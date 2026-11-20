Roberto Palacios quiere que Sporting Cristal se mantenga concentrado en el cierre del campeonato peruano. - Crédito: Difusión

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A Roberto Palacios nadie le arrebata la esperanza. El entrañable ‘Chorri’, como es evidente, se ha posicionado del lado de Sporting Cristal a horas del juego decisivo contra Cienciano, aunque es consciente que las posibilidades de éxito en el Torneo Clausura se han visto reducidas.

En una charla con radio Ovación, Palacios ha indicado que “hay dos partidos difíciles. Uno no pierde la ilusión, yo como hincha de Cristal, que pueda lograrse ese resultado donde Universitario pueda ganar en Huancayo, pero es difícil”.

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Roberto Palacios no pierde la esperanza de ver a Cristal en la lucha por el título. - Crédito: Difusión

Para el ‘Chorri’ le resultaría más favorable que los ‘cremas’ logren la heroica en La Incontrastable, considerando claramente que Cristal cumpla con su misión de hacer respetar el fortín en test de cierre de temporada regular. Así, por diferencia de goles, los del Rímac quedarían en el primer puesto.

No obstante, la realidad indica que el ‘rojo matador’ se encuentra mucho mejor posicionado para ganar. “Huancayo por primera vez en su historia está en una posición bonita de poder quedarse con el Clausura”.

Opinó, además, Palacios que Sporting Cristal no debe descuidar su atención en lo que acontezca en el IPD de Huancayo, porque su obligación principal pasa por dejar en el camino a los cusqueños.

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“Cristal lo único que tiene que hacer es hacer su partido el día domingo, ganar a Cienciano y esperar a ver qué pasa. Lamentablemente, Cristal dejó pasar una linda oportunidad de solo depender de ellos mismos y no se logró”, cerró.

Cienciano visitará a Sporting Cristal en el estadio Alberto Gallardo.

Aferrados a la esperanza

Sporting Cristal conoce a la perfección que no depende de sí mismo para llevarse el Torneo Clausura y solo un milagro le permitiría ganar. La combinación mágica, por así decirlo, empieza en su enfrentamiento, en el Rímac, contra Cienciano. La obligación es ganar bajo cualquier forma y score.

Al tiempo, los ‘cerveceros’ tendrán un poco de su atención focalizada en el Sport Huancayo vs Universitario de Deportes. Ambos equipos van por el triunfo para acabar en el primer lugar del certamen. Un empate los afectaría por igual siempre y cuando Cristal haga su asignatura al pie de la letra.

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Si los dirigidos por Roberto Mosquera vencen, mientras que en la otra llave no se hacen el mayor daño posible, quedarán como líderes por la amplia diferencia de goles que poseen con respecto al resto. Ello, además, confirmaría su pase a la eliminatoria de la Liga 1 al igual que su acceso a la Copa Libertadores.

“Estamos haciendo lo mejor de nosotros. Ya no depende de nosotros. Lo demás se verá más adelante. Hay campeonato todavía, un partido más”, reflexionó el estratega peruano.

Sporting Cristal y Cienciano se miden por la última jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Crédito: RRSS clubes.

Antes de su última cita por el Clausura 2026, Sporting Cristal se consagró campeón de la Copa de la Liga al vencer, no sin dificultades mayores, a un combativo Alianza Atlético, en el estadio Mansiche de Trujillo.

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Los ‘bajopontinos’ fueron de menos a más en un duelo que pudieron perder de no ser por el fallo de Ariel Muñoz en su lanzamiento de penal. En adelante hubo resistencia, tenacidad y serenidad para llevar la definición en tiempo regular, donde llegaron los goles hechos por Rafael Lutiger y Santiago González.