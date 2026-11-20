La intervención de Sedapal en la Av. Andrés Tinoco, Surco, derivó en una fuga de gas que alarmó a los residentes. La zona ha sido acordonada por personal de emergencia y policial. Se reporta la evacuación de un conocido supermercado y el desvío del tráfico vehicular. Latina Noticias

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Una emergencia por fuga de gas natural alteró el tránsito y las actividades comerciales en el distrito de Santiago de Surco, luego de que una tubería subterránea resultara afectada durante trabajos de construcción en la avenida Andrés Tinoco. El incidente generó preocupación entre los vecinos debido a la cantidad de gas que salió hacia el exterior.

La situación ocurrió cerca de establecimientos comerciales y de la estación Jorge Chávez de la Línea 1 del Metro de Lima. La presencia de una columna de gas de aproximadamente tres metros de altura motivó la intervención de los equipos de emergencia y el aislamiento del área para evitar que peatones y conductores se acercaran al punto afectado.

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Los trabajos que originaron la emergencia correspondieron a una obra de Sedapal, que utilizaba maquinaria pesada en la zona. Tras la rotura de la tubería, las autoridades dispusieron restricciones en las calles próximas y coordinaron las acciones necesarias para controlar la fuga.

Entre las medidas preventivas figuró la evacuación de los trabajadores de un supermercado cercano, cuyo ingreso también quedó restringido para el público. Personal de la Policía Nacional y del serenazgo permaneció en los alrededores mientras la empresa distribuidora de gas ejecutaba el procedimiento para interrumpir el suministro.

Fuga de gas durante trabajos con maquinaria pesada en Surco

Una tubería subterránea de gas natural resultó dañada durante trabajos de construcción ejecutados por Sedapal en la avenida Andrés Tinoco, en Santiago de Surco. Composición: Infobae

El incidente se registró en la avenida Andrés Tinoco, cerca del cruce con la calle Iván Huerta. De acuerdo con la información difundida durante la cobertura de la emergencia, una máquina utilizada en las obras de Sedapal afectó una tubería de gas natural durante las labores de construcción.

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La rotura provocó la salida de gas hacia el exterior, con una columna que alcanzó cerca de tres metros de altura. El episodio generó alarma entre las personas que transitaban por el sector, debido a la proximidad de comercios y espacios de circulación pública.

Aunque la fuga quedó controlada durante las primeras horas de la tarde, la maquinaria pesada permaneció en el lugar por precaución. Los equipos de emergencia esperaron a que no existieran partículas de gas en el ambiente antes de permitir cualquier movimiento del equipo que participó en los trabajos.

Cálidda cerró las válvulas de la red matriz para controlar la fuga

Ante la fuga de gas natural en Surco, la empresa Cálidda ha informado sobre las acciones tomadas para controlar la situación. El comunicado detalla los protocolos de seguridad y la intervención de sus equipos. Exitosa

Tras el incidente, Cálidda informó que su cuadrilla de emergencias acudió al lugar para interrumpir la salida de gas mediante el cierre de las válvulas de la tubería matriz.

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En su pronunciamiento, la empresa precisó que la afectación ocurrió durante trabajos de construcción en la avenida Andrés Tinoco. Asimismo, confirmó que el equipo técnico inició las labores de reparación del tramo dañado.

“Nuestra cuadrilla de emergencias acudió de inmediato al lugar y controló la fuga mediante el cierre de las válvulas de la tubería matriz. En este momento, el equipo trabaja en la reparación del tramo afectado”, señaló Cálidda.

La compañía también explicó que el gas natural es más liviano que el aire, por lo que se dispersa con rapidez en el ambiente ante una eventual fuga. Esta característica fue incluida en su comunicación sobre las condiciones del combustible y los procedimientos de seguridad.

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En el mismo pronunciamiento, Cálidda indicó que su sistema de distribución de gas natural permanecía bajo monitoreo durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

La empresa también recordó a los vecinos que podían comunicarse con su línea gratuita 1808 para informar sobre situaciones de riesgo relacionadas con el servicio de gas natural.

Por su parte, el personal de emergencia mantuvo las medidas de seguridad en el sector de Andrés Tinoco mientras continuaban las labores de reparación de la tubería afectada. La maquinaria involucrada permaneció dentro del perímetro restringido hasta que se cumplieran las condiciones necesarias para su retiro.

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