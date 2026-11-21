Indeci dispone de almacenes de ayuda humanitaria en Junín y Pasco, mientras los gobiernos regionales y locales coordinan la atención de los damnificados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El fuerte sismo de magnitud 6.7 que remeció la región Junín dejó daños en viviendas, establecimientos de salud, instituciones educativas y espacios religiosos. El movimiento telúrico, registrado aproximadamente a las 7:10 p. m. del jueves, también provocó accidentes relacionados con la caída de rocas en diferentes localidades. Luis Vásquez, jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), informó que, hasta el momento, se contabilizan 128 inmuebles afectados, cuatro destruidos y ocho personas heridas.

Durante una entrevista con RPP, el funcionario precisó que el movimiento principal tuvo una profundidad de 129 kilómetros y fue seguido por una réplica de magnitud 5.0, ocurrida aproximadamente a las 2:12 a. m., con una profundidad de 127 kilómetros. Ambos eventos tuvieron como referencia la misma zona de Junín y motivaron el despliegue de diferentes sectores del Ejecutivo para evaluar las consecuencias.

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El reporte preliminar también incluye dos iglesias con daños, además de un hospital y un centro de salud ubicados en Pichanaqui. A esta relación se suma la Universidad Peruana Los Andes, cuya infraestructura resultó afectada en Chanchamayo. Vásquez aclaró que las cifras todavía pueden modificarse, debido a que los equipos técnicos continúan recopilando información en las localidades donde se percibió el movimiento.

El sismo de magnitud 6.7 en Junín dejó 128 viviendas afectadas, cuatro destruidas y ocho personas heridas, según el reporte preliminar de Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ocho personas resultaron heridas por accidentes durante el sismo

Respecto a los lesionados, el titular del Indeci explicó que algunos incidentes ocurrieron cuando los ciudadanos intentaban ponerse a buen recaudo. En Pichanaqui, dos personas sufrieron heridas luego de que se interrumpiera el suministro eléctrico y salieran apresuradamente para evacuar los espacios donde se encontraban.

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Otro accidente se produjo en Perené, donde la caída de piedras ocasionó que un vehículo se despistara y posteriormente volcara. Una mujer tuvo que ser trasladada a Chanchamayo, mientras que otros afectados recibieron atención médica en Pichanaqui.

En Paucartambo también se reportaron emergencias relacionadas con el desprendimiento de rocas. Una cisterna fue alcanzada por estos elementos, lo que provocó lesiones de gravedad a uno de sus ocupantes, quien sufrió una fractura expuesta en el brazo derecho y fue derivado al establecimiento hospitalario de dicha localidad.

Asimismo, otro conductor perdió el control de su automóvil debido a la caída de piedras. Aunque logró salir del vehículo, la unidad terminó precipitándose al río y quedó sumergida. El responsable de Indeci señaló que los heridos fueron trasladados a los centros médicos correspondientes para recibir atención.

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El movimiento telúrico de 6.7 registrado en Junín ocasionó daños en 128 inmuebles - Créditos: Reporteros Perú Facebook.

Indeci coordina entrega de ayuda para familias damnificadas

Sobre las consecuencias en las viviendas, Vásquez indicó que las 128 estructuras reportadas como afectadas presentan distintos niveles de deterioro, entre ellos rajaduras que no necesariamente impiden su habitabilidad. Por ello, las autoridades desarrollan una evaluación de daños y análisis de necesidades para determinar qué familias requieren asistencia inmediata.

En el caso de los cuatro inmuebles destruidos, el funcionario explicó que sus ocupantes son considerados damnificados y recibirán un kit de ayuda humanitaria que incluye carpas, camas, cocinas y enseres. Agregó que gran parte de estas construcciones estaban hechas con materiales rústicos, condición que habría influido en su vulnerabilidad frente al movimiento telúrico.

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Para atender a los afectados, el organismo cuenta con almacenes de bienes de ayuda humanitaria en Junín y Pasco. Además, los gobiernos regionales y municipales disponen de recursos propios para responder ante emergencias dentro de sus respectivas jurisdicciones. La distribución se realizará conforme avance la identificación de las necesidades de cada familia.

El jefe de Indeci sostuvo que el monitoreo continuará durante las siguientes horas y que las autoridades locales deberán registrar la información en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD), a fin de contar con reportes oficiales.

Indeci recuerda importancia de prepararse ante un terremoto

El funcionario también aprovechó la entrevista para insistir en la necesidad de fortalecer la prevención. Recordó que los movimientos telúricos no pueden anticiparse y mencionó que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ha advertido sobre la posibilidad de un terremoto de magnitud 8.8.

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Ante ese escenario, recomendó que las familias revisen sus planes de emergencia, preparen sus mochilas de supervivencia y mantengan cajas de reserva. También pidió evaluar cómo respondieron durante el reciente episodio y verificar si cuentan con los implementos necesarios para evacuar de manera segura.

Vásquez advirtió que la vulnerabilidad de numerosas construcciones, debido al incumplimiento de las normas técnicas, representa un riesgo adicional frente a futuros movimientos de gran intensidad.