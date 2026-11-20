Korina Rivadeneira declara ante los medios de comunicación sobre la asistencia de su esposo, Mario Hart, a la función. Además la actriz se refirió a la escena de beso que tuvo con su compañero de reparto Nacho Di Marco. Willax TV: Amor y Fuego.

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Korina Rivadeneira explicó por qué no le avisó a Mario Hart sobre el beso que protagonizó con el actor argentino Nacho Di Marco durante la obra Fiesta de Chamba.

La escena fue vista por el piloto, quien asistió a la presentación, y luego despertó la curiosidad de las cámaras de ‘Amor y fuego’.

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La actriz venezolana respondió que no consideró necesario advertirle a Hart sobre el momento en escena, pues se trataba de una situación vinculada a su trabajo teatral. Rivadeneira recalcó que el beso formaba parte de su personaje y de la puesta en escena que presentó ante el público.

“Bueno yo estoy actuando, es mi trabajo y creo que ya saben lo que está pasando, ¿no?”, expresó Korina Rivadeneira al ser consultada sobre si había conversado previamente con Mario acerca de la escena con su compañero.

La función de Fiesta de Chamba reunió a amigos y familiares de la actriz. Entre los asistentes estuvieron Mario Hart y sus padres, quienes acudieron para acompañar a Korina en una fecha importante dentro de su carrera sobre las tablas.

Los actores Korina Rivadeneira y Nacho Di Marco interpretan una escena de beso sobre un escenario teatral decorado con motivos navideños. (Studio Tres)

Korina Rivadeneira destacó el respaldo de la familia de Mario Hart

La actriz agradeció la presencia de la familia de Mario Hart y reveló que mantiene un vínculo cercano con ellos. Según contó, los padres del piloto buscaban quedarse hasta el final del evento, pero el padre de Hart tenía un compromiso deportivo que le impidió permanecer durante toda la función.

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“Los papás de Mario, Mario, ellos siempre nos apoyan en todo, somos bien unidos, estuvo muy bien. Quisieron quedarse, pero el papá de Mario juega básquet y tuvo que irse temprano para jugar básquet”, manifestó Korina Rivadeneira.

Sus declaraciones dejaron ver que, pese a que ambos ya no mantienen una relación sentimental, conservan una dinámica cordial por sus hijos y por el entorno familiar que comparten. La presencia de Mario en la obra también fue interpretada como una muestra de respaldo a la faceta actoral de la madre de sus hijos.

La actriz no entró en mayores detalles sobre el significado de la escena con Nacho Di Marco. Para Korina, el beso no debía ser entendido fuera del contexto de la obra, ya que se produjo como parte de una interpretación frente al público.

La consulta sobre el momento teatral llegó luego de que las imágenes de la presentación llamaran la atención. Mario Hart estuvo presente durante la función y posteriormente habló sobre la actuación de Korina, a quien felicitó por su desempeño.

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“Le dije felicitaciones, que me había parecido súper chévere. Por ahí estamos los fines de semana juntos, era un importante momento para ella, espero que eso se mantenga así siempre”, sostuvo el piloto ante las cámaras de Amor y fuego.

Korina Rivadeneira habló sobre el beso que protagonizó con Nacho Di Marco en Fiesta de Chamba. Captura: Amor y Fuego.

Mario Hart habló de la nueva etapa de ambos

Mario Hart explicó que las coordinaciones con Korina Rivadeneira están enfocadas principalmente en sus hijos. El exchico reality señaló que ambos mantienen una buena relación y consideró natural que, con el tiempo, cada uno pueda retomar su vida sentimental.

“No es que tanto detalle no hablamos, coordinamos por el tema de mis hijos... es algo que tarde o temprano va a llegar y mantenemos una buena relación y es natural, ella es una chica joven guapísima que va a rehacer su vida”, declaró el piloto al ser consultado por la situación personal de Korina.

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Durante el encuentro con la prensa, Rivadeneira también fue interrogada por las salidas de Mario Hart con Shirley Arica. La actriz optó por no responder a las preguntas relacionadas con ese tema y prefirió dirigir la atención hacia su trabajo teatral.

“Yo les quiero decir a todos ustedes que no se pierdan ‘Fiesta de chamba’… gracias, me voy porque quiero compartir con mis amigos”, indicó Korina antes de retirarse. Con esa respuesta, evitó comentar sobre la cercanía entre el padre de sus hijos y la modelo.

La actriz destacó el respaldo que recibe de la familia de Mario Hart. Captura: Amor y Fuego.

Por su parte, Mario Hart fue consultado sobre su vínculo con Shirley Arica. El piloto sostuvo que entre ambos existe una amistad, aunque no negó que la influencer le parece atractiva. “Somos patas, una linda amistad aunque nadie lo crea”, afirmó.

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Cuando le preguntaron directamente si Shirley Arica le gustaba, Hart respondió: “Sí, pero chicas guapas hay un montón”. Sus palabras se conocieron mientras las cámaras buscaban conocer más detalles sobre sus recientes salidas con la modelo.

Korina Rivadeneira evitó opinar sobre las salidas de Mario Hart con Shirley Arica. Captura: Amor y Fuego.