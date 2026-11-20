Camila Domínguez lanza potente respuesta cuando le preguntan si le cae Karla Tarazona, esposa de su padre

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Camila Domínguez habló por primera vez ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre el vínculo que mantiene con Karla Tarazona, esposa de su padre, Christian Domínguez. La joven evitó calificar si la conductora le cae bien o mal y sostuvo que prefiere no opinar sobre la vida privada del cantante.

Durante su aparición en el programa de espectáculos, la hija mayor de Christian Domínguez también se refirió al distanciamiento que atravesó con su padre. Camila contó que estuvieron cerca de un año sin comunicación, pero aseguró que actualmente lograron reconstruir la relación y mantienen un vínculo más sólido.

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La joven fue consultada por Gigi Mitre acerca de su trato con las parejas que ha tenido su padre, entre ellas Pamela Franco y Karla Tarazona. Frente a la pregunta, eligió responder desde una posición de respeto hacia las decisiones sentimentales del artista.

“Yo prefiero no hablar sobre la vida privada de mi papá. Si a mí me cae bien o me cae mal, yo creo que mientras que mi papá esté feliz y contento, a mí ya no deseo opinar sobre ese tema”, manifestó Camila.

Camila Domínguez lanza potente respuesta cuando le preguntan si le cae Karla Tarazona, esposa de su padre

Camila Domínguez evitó hablar de Karla Tarazona

La respuesta de Camila llamó la atención porque fue directa, aunque no estuvo acompañada de críticas ni comentarios negativos hacia Karla Tarazona. La joven dejó claro que no desea involucrarse públicamente en asuntos relacionados con las relaciones de Christian Domínguez.

Su posición se centró en el bienestar de su padre. Para Camila, lo más importante es que el cantante se encuentre tranquilo, por lo que decidió no alimentar especulaciones sobre su cercanía con la actual esposa del artista.

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La entrevista también abordó el periodo en el que Camila y Christian Domínguez estuvieron alejados. Rodrigo González le preguntó qué fue lo que más le afectó de esa situación y cuál consideraba que era la principal versión falsa que circuló sobre el vínculo con su padre.

“En realidad, yo obviamente lo que más sufrí fue la distancia con mi papá, pero hoy en día estamos muy bien y ahorita es lo único que me importa en realidad”, respondió la joven.

Gigi Mitre quiso conocer qué significaba exactamente esa distancia. “Cuando dices distancia, ¿es que no te llamaba, no lo veías o eran escasas las oportunidades?”, preguntó la conductora.

“No, estuvimos un año sin comunicación aproximadamente. Entonces sí, más que todo eso, porque yo siempre he sido, siempre hemos sido como muy, muy unidos, pero creo que nos jugó en contra lo que es la falta de comunicación entre nosotros”, reveló Camila.

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Camila Domínguez habló sobre su padre Christian Domínguez durante una entrevista en Amor y fuego.

Un año sin comunicación con Christian Domínguez

Camila Domínguez reconoció que la falta de contacto con su padre fue uno de los momentos más difíciles que enfrentó. La joven explicó que ambos mantenían una relación cercana antes del alejamiento, por lo que la distancia tuvo un impacto emocional en ella.

No obstante, aseguró que esa etapa quedó atrás. Según contó, la reconciliación requirió disposición de ambas partes y una decisión conjunta para recuperar la confianza y mejorar la comunicación.

“Bueno, en realidad, la verdad también he mejorado mucho, he crecido, creo que estoy madurando poco a poco también. Y mi papá, obviamente, para poder regresar a tener la relación que teníamos antes, que ahora la tenemos mucho mejor, ha sido también poner de parte de ambas”, expresó.

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Camila señaló que no hubiera sido posible reconstruir el vínculo si solo una de las partes intentaba acercarse. Para ella, tanto Christian Domínguez como ella tuvieron que asumir una responsabilidad en el proceso para llegar al punto en el que se encuentran actualmente.

“O sea, la decisión la tuvimos que tomar ambas partes, porque igual si es que yo me acercaba a él, pero él no quería cambiar o al revés, yo no quería aceptar, creo que no hubiéramos podido lograr tener una comunicación como la que tenemos ahora, que trabajamos y estamos muy bien”, añadió.

Camila Domínguez descubrió durante una transmisión digital que su padre Christian Domínguez no la tiene registrada en sus contactos de WhatsApp.

Camila negó haber sido influenciada contra su padre

Rodrigo González también le consultó por las versiones que indicaban que su madre habría influido en su distanciamiento con Christian Domínguez. El conductor le recordó que se había dicho que ella podía sentir animadversión hacia su padre debido a la relación tensa entre sus progenitores.

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Camila negó esa posibilidad. “No”, respondió cuando le preguntaron si fue influenciada para alejarse del cantante.

La joven reconoció que se dijeron muchas cosas sobre su situación familiar, pero descartó que alguno de sus padres hubiera intervenido para afectar la relación que mantiene con el otro. Explicó que ambos respetan los límites que ella ha marcado en torno a sus asuntos personales.

“No, de ninguna de las dos partes, la verdad. Yo creo que mis papás, en este caso, no tienen comunicación, obviamente se sabe. Quizás mi mamá hablar de mi papá frente a mí o mi papá hablar de mi mamá frente a mí, porque también yo he dejado muy clara esa separación”, manifestó.

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Camila Domínguez dejó claro que no desea volver a hacer pública una situación privada. Al ser consultada sobre las razones que la llevaron a exponer su versión en el pasado, reconoció que actuó movida por las emociones y que hoy enfrentaría ese tipo de problemas de otra manera.

“Yo creo que en ese momento las emociones me ganaron. Es algo que ahora no haría otra vez, porque creo que de cada suceso que te pasa en la vida, Dios te enseña una lección y yo ahora mismo no volvería a hacer algo público que sea de mi vida privada”, afirmó.

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