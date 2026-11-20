El exmediocampista fue tajante ante la consulta de periodista peruano en el canal de Universitario - Crédito: Radio Universiradio

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Martín Pérez Guedes atraviesa una nueva etapa de su vida tras ponerle fin a su carrera como futbolista profesional. Aunque durante años el balompié fue parte fundamental de su día a día, el exjugador de Universitario de Deportes reconoció que, después de su retiro, incluso había perdido las ganas de tocar una pelota. Sin embargo, recientemente volvió a jugar una pichanga y descubrió que podía disfrutar de la actividad sin la exigencia de la competencia.

En una entrevista con ‘UniversiRadio’, el argentino recordó que, después de su último partido con Sport Huancayo, recibió varias invitaciones para volver a jugar, pero no tenía interés en hacerlo. Su postura era tan firme que había decidido alejarse por completo de cualquier actividad relacionada con correr detrás de una pelota.

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“Jugué con Huancayo y ya me habían llamado un montón de veces a jugar, pero yo no quería tocar la pelota. Volví a jugar una pichanga el jueves pasado, desde que me retiré. No quería tocar una pelota. Yo siempre decía que cuando deje de jugar al fútbol no quiero correr nunca más en mi vida, porque estoy cansado de correr”, contó.

No obstante, esa sensación cambió cuando aceptó volver a participar en un partido informal. Pérez Guedes explicó que terminó disfrutando de la experiencia, algo que no esperaba después de haber permanecido tanto tiempo alejado de las canchas.

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“Volví a jugar y me divertí, la verdad que la pasé bien. Estaba negado, no sé por qué, pero el otro día volví a tocar una pelota y me divertí”, agregó.

Martín Pérez Guedes disputó su último partido profesional en mayo del presente año en el cierre del Torneo Apertura 2026. Crédito: Prensa U

¿Martín Pérez Guedes volverá al fútbol profesional?

Más allá de haber recuperado el gusto por jugar en un contexto recreativo, el exvolante fue claro al referirse a la posibilidad de regresar al fútbol profesional. Para él, esa etapa está cerrada y no contempla volver a competir al máximo nivel en un futuro cercano.

El argentino precisó que su decisión de retirarse no estuvo relacionada con problemas físicos ni con lesiones recurrentes. Por el contrario, aseguró que se encontraba en buenas condiciones, pero reconoció que el desgaste mental de permanecer lejos de su familia terminó teniendo un peso importante.

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“No, es un caso cerrado. Yo creo que físicamente estoy de maravilla. No tuve problemas físicos, de estar cansado o lesionarme mucho. Mentalmente por ahí ya venía un poco cansado con estar siempre fuera de casa. El fútbol tiene sus cosas lindas y malas. Pero nada, uno toma la decisión y si volvería a jugar al fútbol, me costaría mucho. No lo veo cercano y no está en mis pensamientos tampoco”, sostuvo.

En ese sentido, Pérez Guedes explicó que ahora busca disfrutar de otras prioridades y mantenerse cerca de sus seres queridos. También dejó en claro que sigue pendiente de Universitario, club con el que consiguió importantes logros y al que guarda un cariño especial.

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“Hoy me encuentro en otra etapa de mi vida, haciendo cosas nuevas, pero también ahí siguiendo de cerquita a la ‘U’, que le tengo un gran cariño”, manifestó.

Martín Pérez Guedes quiere aprovechar esta etapa para compartir más tiempo con sus hijos y estar presente en la vida familia. Crédito: LFP

¿A qué se dedicará Martín Pérez Guedes tras su retiro?

El exfutbolista también habló de sus planes profesionales y reveló que ya cuenta con formación para continuar vinculado al deporte desde otras funciones. Entre sus estudios y experiencias mencionó la dirección técnica, la dirección deportiva y el scouting, aunque actualmente está más enfocado en esta última área.

“Por ahora es muy pronto, he hecho varias cosas. He hecho la carrera de técnico, dirección deportiva, scouting... Hoy estoy más de lleno en el scouting, que es algo que puedo hacer a distancia, trabajar más desde acá”, explicó.

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Por ahora, su prioridad está lejos de las exigencias del fútbol profesional. Pérez Guedes quiere aprovechar esta etapa para compartir más tiempo con sus hijos y estar presente en la vida familiar, una de las razones que influyó en su decisión de retirarse.

“Hoy estoy pensando en otras prioridades, primero que es la familia, viviendo el día a día y estar un poco más presente con los niños”, concluyó.