúrico podría reactivar distintos procesos geológicos, principalmente deslizamientos, caída de rocas y derrumbes. Estos fenómenos ocurren cuando los materiales de una ladera pierden estabilidad y se desplazan pendiente abajo.

Varias edificaciones de la región Junín presentan grietas en sus muros y desprendimiento de escombros tras los movimientos sísmicos registrados en la zona.

Para identificar las zonas expuestas, la institución cruzó su inventario de puntos críticos con el mapa de aceleraciones del IGP. El análisis tomó en cuenta los sectores donde el suelo registró aceleraciones de entre 20 y 50 centímetros por segundo al cuadrado, equivalentes al 2 % y 5 % de la gravedad.

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El sismo de magnitud 6.7 ocurrió a las 19:09 horas del viernes 20 de noviembre, con epicentro a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, según el IGP. A partir de estos registros, el organismo geológico delimitó las áreas donde el movimiento del terreno pudo generar condiciones para reactivar procesos de inestabilidad.

247 zonas están en áreas de peligro alto o muy alto

De las 374 zonas críticas identificadas, 247 se encuentran en sectores clasificados con peligro alto o muy alto, de acuerdo con la información del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED). Esta cifra representa el 66 % del total.

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Un edificio presenta el derrumbe de su estructura de conexión y daños en el muro perimetral tras el sismo de magnitud 6,7 registrado en Junín.

Otro aspecto que preocupa es la cercanía de servicios esenciales. El INGEMMET identificó 153 zonas con al menos una institución educativa próxima y 50 con un establecimiento de salud en sus alrededores.

Frente a este escenario, la institución recomendó a los gobiernos regionales y locales verificar las condiciones de los puntos críticos de sus jurisdicciones, especialmente aquellos próximos a viviendas, carreteras, colegios y centros médicos.

El organismo también advirtió que las lluvias podrían agravar la inestabilidad de las laderas expuestas al movimiento sísmico. La ubicación de las zonas críticas y sus respectivos informes técnicos pueden consultarse en la plataforma Perú en Alerta del INGEMMET.

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