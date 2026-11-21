La historia de cómo EsSalud superó las complejidades y obstáculos de sus inicios hasta llegar a ser sistema de seguridad social de siglo XX. (Andina)

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El incendio se registró durante la madrugada de este sábado en el cuarto piso del edificio ubicado en la avenida Arenales. Cuatro trabajadores permanecen hospitalizados y otros dos recibieron el alta médica, según informó la institución.

El fuego comenzó aproximadamente a las 02:10 horas en la Oficina de Asesoría Jurídica de la sede central de EsSalud, situada en el distrito de Jesús María. La emergencia movilizó al personal de seguridad y al Cuerpo General de Bomberos, que consiguieron controlar las llamas una hora después.

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Seis agentes de seguridad resultaron afectados por la inhalación de humo y gases tóxicos durante la emergencia. Todos fueron trasladados al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins para recibir atención médica. La institución informó que cuatro permanecen hospitalizados bajo vigilancia médica, mientras que los otros dos ya fueron dados de alta.

Un comunicado de EsSalud informa sobre un incendio en su sede de Jesús María, en Lima, que dejó a cuatro agentes de seguridad hospitalizados. (EsSalud)

Incendio comenzó en la Oficina de Asesoría Jurídica de EsSalud

De acuerdo con el comunicado institucional, el siniestro ocurrió alrededor de las 02:10 horas en el cuarto piso de la sede central de EsSalud, ubicada en la avenida Arenales 1402, en Jesús María.

La emergencia fue atendida inicialmente por el personal de seguridad del establecimiento, que utilizó extintores para combatir el fuego. Posteriormente, el Cuerpo General de Bomberos se sumó a las labores y permitió extinguir las llamas aproximadamente a las 03:10 horas.

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El incendio afectó las instalaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, donde se reportaron daños materiales en dos estaciones de trabajo. Sin embargo, EsSalud precisó que, hasta el momento de la emisión del comunicado, no se registraron daños en la infraestructura del edificio ni interrupciones en la operatividad de la sede central.

Cuatro agentes de seguridad permanecen hospitalizados tras inhalar humo

El balance de la emergencia dejó seis agentes de seguridad afectados por la inhalación de humo y gases tóxicos. Debido a esta situación, fueron evacuados y trasladados al Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, donde recibieron atención médica.

EsSalud detalló que cuatro trabajadores continúan hospitalizados, bajo vigilancia médica y con atención de un equipo multidisciplinario. Los otros dos agentes evolucionaron favorablemente y recibieron el alta médica.

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La institución también señaló que mantiene el acompañamiento y el soporte integral a los trabajadores afectados y sus familiares durante su proceso de recuperación.

El Hospital “Edgardo Rebagliati Martins” fue inaugurado en 1958, bajo el gobierno de Manuel Prado Ugarteche (Andina)

EsSalud inicia investigaciones para determinar las causas del incendio

Tras controlar la emergencia, la institución informó que las investigaciones para esclarecer el origen del incendio ya se encuentran en curso. El objetivo es establecer qué provocó el fuego en las oficinas del cuarto piso y determinar si existieron responsabilidades.

En su pronunciamiento, EsSalud exigió que se esclarezcan los hechos y se adopten las medidas correctivas correspondientes, además de las sanciones que pudieran aplicarse de acuerdo con los resultados de las investigaciones.

La entidad también reconoció la intervención de sus agentes de seguridad y del personal del Cuerpo General de Bomberos, quienes participaron en las labores para controlar el incendio y atender a los afectados.

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