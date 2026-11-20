En esta entrevista exclusiva, Donnie Yaipén nos brinda una actualización sobre el estado de salud de su tío Walter Yaipén, compartiendo detalles sobre su recuperación y la preocupación familiar. Video: Infobae Perú

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Donnie Yaipén ofreció una actualización sobre el estado de salud de su tío, Walter Yaipén, fundador de la agrupación Hermanos Yaipén, quien atraviesa un proceso de recuperación tras sufrir una descompensación que obligó a posponer el concierto por el 26 aniversario de la orquesta. El cantante brindó estas declaraciones en medio de la presentación de la campaña benéfica del ‘Gran Día’, impulsada por McDonald’s a favor de la niñez vulnerable.

El artista, hijo de Javier Yaipén, señaló que la información sobre la salud de su tío le llegó de manera indirecta, a través de su padre, debido a un inconveniente técnico que lo mantuvo temporalmente incomunicado con parte de su familia.

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Donnie Yaipén confirmó que el fundador de Hermanos Yaipén se encuentra más estable y continúa bajo supervisión médica.

“Está mucho mejor”, aseguró Donnie Yaipén sobre su tío

Consultado sobre el estado de Walter Yaipén, el cantante explicó que debió recurrir a su padre para obtener detalles actualizados, dado que un intento de hackeo a su teléfono celular lo llevó a cambiar de número y perder contacto directo con varios familiares. “Le pregunté a mi papá hace poco porque, bueno, te comento que me intentaron hackear mi celular, cambié de número, perdí muchos contactos, no pude comunicarme con mi tío directamente”, relató Yaipén a Infobae Perú.

Pese a esa limitación, el artista transmitió un mensaje de tranquilidad respecto a la evolución de su tío. “Está mejor, está mucho mejor”, afirmó Yaipén, citando la información que recibió de su padre, Javier Yaipén, también integrante de la dinastía musical ligada a Grupo 5 y Hermanos Yaipén.

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Walter Yaipén agradeció las oraciones y los mensajes que recibió de sus seguidores.

La presencia de Walter Yaipén en la misa del papa en Zaña

Entre los datos que el cantante compartió sobre la recuperación de su tío, destacó su participación en la misa oficiada por el papa León XIV en Zaña, uno de los puntos de la agenda del pontífice durante su visita a la región Lambayeque. “Estuvo en Zaña, en la misa del papa, recibiendo la bendición, y eso fue algo muy bonito también”, comentó Yaipén.

El artista calificó ese momento como un hecho significativo dentro del proceso de recuperación de su tío, al considerar que su presencia en la ceremonia religiosa reflejó una mejora en su condición de salud.

Chequeos médicos y mensaje de tranquilidad para los seguidores

Yaipén precisó que su tío continúa bajo supervisión médica, aunque con un pronóstico favorable según la información más reciente que maneja la familia. “Tengo entendido que está ya un poco más estable. Gracias a Dios, él está bien, según lo que tengo entendido”, indicó el cantante, quien reconoció que recién el día previo a la entrevista había logrado restablecer comunicación con su padre tras el problema con su celular.

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El artista evitó ofrecer detalles médicos adicionales sobre el cuadro que motivó la postergación del concierto de Hermanos Yaipén, programado originalmente para el 21 de noviembre en El Huaralino Internacional. “No, no sé más”, señaló Yaipén, al ser consultado sobre información adicional respecto al diagnóstico de su tío.

Hermanos Yaipén postergó el concierto por su vigesimosexto aniversario para priorizar la recuperación de Walter Yaipén.

Pese a las limitaciones de información, el cantante transmitió un mensaje de unidad familiar frente a la situación. “Siempre estamos preocupados por toda la salud de toda la familia”, afirmó, en referencia al vínculo que mantiene con los distintos integrantes de la agrupación fundada por su tío hace 26 años.

Un momento personal de felicidad pese a la preocupación familiar

Al ser consultado sobre su estado de ánimo en medio de esta noticia y del éxito reciente de su tema ‘La cumbia del Papa’, Yaipén expresó sentirse en un momento positivo de su carrera. “Feliz con todas las cosas que me han pasado”, respondió el artista, quien adelantó además que prepara nuevas canciones navideñas para sus seguidores.

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El cantante realizó estas declaraciones en el marco de la presentación del ‘Gran Día’, campaña que McDonald’s llevará a cabo el 27 de noviembre. Durante esa jornada, la compra de una Big Mac contribuirá a financiar programas sociales como la Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles, orientados a apoyar a niños y familias que reciben tratamiento médico lejos de su lugar de origen.