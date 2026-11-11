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Se confirmó fecha de Alianza Lima vs Universitario por la fecha 8 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Las ‘blanquiazules’ y las ‘pumas’ se verán las caras por primera vez de la temporada. El organizador del torneo nacional dio a conocer la programación del clásico

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en el primer clásico de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en el primer clásico de la Liga Peruana de vóley 2026/2027.
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La Liga Peruana de vóley 2026/2027 adelantó la programación de toda la Fase 1, y se conoció la fecha del duelo más esperado de la competición: Alianza Lima vs Universitario de Deportes. El primer clásico ya tiene planificación, y los hinchas están contando los días para poder vivir el máximo enfrentamiento.

Las ‘blanquiazules’ y las ‘pumas’ renovaron sus planteles, y los duelos individuales generan mucha expectitva. Una sin dudas es el reencuentro entre Aixa Vigil con su exequipo, y otro será la de Maricarmen Guerrero, quien dejó a las victorianas para mudarse a Ate.

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¿Cuándo se juega Alianza Lima vs Universitario por la Liga Peruana de vóley 2026/27?

Las ‘blanquiazules’ y las ‘pumas’ estarán frente a frente el próximo sábado 5 de diciembre por la fecha 8 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. El horario establecido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, la transmisión iniciará a las 20:00 horas. En Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el pitazo inicial está previsto para las 21:00 horas.

Alianza Lima se enfrentará a Universitario por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Alianza Lima se enfrentará a Universitario por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Canal TV para ver Alianza Lima vs Universitario de la Liga Peruana de vóley 2026/27

Latina TV transmitirá todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 a través de su señal abierta para los espectadores en Perú. Los encuentros se emitirán por el canal 2 y la frecuencia 702 en alta definición. La transmisión no requerirá suscripción.

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La cobertura también estará disponible en el sitio web y la aplicación de Latina TV. De esa forma, los aficionados podrán acceder a la programación del torneo desde teléfonos móviles, tabletas y computadoras.

La oferta combinará la señal televisiva con las plataformas digitales del canal para seguir cada fecha del certamen nacional.

Infobae Perú difundirá las previas de los partidos y realizará el relato punto a punto de los encuentros. El medio también publicará las acciones destacadas, los resultados de cada jornada y la tabla de posiciones actualizada.

El canal confirmó la cobertura del torneo nacional para esta temporada. (Latina TV)

Así se jugará la fecha 8 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Sábado 5 de diciembre

- Atlético Atenea vs Perú Sub 19 (14:45 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Deportivo Wanka vs Circolo Sportivo Italiano (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Universitario de Deportes (19:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Domingo 6 de diciembre

- Deportivo Géminis vs Deportivo Soan (14:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- Olva Latino vs Regatas Lima (16:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

- San Martín vs Rebaza Acosta (18:30 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina TV, web y aplicativo)

Programación de la fecha 8 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Programación de la fecha 8 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027

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