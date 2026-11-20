Paul Michael revela que eliminará la canción “Clandestina” que lanzó con Pamela López por desacuerdos.

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Paul Michael anunció que la canción “La Clandestina”, que interpretó junto a Pamela López, será retirada de las plataformas digitales. El cantante hizo la revelación durante una transmisión en vivo en TikTok, donde explicó que la decisión fue tomada por desacuerdos vinculados al tema y para evitar que la situación escale a instancias legales.

La noticia fue difundida por La Viterri, que compartió parte de las declaraciones del integrante de ‘Esto es guerra: Desafío 14′. Paul Michael se dirigió a quienes todavía buscan la canción en internet y adelantó que dejará de estar disponible.

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El artista señaló que el tema fue compuesto junto a su amigo Percy y que luego fue interpretado por distintas personas. Sin embargo, no dio detalles específicos sobre el desacuerdo que llevó a tomar la medida ni precisó cuándo será eliminado de las plataformas.

“Una canción que se compuso ahí con mi amigo Percy. Se interpretó por ciertas personas. Bueno, es una canción que ya no va a estar en las plataformas digitales, La Clandestina va a ser, este, eliminada. Se los comento por la gente que le gusta esa canción y la busca, ya no va a estar”, manifestó Paul Michael durante el live.

Paul Michael explicó que busca evitar problemas

El cantante indicó que la decisión se adoptó debido a diferencias relacionadas con la canción. Aunque no profundizó en el conflicto con Pamela López, dejó claro que la prioridad es evitar problemas posteriores por el uso y la permanencia del tema musical.

“Por desacuerdos gente, desacuerdos, hay desacuerdos con la canción, que están haciendo hora y para evitar problemas hemos tomado la decisión de bajar la canción”, agregó el artista ante sus seguidores en TikTok.

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La Clandestina formó parte de la etapa en que Paul Michael y Pamela López mantenían una relación. La canción acercó a la empresaria a una experiencia musical que luego fue comentada en programas de espectáculos y en redes sociales.

El propio Paul Michael se refirió anteriormente a la participación de Pamela López en el tema. Durante una conversación con Raysa Ortiz en EEG El React, señaló en tono de broma que él tuvo influencia en esa incursión.

“Pamela López. ¿Pamela, canta? A Pamela yo la volví cantante. ¿En serio? No, no la volví cantante, le hice hacer una canción. ¿Pero sí canta? La hice cantar”, expresó el cantante al recordar cómo surgió la grabación.

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Paul Michael revela que eliminará la canción “Clandestina” que lanzó con Pamela López por desacuerdos

La aparición de ambos en un concurso de disfraces

Después de su separación, Paul Michael y Pamela López coincidieron en el programa ‘Mande quien mande’, donde participaron en un concurso de disfraces. El cantante apareció caracterizado como Beetlejuice, mientras que la modelo eligió un atuendo inspirado en la novia fallecida de ‘El cadáver de la novia’.

Ambos quedaron empatados como ganadores de la dinámica. Antes de entregar el premio, los conductores les pidieron que bailaran juntos, pero Pamela López se mostró distante durante el momento compartido en el set.

Laura Huarcayo intervino ante la incomodidad de la escena y le dijo a Paul Michael que la situación con la “novia muerta” ya había terminado. El cantante respondió que prefería que fuera así, una reacción que generó comentarios entre los presentes.

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La eliminación de ‘La Clandestina’ se conoce mientras Pamela López continúa desarrollando sus propios proyectos, pero mantiene conflictos legales con Pamela Franco, actual pareja de su exesposo , Christian Cueva.

El mensaje de Paul Michael sobre la nueva relación de Pamela López

Paul Michael también fue consultado por Franco Portales, actual pareja de Pamela López, luego de que este minimizara la cercanía que el cantante mantuvo con la empresaria. El integrante de ‘Esto es guerra’ afirmó que no conoce a Portales y descartó tener algún conflicto con él.

“No lo conozco. Pamela está haciendo su vida y es su pareja. No tiene nada que ver conmigo. Él no se metió en mi relación con Pamela y no tengo nada que opinar sobre Franco y que le vaya bien. Yo no tengo problemas con él ni con nadie”, sostuvo.

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Paul Michael rechaza haber utilizado a Pamela López y defiende que su amor fue sincero. Captura: Ig.