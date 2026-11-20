El exjugador de los 'crema' dejó estas palabras para el plantel de Fabián Bustos - Crédito: Universitario Radio.

Guardar

Universitario de Deportes afrontará una última prueba en el Torneo Clausura 2026 con la misión de cerrar la temporada de la mejor manera. A pocos días de su visita a Sport Huancayo, el conjunto ‘merengue’ recibió el respaldo de Martín Pérez Guedes, exvolante del equipo, quien se pronunció sobre el momento que atraviesa la institución y expresó su confianza en el plantel para afrontar este compromiso.

En una conversación con ‘Universiradio’, el mediocampista argentino recordó con cariño su paso por el club y reconoció que tenía previsto visitar a sus antiguos compañeros, aunque finalmente no pudo concretar el viaje. Pérez Guedes también manifestó sus ganas de volver a compartir con las personas con las que convivió durante su etapa en Campo Mar.

PUBLICIDAD

“Tengo muchas ganas de ir para allá. Por algunas circunstancias no pude ir ahora, porque tenía planeado ir. Quiero ir al estadio, quiero ir a Campo Mar unos días a visitar a los chicos, a ‘Pajita’, a los kinesiólogos. Yo pasaba el día a día ahí y la pasaba muy bien”, comentó.

Martín Pérez Guedes expresó su respaldo a Universitario antes de su visita a Sport Huancayo por la última fecha del Clausura. Crédito: LFP

Martín Pérez Guedes confía en Universitario para el partido ante Sport Huancayo

Al referirse al presente del equipo ‘crema’, Pérez Guedes pidió mantener la fe y respaldar al grupo en este tramo decisivo del campeonato. El exmediocampista consideró que los jugadores han demostrado tener carácter para responder ante momentos de presión y que ahora necesitan sentir el apoyo de su entorno.

PUBLICIDAD

“Hay que tener fe de que va a salir todo bien. Yo confío plenamente en el grupo. Tenemos un muy buen grupo, hay que estar ahí apoyándolo, que creo que en estos años ha dado respuesta siempre. Queda ahí el último tirón y por eso hay que estar ahí atrás de los chicos con la confianza de que saldrá todo bien”, manifestó.

El argentino también evitó dar recomendaciones puntuales al plantel, pues considera que los futbolistas conocen la exigencia de disputar las últimas jornadas de un campeonato. En cambio, insistió en la importancia de mantener una perspectiva positiva y no perder la tranquilidad frente a un rival que puede complicar las aspiraciones ‘merengues’.

PUBLICIDAD

“No soy de dar consejos. El grupo ya sabe cómo se juega esta parte del torneo. Es un grupo que tiene mucho carácter. Lo que siempre digo es que hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Los caminos no son los mismos todos los años y sabemos que el partido con Huancayo es durísimo”, señaló.

En esa misma línea, Pérez Guedes recordó que Universitario ha sabido afrontar este tipo de escenarios durante las últimas temporadas y apeló a una de las frases que identifica al hincha de la ‘U’ para transmitir su mensaje de respaldo.

PUBLICIDAD

“Hay que tener paciencia y tranquilidad. El grupo eso lo sabe. Hace 3 años que lo vienen haciendo y, como siempre dicen, los ‘cremas’ hay que ir hasta el final”, agregó.

El último partido de Martín Pérez Guedes fue ante Sport Huancayo en el Apertura. - Crédito: Liga 1

Pérez Guedes reconoció la dificultad de jugar en Huancayo

Finalmente, el exvolante se refirió al desafío que representa visitar a Sport Huancayo en la última jornada. Pérez Guedes reconoció que jugar en la altura siempre supone una exigencia importante, pero recordó que Universitario ya logró romper una racha adversa como visitante durante la temporada pasada.

“Huancayo es una plaza difícil y dura. El año pasado tuvimos una deuda pendiente de ganar en Tarma y lo pudimos lograr. Entonces, creo es una racha que podemos romper ahí, en Huancayo”, expresó.

PUBLICIDAD

De esta manera, Martín Pérez Guedes se sumó a las voces que respaldan al equipo merengue antes de su último compromiso del Clausura. Universitario buscará responder en la cancha y cerrar el campeonato con el resultado que necesita en una jornada que también puede ser determinante para otros equipos que pelean por objetivos internacionales.