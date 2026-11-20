El papa León sostiene un jarrón con ramas doradas junto a un acompañante eclesiástico durante sus actividades en la ciudad de Cusco, en Perú. (AFP)

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El papa León XIV atravesó en Perú una diferencia de 28 °C entre Pucallpa y Cusco, dos de las ciudades incluidas en su visita. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) siguió las condiciones del tiempo durante el itinerario y registró un contraste térmico entre los 35 °C de la Amazonía y los 7 °C de la sierra.

La jefa encargada del Senamhi, Grinia Avalos Roldán, informó que el pontífice encontró 35 °C en Pucallpa, con una sensación térmica de 38 °C, y 7 °C en Cusco. En Chiclayo, el registro llegó a 32 °C; en Pimentel, donde hubo una concentración de fieles, marcó 29,7 °C.

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Durante la misa de despedida en la base aérea Las Palmas, en Surco, la entidad instaló una estación meteorológica automática móvil. El equipo registró una máxima de 31,5 °C. “Ha sido un contraste térmico bastante importante que ha transitado el Papa”, manifestó Avalos Roldán sobre el recorrido por la costa, la sierra y la Amazonía.

Estaciones meteorológicas siguieron el recorrido del papa León XIV

Para seguir esas variaciones, el Senamhi desplegó equipos en Pampas de Pimentel, en Lambayeque; Sacsayhuamán, en Cusco; y la Villa Deportiva Regional de Pucallpa, en Ucayali. Las estaciones tomaron mediciones en puntos del itinerario y ampliarán la cobertura de observación en esas localidades, con datos para el seguimiento del tiempo y de los posibles efectos del Fenómeno El Niño.

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El organismo habilitó además la plataforma “Pronóstico del Senamhi: Papa León XIV en Perú”, disponible en el Observatorio Nacional del Tiempo, Agua y Clima del Perú.

El servicio permitió revisar condiciones previstas en cada destino, desde el calor en la costa y la selva hasta las temperaturas bajas de la sierra, antes de los desplazamientos y actividades públicas.

El papa León XIV observa una demostración artística durante un encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos este domingo, al Boulevard Yarinacocha en Pucallpa (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Calentamiento del mar anticipa lluvias y temperaturas elevadas en verano

El seguimiento adquiere importancia ante las proyecciones climáticas para el verano 2026-2027. Avalos Roldán informó que el calentamiento anómalo del mar y la posible llegada de ondas Kelvin cálidas hasta diciembre podrían crear condiciones para lluvias significativas. En Lima y otros sectores de la costa central y sur, se esperan lloviznas hasta el 20 de noviembre.

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La funcionaria atribuyó estas lloviznas al ingreso de vientos que afectan el tramo entre Tacna y Lima. “Esta va a ser una condición que se va a presentar en las próximas semanas y que es típica de esta antesala al periodo máximo de lluvias en el contexto de El Niño”, señaló. El aviso se inserta en el monitoreo de condiciones previas al verano.

En el norte, las lluvias ya produjeron aumentos de caudal. El río Tumbes superó de forma momentánea el umbral de peligro de 1.000 m³/s durante las últimas 48 horas y luego volvió a niveles normales. “Estos episodios de incrementos súbitos del caudal del río Tumbes van a presentarse de manera más recurrente”, advirtió la jefa del Senamhi.

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También se reportaron incrementos progresivos en los ríos Piura, en Piura, y La Leche, en Lambayeque. La entidad recordó que Lima acumuló 17 milímetros de lluvia en 1970, su registro histórico, y que recientemente se observaron 11,7 milímetros de llovizna.

“Estamos ante una tipología de precipitación totalmente diferenciada, pero que confluye en el contexto de este Niño”, dijo Avalos Roldán.