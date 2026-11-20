En una emotiva entrevista, Donnie Yaipén revive el momento en que actuó para el Papa, describiéndolo como una experiencia espiritual y un hito en su trayectoria musical. Habla sobre la proyección internacional de su música y los próximos lanzamientos navideños. Video: Infobae Perú

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Donnie Yaipén calificó como uno de los momentos más importantes de su carrera la oportunidad de interpretar su tema ‘La cumbia del Papa’ ante León XIV durante la reciente visita del pontífice al Perú. El cantante compartió esta reflexión en medio de la presentación de la campaña benéfica de el ‘Gran Día’, iniciativa impulsada por McDonald’s a favor de la niñez en situación de vulnerabilidad.

El artista, hijo de Javier Yaipén y parte de la dinastía musical ligada a Grupo 5, relató cómo la experiencia religiosa y artística dejó una huella profunda en su trayectoria, al tiempo que reconoció que el alcance de su canción superó cualquier expectativa previa.

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“Fue algo muy hermoso”: la experiencia frente al papa León XIV

Yaipén describió el momento de cantar ante el pontífice como una vivencia que trascendió lo musical. “Está de más decir que fue algo muy hermoso. Espiritualmente ha sido algo muy bonito. Ha calado mucho dentro de mí”, expresó el cantante en declaraciones para Infobae Perú, durante la presentación de la campaña de McDonald’s.

El artista añadió que la magnitud del evento, con un estadio colmado de asistentes, generó una combinación de nervios y satisfacción personal. “Poder cantar frente al papa fue una experiencia inolvidable. Creo que uno de los momentos más bonitos y más grandes de toda mi carrera que he tenido por vivir”, sostuvo. Yaipén reconoció que los nervios estuvieron al límite durante la presentación, pero calificó el resultado como una de las vivencias más significativas de su vida profesional.

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Donnie Yaipén interpretó el tema 'La cumbia del Papa' ante León XIV durante la visita del pontífice al Perú.

El intérprete también vinculó la ocasión con el clima espiritual que, según indicó, se vivió en el país durante la visita papal. Atribuyó parte del impacto de su presentación al ambiente generado por la llegada del pontífice al Perú, un contexto que, en su opinión, potenció la recepción de su música entre el público.

La repercusión internacional que no esperaba

Consultado sobre si anticipaba el alcance que tendría ‘La cumbia del Papa’, Yaipén fue enfático al señalar que la dimensión del fenómeno lo tomó por sorpresa. “La verdad que no, no me imaginé nunca este éxito, estas cosas que me ha podido dar, que haya calado internacionalmente”, afirmó el cantante.

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El músico detalló que medios de comunicación de distintos países replicaron contenido relacionado con su tema, un alcance que calificó como inesperado para una producción de origen local. “Me etiquetan de canales extranjeros, de España, de Argentina, de Chile, hacen notas con mi canción, en el mismo Vaticano”, señaló Yaipén, al referirse a la cobertura internacional que recibió la canción.

El artista admitió que, si bien había imaginado un escenario de reconocimiento para su trabajo, no esperaba que ese objetivo se concretara en un plazo tan corto. “Tal vez lo soñé, pero no pensé que iba a llegar tan pronto y yo soy feliz con eso”, comentó.

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El cantante y músico Donnie Yaipén se presenta sobre el escenario tocando el acordeón e interpretando «La cumbia del papa» durante una presentación musical en vivo junto a Grupo 5 en Monsefú. En el escenario se observa el acompañamiento de coristas y pantallas con elementos visuales de la orquesta.

La presentación junto a Grupo 5 en el ‘Elmer Vive 2026’

Yaipén también se refirió a su participación en el festival Elmer Vive 2026, en honor al líder fundador de la agrupación Elmer Yaipén Uypan, donde compartió escenario con la agrupación Grupo 5, liderada por sus primos Christian, Andy y Elmer Yaipén. El cantante precisó que esta no fue su primera vez en el evento, ya que había participado anteriormente en la edición de 2023, aunque esta ocasión tuvo un significado distinto al presentarse junto a la orquesta.

“Estuve en el Elmer Vive 2026, fue una experiencia hermosa también, les agradezco. Yo estuve también en 2023, pero esta vez cantando junto a ellos, que fue algo hermoso”, relató el artista. Yaipén añadió que la presentación respondió a un pedido reiterado del público, que esperaba verlo compartir escenario con la agrupación de Monsefú.

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El cantante conectó este momento con el impulso generado por la reciente visita papal al país. “Este movimiento de fe que trajo el papa hizo posible muchas cosas. Así que todo estuvo muy bonito”, indicó, al describir el ambiente que, según su percepción, favoreció la recepción de distintas presentaciones artísticas durante esas fechas.

Nuevos proyectos para el cierre de año

De cara a los próximos meses, Yaipén adelantó que trabaja en la preparación de canciones navideñas, en respuesta a los pedidos de sus seguidores. “Se vienen unas canciones navideñas que la gente me está pidiendo en todos lados, así que vamos a complacer al público como siempre”, afirmó el cantante.

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El cantante peruano prepara junto a su orquesta un repertorio que incluirá referencias a la costa, la sierra y la selva.

El artista hizo estas declaraciones en el marco de la presentación de el ‘Gran Día’, campaña que McDonald’s realizará el 27 de noviembre, jornada en la que el 100% de lo recaudado por la venta de Big Mac se destinará a programas sociales como la Casa Ronald McDonald y Aldeas Infantiles, orientados a mejorar la calidad de vida de niños que reciben tratamientos médicos lejos de su hogar.