Gonzalo Bueno anunció que ’Paquito’ Cabello dejó de ser su entrenador. Crédito: IGMA Events/Instagram Gonzalo Bueno.

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Luego de su unión deportiva en noviembre del 2025, un año después la relación contractual se ha terminado y Gonzalo Bueno busca nuevos aires para que su carrera despegue luego de un 2026 marcado por la irregularidad y el ansiado ingreso al Top 200 del ranking ATP.

El tenista trujillano confirmó que Francisco ‘Paquito’ Cabello dejó de formar parte de su equipo durante la gira sudamericana de Challengers. La decisión se produjo en la semana del torneo de Cali, a fines de octubre, y abrió una etapa de planificación para una temporada en la que buscará sostener su progresión en el circuito. Cambio en su entorno para el peruano.

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Bueno explicó que mantiene el resto de la estructura de trabajo, con Luis Horna como una de las piezas cercanas en los últimos torneos del año. El excapitán peruano de Copa Davis lo acompañó en Guayaquil y Costa do Sauípe, dos escalas que formaron parte de una gira que incluyó competencia sobre polvo de ladrillo.

“Sigo con todos, menos con ‘Paquito’ [Francisco Cabello]. Cortamos en la semana de Cali. Ahora estoy con ‘Lucho’ [Luis Horna], quien viajó conmigo a Guayaquil y a Costa de Sauípe. A encarar el próximo año, todavía no tengo otro coach. Vamos a buscar un entrenador, todavía no hemos visto. Es algo que tenemos que planificar de cara al próximo año”, expresó Bueno en declaraciones a Jorge Valencia, compartidas en X.

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El tenista trujillano sostuvo que Francisco ’Paquito’ Cabello dejó de ser su entrenador en el Challenger de Cali. Crédito: X Jorge Valencia.

La búsqueda de un nuevo entrenador coincide con una etapa relevante para su carrera. Bueno alcanzó el Top 200 por primera vez durante 2026, luego de una campaña con resultados alternados en torneos Challenger. El objetivo será consolidar ese avance y elevar su regularidad para tener mayor margen de ingreso a los cuadros principales y las clasificaciones de los torneos de mayor jerarquía.

Así terminó Gonzalo Bueno el 2026

Montevideo fue la última parada de Gonzalo Bueno en la temporada. El peruano inició su participación con una victoria ante Juan Pablo Varillas, a quien venció por 6-4, 2-6 y 6-4 en un duelo entre representantes nacionales. Ese triunfo le permitió avanzar a los octavos de final del Challenger 75 uruguayo.

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En la siguiente ronda, Bueno quedó eliminado frente al danés Elmer Moller, quien se impuso por 7-6(5) y 6-1. El partido duró una hora y 36 minutos y emparejó el historial entre ambos jugadores, con un triunfo para cada uno. La derrota puso fin al calendario del trujillano, que no volverá a competir hasta el próximo año.

El cierre en Montevideo llegó después de un tramo con señales positivas en Brasil. Bueno alcanzó las semifinales del Challenger de Costa do Sauípe durante la primera semana de noviembre, donde perdió ante el argentino Camilo Ugo Carabelli.

Gonzalo Bueno cerró la temporada 2026 en Montevideo.

La irregularidad también estuvo presente en la recta final del año. En Guayaquil, Bueno superó al argentino Alex Barrena antes de caer en la siguiente fase, mientras que en Lima obtuvo un triunfo frente al español Carlos Sánchez Jover y luego fue eliminado por el argentino Genaro Olivieri.

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Próximo gran reto: clasificación de Australia

Con la temporada concluida, el Abierto de Australia aparece como uno de los primeros desafíos de Bueno en 2027. El peruano buscará acceder a la fase clasificatoria del primer Grand Slam del año, un objetivo ligado a la posición que conserve en el ranking durante las semanas previas al torneo.

El ingreso al Top 200 le permite al trujillano mirar con mayor expectativa las listas de los torneos de inicio de temporada. Sin embargo, la planificación deberá contemplar el armado de un nuevo comando técnico y la definición de la gira que realizará antes de viajar a Melbourne. Bueno indicó que todavía no hay un nombre elegido para reemplazar a Cabello.

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